अविवाहित महिलाओं को नहीं मिलेगा पाकिस्तान का वीजा, सरबजीत कौर मामले के बाद एसजीपीसी सख्त
पंजाब की महिला की धार्मिक यात्रा के बहाने पाकिस्तान में शादी करने के मुद्दे पर एसजीपीसी ने कहा इससे पंजाब की छवि धूमिल हुई है.
Published : November 17, 2025 at 10:24 AM IST
अमृतसर: पंजाब की सरबजीत कौर जो हाल ही में श्री गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर गुरुद्वारों के दर्शन करने के लिए सिखों के एक समूह के साथ पाकिस्तान गई थी, के वापस न लौटने और कथित तौर पर वहां शादी करने के मामले ने एक बड़ा मोड़ ले लिया है.
इसके बाद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बड़ा ऐलान करते हुए एकल महिला श्रद्धालुओं के लिए पाकिस्तान यात्रा के नियम कड़े कर दिए हैं. एसजीपीसी सचिव प्रताप सिंह ने स्पष्ट किया है कि, 'अब से समिति एकल महिलाओं के पाकिस्तान वीजा आवेदनों पर कोई विचार नहीं करेगी.
एसजीपीसी पहले भी यह सुनिश्चित करने की कोशिश करती रही है कि किसी भी अविवाहित महिला को पाकिस्तान जाने का वीजा न मिले. अगर सरकार ने सरबजीत कौर के मामले की ठीक से जाँच की होती, तो आज यह अपमान न सहना पड़ता.
मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में शरण लेने वाली सरबजीत कौर ने अपना नाम बदलकर वहां शादी कर ली है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि उसके वहां पहले से संबंध थे. जांच एजेंसियों को इस गतिविधि की जानकारी समय पर क्यों नहीं मिली?’ एसजीपीसी श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोपरि रखती है, इसलिए एकल महिलाओं के लिए वीजा प्रक्रिया पर रोक लगाने का फैसला लिया गया है.
इससे पहले भी अकेली महिलाओं को पाकिस्तान का वीजा न देने का प्रयास किया गया था, धार्मिक यात्रा के बहाने जत्थे के साथ जाकर सरबजीत कौर ने जो कुछ भी किया है वह बेहद निंदनीय है क्योंकि इस गलत कृत्य से न केवल सरबजीत कौर के परिवार, जिले का नाम बदनाम हुआ है बल्कि पंजाब की छवि भी धूमिल हुई है.
एसजीपीसी के मुख्य सचिव प्रताप सिंह ने कहा कि, 'सरबजीत कौर (अब नूर हुसैन) 4 नवंबर को तीर्थयात्रियों के एक समूह के साथ अटारी सीमा के माध्यम से पाकिस्तान गई थी लेकिन वापस लौटने पर समूह के साथ नहीं लौटीं. जांच के दौरान पता चला कि उसका इमिग्रेशन फॉर्म, राष्ट्रीयता और पासपोर्ट संबंधी जानकारी खाली थी. इसके बाद भारतीय एजेंसियों ने पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ मिलकर जाँच शुरू की. अब इस बात की पुष्टि हो गई है कि उसने वहीं शादी कर ली है.