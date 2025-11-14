ETV Bharat / bharat

इंजीनियर रशीद को संसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए मोटे खर्चे मांगने के मामले पर सिंगल बेंच विचार करेगा

नई दिल्ली: टेरर फंडिंग मामले के आरोपी और सांसद इंजीनियर रशीद को संसद सत्र में हिस्सा लेने के लिए मांगे गए मोटे खर्चे को चुनौती देने वाली याचिका पर डिवीजन बेंच की ओर से विभाजित फैसला आने पर अब दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच विचार करेगी कि इसे बड़ी बेंच को भेजा जाए कि नहीं.

आज ये मामला जस्टिस रविंद्र डूडेजा की सिंगल बेंच के समक्ष लिस्ट किया गया था. जिसके बाद सिंगल बेंच ने बड़ी बेंच को भेजा जाए या नहीं इस पर 14 जनवरी 2026 को सुनवाई करने का आदेश दिया.

डिवीजन बेंच ने 7 नवंबर को इंजीनियर रशीद की याचिका पर विभाजित फैसला दिया था. जस्टिस अनूप जयराम भांभानी ने कहा था कि सरकार को खर्च का वहन करना चाहिए जबकि जस्टिस विवेक चौधरी ने कहा था कि सरकार को खर्च का वहन नहीं करना चाहिए. उसके बाद ये मामला चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय के पास गया जिन्होंने जस्टिस रविंद्र डूडेजा को इस मसले पर विचार करने का आदेश दिया.

डिवीजन बेंच के समक्ष सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने इंजीनियर रशीद से मांगे गए खर्चे का विस्तृत ब्यौरा दिया था. इस पर जस्टिस अनूप जयराम भांभानी ने कहा था कि इंजीनियर रशीद को अंतरिम जमानत भी नहीं मिली है और वे हिरासत में संसद सत्र में हिस्सा लेने जा रहे हैं तब इसका खर्च जेल प्रशासन को क्यों नहीं उठाना चाहिए.

सुनवाई के दौरान रशीद की ओर से वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने कहा था कि पुलिस अधिकारियों को मिलने वाली सैलरी का जिक्र जेल नियमों में नहीं है जैसा कि दिल्ली पुलिस उनकी सैलरी को भी खर्च में शामिल कर रही है. हरिहन ने कहा था कि रशीद तार्किक रुप से मांगे गए खर्च का भुगतान कर सकते हैं. यहां तक कि वे पुलिस वालों के लंच और डिनर का खर्च भी उठा सकते हैं, लेकिन वे इस स्थिति में नहीं है कि वे पुलिस वालों की सैलरी का खर्च उठाएं.