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'आरंभ है प्रचंड है...' JPSC Protest में पहुंचे अभिनेता पीयूष मिश्रा ने गीत गाकर छात्रों का बढ़ाया हौसला

रांची: झारखंड की राजधानी रांची में चल रहे छात्रों के आंदोलन में सिंगर-एक्टर पीयूष मिश्रा भी शामिल होने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे. वह छात्रों के धरना वाली जगह पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे छात्रों को अपना समर्थन दिया.

छात्रों के धरना स्थल पर पहुंचे पीयूष मिश्रा ने इस दौरान गीत इस दौरान अपना सुप्रसिद्ध गीत 'आरंभ है प्रचंड' गाकर युवाओं में नया जोश भर दिया, जिससे पूरा आंदोलन स्थल नारों और तालियों से गूंज उठा. उन्होंने कहा कि मैं गीतों के माध्यम से दुआ करता हूं कि आपकी मांगें मानी जाए.

JPSC Protest में पहुंचे अभिनेता पीयुष मिश्रा (Etv Bharat)

इस मौके पर मीडियाकर्मियों से बात करते हुए पीयूष मिश्रा ने कहा कि मैं युवाओं को काफी सम्मान करता हूं और उनके आंदोलन के साथ हूं और जो भी सहयोग कर सकता हूं उसे करने का काम किया है. इनकी मांग पर सरकार विचार करें और पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं आयोजित हो.

उन्होंने छात्रों के शांतिपूर्ण, अनुशासित और राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर होकर आंदोलन करने की सराहना की. पीयूष मिश्रा ने कहा कि मैंने इनमें से कुछ छात्रों के इंटरव्यू देखे थे, जब मैंने उनकी आंखों में दर्द, उनका संघर्ष और उनके आंसू देखे, तो वही मेरे लिए यहां आने की सबसे बड़ी प्रेरणा बना. मेरे पास दो दिन का समय था, इसलिए मैंने खुद यहां आकर आप सभी युवाओं के साथ खड़े होने का फैसला किया.