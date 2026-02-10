ETV Bharat / bharat

महिलाओं के लिए खास योजना का शुभारंभ, लाभार्थियों को भेजी गई सब्सिडी, जानें क्या है खासियत और कैसे करें अप्लाई

पहले चरण में 6 जिलों की 484 महिलाओं को सब्सिडी: मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत लाभार्थियों को सब्सिडी देने और योजना का शुभारंभ किया जाने को लेकर मंगलवार को मुख्यमंत्री सेवा सदन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम के दौरान प्रदेश भर से चयनित 1024 एकल महिलाओं में से पहले चरण के तहत 6 जिलों की 484 महिलाओं को सब्सिडी दी गई. इन लाभार्थियों में देहरादून जिले की 191, उधमसिंह नगर जिले की 87, नैनीताल जिले की 75, पौड़ी जिले की 60 बागेश्वर जिले की 42 और टिहरी जिले की 23 एकल महिलाएं शामिल हैं. ऐसे में इस योजना के दूसरे चरण के तहत, अल्मोड़ा, चंपावत चमोली, हरिद्वार, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग जिले से चयनित 540 लाभार्थियों को मार्च महीने के पहले हफ्ते में सब्सिडी की धनराशि ट्रांसफर की जाएगी.

एकल महिला रोजगार योजना के लिए कब क्या हुआ: इसके बाद 27 जून 2024 को तत्कालीन कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में मंत्रिमंडलीय उप समिति का गठन किया गया. 2 जुलाई को उप समिति की पहली बैठक आहूत की गई. ऐसे में मुख्यमंत्री एकल महिला रोजगार योजना के तहत दिए जाने वाले सब्सिडी लाभ पर विस्तृत रूप से मंथन किया गया. 16 मई 2025 को कैबिनेट ने मुख्यमंत्री एकल महिला रोजगार योजना को मंजूरी दी. इस योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद 18 जून को आवेदन की प्रक्रिया शुरू की. जिसके तहत इस योजना का लाभ उठाने के लिए एकल महिलाओं से आवेदन मांगे गए. विभाग को प्राप्त आवेदनों में से कुल 1024 एकल महिलाओं का चयन किया गया. इन महिलाओं में अविवाहित, परित्यक्ता, तलाकशुदा, निराश्रित और विकलांग एकल महिलाएं शामिल हैं.

2023 में की गई थी योजना की घोषणा: उत्तराखंड में हजारों की संख्या में एकल महिलाएं रह रही हैं. ऐसे में इन महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर करते हुए उनके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए एकल महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत की गई. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 15 अगस्त 2023 को एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू करने की घोषणा की थी. इसके बाद महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से एकल महिला रोजगार योजना के प्रस्ताव तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की गई. जून 2024 में हुई मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान एकल महिला रोजगार योजना के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की उप समिति को ट्रांसफर कर दिया गया.

देहरादून: मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का शुभारंभ हो गया है. योजना का शुभारंभ करने और योजना के लाभार्थियों को सब्सिडी की पहली किस्त ट्रांसफर किए जाने को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया. कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न सिर्फ योजना का शुभारंभ किया, बल्कि योजना के पहले चरण के तहत 6 जिलों से चयनित कुल 484 लाभार्थियों को पहली किस्त के रूप में कुल 3,45,34,500 रुपए डीबीटी के जरिए ट्रांसफर की गई. इस योजना के दूसरे चरण के तहत मार्च महीने के पहले हफ्ते में बचे हुए सात जिलों के 540 लाभार्थियों को धनराशि ट्रांसफर की जाएगी.

6 महीने के भीतर होगा लाभार्थी के बिजनेस का इंस्पेक्शन: उत्तराखंड के 6 जिलों की जिन 484 महिलाओं को राज्य सरकार की ओर से बतौर सब्सिडी धनराशि ट्रांसफर की गई है. उन सभी लाभार्थियों को अगले 6 महीने के भीतर अपना व्यवसाय शुरू करना होगा. इसके बाद समय-समय पर लाभार्थियों को अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए सब्सिडी की धनराशि किस्त वाइज जारी की जाएगी. अगर कोई लाभार्थी इस योजना का लाभ लेती है लेकिन बिजनेस शुरू नहीं करती है तो सरकार की ओर से शुरुआती दौर में दी गई 50 फीसदी सब्सिडी को वापस ले लिया जाएगा. 6 महीने के भीतर लाभार्थी के बिजनेस का इंस्पेक्शन किया जाएगा. उसके बाद ही आगे की किस्त जारी की जाएगी.

योजना में कैसे मिलेगी सरकारी मदद: उत्तराखंड में शुरू हुई मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत प्रदेश की सिर्फ निराश्रित एकल महिलाओं को ही लाभ मिलेगा. इस योजना के तहत एकल महिलाओं को दो लाख रुपए तक के स्वरोजगार शुरू करने का प्रोजेक्ट बनाएगी. जिसमें से इन महिलाओं को डेढ़ लाख रुपए बतौर सब्सिडी राज्य सरकार देगी. इस योजना के तहत लाभार्थी को मात्र 50 हज़ार रुपए ही निवेश करने होंगे. लाभार्थियों को 75 फ़ीसदी यानि डेढ़ लाख रुपए की सब्सिडी का लाभ सरकार से मिलेगा. महिलाएं अपने गांव या फिर आसपास के क्षेत्रों में रोजगार के साधन उत्पन्न करें, जिससे न सिर्फ पलायन की समस्या दूर हो, आसपास के लोगों को भी रोजगार का अवसर मिले, इस योजना का यही उद्देश्य है.

क्या क्या काम शुरू कर सकते हैं: मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना के तहत महिलाएं स्वरोजगार से जुड़ने के लिए कृषि, बागवानी, पशुपालन, कूट-कूट पालन, भेड़ बकरी पालन, मत्स्य पालन, ब्यूटी पार्लर समेत अन्य तमाम व्यासाय शुरू कर सकती हैं. इस योजना के तहत महिलाओं को सब्सिडी दिए जाने के लिए नियम भी बनाए गए हैं. यानी जब महिला स्वरोजगार से जुड़ने के लिए कोई प्रोजेक्ट तैयार करेगी, तो उस प्रोजेक्ट को धरातल पर उतरने के लिए शुरुआती दौर में राज्य सरकार की ओर से मिलने वाले कुल सब्सिडी का 50 फीसदी हिस्सा शुरुआत में ही लाभार्थी को दिया जाएगा. इसी दौरान लाभार्थी महिला को भी 50 फीसदी धनराशि लगानी होगी. यानी व्यापार शुरू करने के दौरान ही राज्य सरकार 75 हज़ार रुपए, लाभार्थी को देगी. लाभार्थी को अपने पास से 25 हज़ार रुपए लगाने होंगे.

लाभार्थी महिला की ओर से स्वरोजगार शुरू करने के बाद 6 महीने के भीतर राज्य सरकार की ओर से सब्सिडी की दूसरी किस्त के रूप में 30 फ़ीसदी हिस्सा दिया जाएगा. इस दौरान लाभार्थी को भी अपने अंश से 30 परसेंट धनराशि को निवेश करना होगा. ऐसे में जब व्यापार बेहतर तरीके से संचालित होने लग जाएगा, तो एक साल के भीतर बचा हुआ 20 फीसदी धनराशि लाभार्थी को दे दी जाएगी. उस दौरान भी लाभार्थी को अपने हिस्से के बचे हुए 20 फीसदी धनराशि को निवेश करना होगा. इस योजना में तहत, पहले साल में दो हज़ार महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है. जिसके लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया गया है. अभी फिलहाल, 484 महिलाओं का चयन कर योजना के तहत पहली किस्त भेजी गई है.

क्या बोले सीएम धामी: मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया. उन्होंने कहा प्रदेश की ऐसी महिलाएं जो परिस्थिति वश एकल जीवन जीने को मजबूर होती हैं उन को इस योजना के जरिये आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा. इस योजना के तहत अभी फिलहाल दो लाख रुपए तक का व्यासाय शुरू करने पर 75 फीसदी की सब्सिडी सरकार की ओर से दी जाएगी. इस योजना से एकल महिलाओं को अपना रोजगार शुरू करने और सशक्त होने के साथ ही आर्थिक रूप से मजबूत होने का अवसर मिलेगा. ऐसे में इस योजना का परिणाम सामने आने के बाद इसे और अधिक विस्तारित किया जाएगा.

