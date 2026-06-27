ETV Bharat / bharat

राम मंदिर ट्रस्ट को दान में दी गई 200 किलो चांदी की ईंटें अभी भी गायब, सिंधी समुदाय नाराज

राम मंदिर ट्रस्ट को दान में दी गई चांदी की ईंटों का हिसाब न मिलने से सिंधी समुदाय नाराज हैं.

Sindhi community upset over lack of accounting for silver bricks donated to the Ram Mandir Trust
कालूभाई सुखवानी, जूनागढ़ में सिंधी समुदाय के व्यवसायी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 27, 2026 at 10:08 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जूनागढ़: अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में दान की चोरी का मामला और भी विवादित होता जा रहा है. 26 जनवरी 2021 को, 'विश्व सिंधी सेवा संगम संस्था' के तहत व्यापारियों का एक बड़ा दल अयोध्या पहुंचा और चंपत राय से मिलकर राम मंदिर के निर्माण के लिए विशेष दान दिया.

इस दौरान, सिंधी समुदाय ने मंदिर निर्माण के लिए चंपत राय को झूलेलाल की तस्वीर वाली 200 चांदी की ईंटें (हर एक का वजन 1 किलो) भेंट की थीं. लेकिन आज तक, दान देने वालों को मंदिर ट्रस्ट द्वारा ली गई इन चांदी की ईंटों के बारे में कोई जवाब या सबूत नहीं मिला है. इसी वजह से दान देने वाले अब राम मंदिर ट्रस्ट और चंपत राय पर सवाल उठा रहे हैं.

राम मंदिर ट्रस्ट और चंपत राय पर सवाल
राम मंदिर में दान की रकम की चोरी का मामला अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है. भारत के सबसे प्रतिष्ठित राम मंदिर के निर्माण के लिए श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान की चोरी आस्था रखने वाले लोगों के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है.

उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में एसआईटी का गठन कर जांच शुरू कर दी है और ट्रस्ट के काम से जुड़े कुछ लोगों को हिरासत में लिया है. इसी बीच, साल 2021 में सिंधी समुदाय के नेताओं ने राम मंदिर निर्माण के लिए 200 किलो चांदी की ईंटें दान की थीं.

लेकिन 2021 से लेकर आज तक, मंदिर ट्रस्ट या चंपत राय की ओर से 'विश्व सिंधी सेवा संगम' संस्था या दान देने वालों को कोई लिखित सबूत, रसीद या दस्तावेज नहीं दिया गया है. इसी वजह से सिंधी समुदाय में काफी नाराजगी है.

दानकर्ता कालूभाई सुखवानी से खास बातचीत
जूनागढ़ के प्रमुख व्यवसायी कालूभाई सुखवानी, जो 'विश्व सिंधी सेवा संगम संस्था' के साथ अयोध्या गए थे, ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि, "25 जनवरी 2021 को हम चंपत राय से मिले और 200 चांदी की ईंटें भेंट कीं. उन्होंने कहा कि हम जांच-पड़ताल करेंगे और बाद में सबूत भेज देंगे." लेकिन 26 जनवरी, 2021 से 27 जून, 2026 तक, कोई भी सबूत या रसीद नहीं दी गई है. इसे लेकर दान देने वालों में काफी नाराजगी है.

और दान देने की इच्छा भी जताई
उस समय हुई बैठक में, सिंधी सेवा संगम ने 200 किलो चांदी की ईंटें देने के बाद, मंदिर बनाने के लिए और चांदी की जरूरत पड़ने पर और दान देने की इच्छा भी जताई थी.

उस समय एक किलो चांदी की कीमत 72 से 75 हजार रुपये थी, जो आज लगभग दो लाख रुपये से अधिक है. इतने बड़े और कीमती दान का कोई हिसाब-किताब या सबूत न होने से दान देने वालों में नाराजगी है.

ये भी पढ़ें: राम मंदिर मामले पर पीएम मोदी अब तक खामोश क्यों, कांग्रेस ने उठाए सवाल

TAGGED:

RAM MANDIR TRUST
SINDHI COMMUNITY UPSET
SILVER BRICKS
AYODHYA RAM MANDIR
RAM MANDIR TRUST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.