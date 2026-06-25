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करोड़ों टन काले सोने में लिपटा सिंगरौली का मोरवा, यादें समेट नई बस्ती की तलाश में बाशिंदे

मलबा होता काले सोने पर बसा सिंगरौली का मोरवा, 80 करोड़ टन कोयले के लिए पूरा शहर होगा तबाह, एक-एक कर धराशाई हो रहे सपने.

Singrauli Morwa Town Displacement
काले सोने में दफन होता मोरवा (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 25, 2026 at 2:08 PM IST

12 Min Read
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सिंगरौली : 55 बरस पहले जिस जगह को वीरान से शहर बनते देखा, आंखों के आगे दरकती उसकी एक-एक दीवार जैसे छाती पर गिरती है. ये कहते हुए गुलाब चंद का गला भर आता है. जिसने ईंट-ईंट बसना देखा हो, उन्हीं आंखों के सामने वही शहर ढह रहा है. इससे बड़ा दुख क्या होगा? गुलाब चंद चश्मदीद हैं उस मोरवा शहर के जिसके साथ एशिया का सबसे बड़ा विस्थापन हो रहा है. 50 हजार की आबादी बेदखल की जा रही है, और विस्थापन इसलिए कि इस मोरवा शहर के नीचे दबा है 80 करोड़ टन कोयला.

मध्य प्रदेश में यहां है कोयले का अकूत भंडार

पूरे देश के कोयला उत्पादन का 15 फीसदी कोयला अकेले सिंगरौली में होता है. सिंगरौली के मोरवा के विस्थापन के बाद ये उत्पादन बढ़ाने की तैयारी है. विकास की शर्त पर हो रहे विस्थापन में सवाल कई हैं. बरसों की बसाहट छोड़ देने के जज्बाती सवाल के साथ प्रश्न ये है कि जिंदगी दोबारा कैसे खड़ी होगी? क्या सिर्फ मुआवजे से बरसों में बसे एक खुशहाल शहर और उसके बाशिंदों की एक मुश्त बेदखली की भरपाई हो सकती है?

इन आंखों से छलक जाता है मिट्टी-मिट्टी मोरबा

मनीष चौधरी ने 25 बरस पहले जिस स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की आज उनका बेटा भी उसी स्कूल में है. लेकिन ये स्कूल किसी भी दिन धराशाई हो सकता है. जिस दिन इसका नंबर आएगा, ये स्कूल एक मैदान में तब्दील जाएगा. मनीष कहते हैं, '' स्कूल की दोस्ती सबसे पक्की होती है. मेरे सारे दोस्त यही हैं लेकिन अगर इस भावनात्मक पक्ष को मैं छोड़ भी दूं तो सवाल ये है कि हमारे विस्थापन के बाद ये बच्चे कहां जाएंगे? नॉर्दन कोलफील्ड लिमिटेड (NCL) के लिए वे कहते हैं, '' उजाड़ने की तैयारी तो हो गई है लेकिन कैसे बसेंगे बच्चे? स्कूल कहां जाएंगे? इसका अब तक कोई प्लान नहीं है.''

एक-एक कर धराशाई होते सपने, 'कल हमारा नंबर आएगा'

मोरबा के जो घर धराशाई किए जा रहे हैं, वहां मलबा जमा हो रहा है. एक साथ पूरे शहर का विस्थापन नहीं हो रहा, जिसकी बारी आती है उस इमारत को खाली कराया जाता है. एक-एक वार्ड के साथ विस्थापन की प्रक्रिया चल रही है. ईटीवी भारत से बात करते हुए गुलाब चंद भावुक होकर कहते हैं, '' कल हमारा भी नंबर आएगा, ये सोचकर सिहर जाता हूं. मैं रो नहीं रहा, बस इतना जान लीजिए कि इससे बड़ी पीड़ा क्या होगी कि आपने जिस शहर को बसाने बाशिंदे तलाशे हों, वो शहर आपके सामने मलबा बन रहा है. हम कुछ नहीं कर पा रहे.''

वे आगे कहते हैं, '' मैं जब यहां आया था तो ये मंदिर था और बाकी वीरान. धीरे-धीरे लोगों को बुलाया, बसाया और मोरवा हमारे साथ मुस्कुराने लगा. अब तक 22 हजार मकानों में से 70 मकान धराशाई किए जा चुके हैं. मुआवजा भी इन्हें मिल चुका है. 475 मकानों की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, फिर ये भी गिराए जाएंगे.''

एशिया के बड़े शहरी विस्थापन में क्यों हुई मोरवा की गिनती?

मोरवा के विस्थापन को एशिया के बड़े शहरी विस्थापनों में गिना जा रहा है. वजह ये है कि ये एक पूरे शहर की बेदखली है. एक दो नहीं पचास हजार की आबादी विस्थापित होगी. इस एक विस्थापन के लिए 927 हेक्टेयर में बसे करीब 22 हजार मकान गिराए जा रहे हैं. इसके अलावा स्कूल धार्मिक केन्द्र अस्पताल अलग हैं. सत्येंद्र नारायण सिंह उन लोगों में से हैं जिन्होंने अपनी आंखों के आगे अपना घर ढहते हुए देखा है. वार्ड नौ में इनका घर था जो जमीदोज हो चुका, टूट गए हैं. लिहाजा तय कर लिया कि सिंगरौली से टूटे-छूटे घर के बाद ये प्रदेश भी छोड़ देंगे.

'अंदर से रो रहा हूं मैं, अब हम मध्य प्रदेश ही छोड़ देंगे'

सत्येंद्र नारायण सिंह कहते हैं, '' चालीस साल जिंदगी के मैंने यहां गुजारे थे, बहुत कष्ट है. क्या लगाव था मोरवा से ये बता नहीं सकता. अंदर से रो रहा हूं. मैंने जितने बरस यहां गुजारे उतने अपने गांव, घर-परिवार में नहीं गुजारे. लेकिन अब छोड़ना पड़ेगा. मुझे 21 लाख का मुआवजा मिला है लेकिन क्या पैसों से आंका जा सकता है विस्थापन के दर्द को? मैं अपने गांव झारखंड लौट जाऊंगा ये तय कर लिया है.''

मोरवा में ही एक दुकान और होटल का कारोबार खड़ा कर चुके राकेश बंसल के सामने संकट है कि नई जगह फिर व्यापार कैसे खड़ा होगा. लेकिन खुद को ढांढस बंधाते हुए राकेश कहते हैं, '' आपके सवाल पर मेरे आंसू ना आ जाएं, खुद को थामें हूं. लेकिन ये वक्त दोबारा खड़े होने का है, रोने का नहीं. नई जगह कैसे कारोबार चलेगा ये देखना है.''

क्षेत्रवार बात करें तो मोरवा शहर के विस्थापन की प्रक्रिया कुल 7 वार्डों में की जानी है और 7 वार्डों के लगभग 50 हजार लोगों का विस्थापन किया जाना है, जिसके लिए वार्ड क्रमांक 10 और 9 से इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है और मुआवजा वितरण कर घर गिराए जा रहे हैं. इसके बाद वार्ड 8, 7, 5, 4, 3 वार्ड को विस्थापित किया जाएगा.

मोरवा के विस्थापन पर क्यों उठ रहे हैं सवाल?

मोरवा का ये विस्थापन सवालों के घेरे में है. वजह ये है कि नॉर्दन कोलफील्ड के पास अब तक इस शहर के खत्म हो जाने के बाद उसे बसाने का कोई प्लान नहीं है. हालांकि, डेडलाइन तय है. मोरवा शहर के विस्थापन के लिए यह प्रक्रिया कब तक पूरी होगी इस सवाल पर ईटीवी भारत से बात करते हुए जनसंपर्क अधिकारी राम विजय सिंह बताते हैं, '' यह प्रक्रिया फरवरी 2024 में शुरू की गई थी और एनसीएल का लक्ष्य है कि 2029-30 तक इस प्रक्रिया को पूरा करन के साथ खदान में प्रोडक्शन शुरु हो जाएगा.''

हांलाकि, सोशल एक्टिविस्ट अमित कुमार तिवारी इस प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हैं, अमित कहते हैं, '' बहुत धीमी है प्रक्रिया. जिस गति से विस्थापन कर रहे हैं, मुझे तो दस साल भी कम लगते हैं. असल में विस्थापन नहीं हो रहा है विलोपन हो रहा है. दूसरी बात ये कि तरीका बहुत गलत है, आपने जितना क्षेत्र अधिग्रहण किया एक साथ उन क्षेत्रों का विस्थापन होना चाहिए. अब हो ये रहा है कि आधी आबादी उजड़ गई है. आधी आबादी चली जाएगी. बाकी छूटेंगे फिर उनका नंबर आएगा.''

अमित आगे कहते हैं, '' मेरा प्रशासन-प्रबंधन से अनुरोध है कि सबका विस्थापन एक साथ किया जाए. 22 हजार से ज्यादा तो घर हैं, इनके अलावा सरकारी और प्राइवेट 30 से 35 स्कूल हैं. यहां 30 के करीब मंदिर हैं, दो चर्च और चार मस्जिदें हैं. और चार-पांच छोटे बड़े अस्पताल. बाकी नंबरों में आप उन भावनाओं को नहीं गिन सकते जिसमें एक घर में आए मेहमान की आवभगत में पूरा मोहल्ला कैसे जुट जाता है. एक-एक वार्ड का नंबर आ रहा है, एक-एक वार्ड धराशाई हो रहा है. दस और नौ वार्ड का नंबर आ चुका है. अब तीन, पांच और छह वार्ड उजाड़ें जाएंगे.''

80 करोड़ टन कोयला भंडार के ऊपर बसा मोरवा, वरदान या अभिशाप?

असल में मोरवा शहर एक बड़े कोयला भंडार के ऊपर बसा है. मोरवा की जमीन के नीचे करीब 80 करोड़ टन से ज्यादा का कोयले का भंडार है. नॉर्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड और सरकार की जो जयंत खदान है, उसके एक्सटेंशन के लिए इस शहर को पूरा खाली कराया जा रहा है. इस खदान का 90 फीसदी से ज्यादा कोयला बिजलीघरों में जाता है. इसलिए खनन जरूरी हो गया है. एनसीएल के जनसंपर्क अधिकारी रामविजय सिंह ईटीवी से बातचीत में बताते हैं, '' अगर यह विस्थापन हुआ तो 25 वर्ष तक के लिए एनसीएल की जयंत परियोजना का कोल उत्पादन बना रहेगा.''

वे कहते हैं, '' ये एनसीएल की सबसे बड़ी खदान है, जिसका 1 साल का कोल उत्पादन 30 मिलियन टन के आसपास है.'' उन्होंने बताया कि एनटीपीसी सिंगरौली जयंत खदान पर पूरी तरह से निर्भर है, यह आवश्यक इसलिए भी है क्योंकि एनटीपीसी सिंगरौली के साथ UPRVNL, राजस्थान विद्युत उत्पादन लिमिटेड, MPRVUNL, के साथ साथ कई इंडिपेंडेंट पावर प्लांट पर निर्भर हैं. वे आगे कहते हैं, '' इस विस्थापन के बाद ही इन पावर प्लांट को कोयला मिल सकता है, जिससे बिजली उत्पादन होगा और इसका सीधा प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा. जयंत परियोजना से हर वर्ष करीब 3000 करोड़ का सीधा फायदा केंद्र और राज्य की सरकार को प्रतिवर्ष होता है.''

सर्वे, नोटिस और मुआवजा, विस्थापन तारीखों में

मोरवा के विस्थापन की प्रक्रिया फरवरी 2024 में शुरु हुई थी. शुरुआती एक साल में सर्वे पूरा किया गया. इसके बाद घर खाली करने के नोटिस और मुआवजे तक ये प्रोसेस पहुंची. एनसीएल ने तीन वर्गों में विस्थापितों को बांटा है. पहला टाइटल होल्डर का वो वर्ग है जिनकी पट्टे की जमीन अथवा रजिस्ट्री की हुई जमीन है. उनके लिए अलग व्यवस्थाएं रखी हैं. दूसरा वर्ग नॉन टाइटल होल्डर का है. इसमें सरकारी जमीन अथवा अन्य जमीन जिस पर आदमी काबिज होता है. उनके लिए अलग प्रक्रिया है.

तीसरा वर्ग उनका है जो आजीविका के लिए इस शहर पर निर्भर हैं. इसमें छोटे दुकारनदार रेहड़ी वाले आते हैं. ऐसे लोगों के लिए भी मुआवजे का प्लान है. मुआवजा वितरण के लिए LADM पोर्टल बनवाया गया है. विस्थापितों के लिए नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ने 35,000 करोड़ रु का मुआवजा पैकेज और घर दुकान जो टूटेंगी उसके लिए अलग से 24,000 करोड़ रु का एलॉटमेंट तय किया है.

मोरवा के सामने उदाहरण है सिंगरौली का चंदावल, यहं हर दूसरा व्यक्ति विस्थापित

विस्थापन के बाद जिंदगी क्या फिर दोबारा पटरी पर आ पाती है? विस्थापन एक जीवन को कैसे प्रभावित करता है? सिंगरौली जिले का चंदावल गांव इन सारे सवालों का जवाब है. चंदावल एक नहीं दो बार विस्थापन की पीड़ा से गुजरा है. यहां हर दूसरा शख्स एक बार तो विस्थापित हो ही चुका है. 75 बरस के भुवनेश्वर तिवारी बताते हैं, '' गांव में रह रहे लोग दो बार के हटाए और फिर बसाए गए हैं. पहला विस्थापन 1960 में एनटीपीसी रिहंद के द्वारा किया गया था. तब लोग यहां पर आकर बसे थे. उसके बाद दूसरा विस्थापन एनटीपीसी विंध्याचल के द्वारा 1995 में किया गया, इसमें लगभग एक दर्जन से ज्यादा गांव के लोग आकर इस गांव में बसे हैं.''

चंदावल गांव एनटीपीसी विंध्याचल के कैनाल के किनारे बसा है, जो जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. दो विस्थापन लेकिन जिंदगी विकास के रास्ते पर आई या नहीं? इस सवाल के जवाब में भुवनेश्वर बताते हैं, '' अब भी बुनियादी जरुरतों का इंतजार कर रहे हैं हम लोग. विस्थापन के समय जो वादे किए गए वो आज भी अधूरे हैं. एनटीपीसी विंध्याचल ने शाहपुर जैसे दर्जनों गांव का विस्थापन किया, तब लोग चंदावल में आकर बस गए. एनटीपीसी विंध्याचल के विस्थापन के समय अलग-अलग गांव के लगभग 100 से ज्यादा परिवार चंदावल और उसके आसपास के गांव में निवास कर रहे हैं.''

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चंदावल गांव के निवासी 70 बरस के सीताराम साहू बताते हैं, '' एनटीपीसी रिहंद ने विस्थापन किया था तो उस समय मुआवजे के रूप में करीब 2000 रु प्रति एकड़ दिए थे. जब NTPC विंध्याचल ने विस्थापन किया, तब यह मुआवजा बारह हजार प्रति एकड़ के हिसाब से विस्थापित परिवारों को मिला था. विस्थापन की कहानी मुआवजे से आगे नहीं बढ़ पाती.''

भारत की एनर्जी कैपिटल है सिंगरौली, जमीन के नीचे काला सोना

सिंगरौली जो विस्थापन के लिए चर्चा में आया है, उसे देश की एनर्जी कैपिटल भी कहा जाता है. सिंगरौली में कोयले का 2,724 मिलियन टन का भंडार मौजूद है. सिंगरौली अकेले ही देश के कोयला प्रोडक्शन का 15 फीसदी प्रोडक्शन कर देता है. 2008 के पहले तक ये सीधी जिले की तहसील था. लेकिन 2008 में इसे जिला घोषित किया गया. सिंगरौली को साऊथ एशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया भी कहा जाता है, वजह ये है कि यहां नेशनल थर्मल पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नॉर्दन कोलफील्ड्स, कोल इंडिया लिमिटेड जैसे सरकारी उद्यम के अलावा कई प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी हैं.

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