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राम मंदिर ट्रस्ट को दान में दी गई 200 किलो चांदी की ईंटें अभी भी गायब, सिंधी समुदाय नाराज

जूनागढ़: अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में दान की चोरी का मामला और भी विवादित होता जा रहा है. 26 जनवरी 2021 को, 'विश्व सिंधी सेवा संगम संस्था' के तहत व्यापारियों का एक बड़ा दल अयोध्या पहुंचा और चंपत राय से मिलकर राम मंदिर के निर्माण के लिए विशेष दान दिया.

इस दौरान, सिंधी समुदाय ने मंदिर निर्माण के लिए चंपत राय को झूलेलाल की तस्वीर वाली 200 चांदी की ईंटें (हर एक का वजन 1 किलो) भेंट की थीं. लेकिन आज तक, दान देने वालों को मंदिर ट्रस्ट द्वारा ली गई इन चांदी की ईंटों के बारे में कोई जवाब या सबूत नहीं मिला है. इसी वजह से दान देने वाले अब राम मंदिर ट्रस्ट और चंपत राय पर सवाल उठा रहे हैं.

राम मंदिर ट्रस्ट और चंपत राय पर सवाल

राम मंदिर में दान की रकम की चोरी का मामला अब पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है. भारत के सबसे प्रतिष्ठित राम मंदिर के निर्माण के लिए श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान की चोरी आस्था रखने वाले लोगों के लिए चिंता का विषय बनती जा रही है.

उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले में एसआईटी का गठन कर जांच शुरू कर दी है और ट्रस्ट के काम से जुड़े कुछ लोगों को हिरासत में लिया है. इसी बीच, साल 2021 में सिंधी समुदाय के नेताओं ने राम मंदिर निर्माण के लिए 200 किलो चांदी की ईंटें दान की थीं.

लेकिन 2021 से लेकर आज तक, मंदिर ट्रस्ट या चंपत राय की ओर से 'विश्व सिंधी सेवा संगम' संस्था या दान देने वालों को कोई लिखित सबूत, रसीद या दस्तावेज नहीं दिया गया है. इसी वजह से सिंधी समुदाय में काफी नाराजगी है.