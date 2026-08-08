'आरंभ है प्रचंड है...' JPSC Protest में पहुंचे अभिनेता पीयूष मिश्रा ने गीत गाकर छात्रों का बढ़ाया हौसला
अभिनेता पीयूष मिश्रा रांची पहुंचे, जहां वह छात्रों के आंदोलन में शामिल हुए.
Published : August 8, 2026 at 7:59 PM IST
रांची: झारखंड की राजधानी रांची में चल रहे छात्रों के आंदोलन में सिंगर-एक्टर पीयूष मिश्रा भी शामिल होने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचे. वह छात्रों के धरना वाली जगह पर पहुंचे और प्रदर्शन कर रहे छात्रों को अपना समर्थन दिया.
छात्रों के धरना स्थल पर पहुंचे पीयूष मिश्रा ने इस दौरान गीत इस दौरान अपना सुप्रसिद्ध गीत 'आरंभ है प्रचंड' गाकर युवाओं में नया जोश भर दिया, जिससे पूरा आंदोलन स्थल नारों और तालियों से गूंज उठा. उन्होंने कहा कि मैं गीतों के माध्यम से दुआ करता हूं कि आपकी मांगें मानी जाए.
इस मौके पर मीडियाकर्मियों से बात करते हुए पीयूष मिश्रा ने कहा कि मैं युवाओं को काफी सम्मान करता हूं और उनके आंदोलन के साथ हूं और जो भी सहयोग कर सकता हूं उसे करने का काम किया है. इनकी मांग पर सरकार विचार करें और पारदर्शिता के साथ परीक्षाएं आयोजित हो.
उन्होंने छात्रों के शांतिपूर्ण, अनुशासित और राजनीतिक हस्तक्षेप से दूर होकर आंदोलन करने की सराहना की. पीयूष मिश्रा ने कहा कि मैंने इनमें से कुछ छात्रों के इंटरव्यू देखे थे, जब मैंने उनकी आंखों में दर्द, उनका संघर्ष और उनके आंसू देखे, तो वही मेरे लिए यहां आने की सबसे बड़ी प्रेरणा बना. मेरे पास दो दिन का समय था, इसलिए मैंने खुद यहां आकर आप सभी युवाओं के साथ खड़े होने का फैसला किया.
जेपीएससी छात्रों का जारी है आंदोलन
जेपीएससी छात्रों का आंदोलन आज 15वें दिन भी जारी रहा. इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र अनशन स्थल पर बैठे रहे. छात्रों के आंदोलन में समाज के विभिन्न वर्गों और सामाजिक संगठनों के द्वारा खाना पीना उपलब्ध कराकर उत्साहवर्द्धन किया जा रहा है. 14वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को रद्द कर सीबीआई जांच की मांग कर रहे इन छात्रों का कहना है कि जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा.
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