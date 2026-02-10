'अगली बार आऊंगा तो शादी कर देना...' 12 जनवरी को वादा कर UK गया था इकलौता बेटा, अब आई मौत की खबर!
दयालगढ़ जेजी के रहनेवाले सिमरनजीत सिंह की ब्रिटेन के बर्मिंघम में मृत्यु हो गई. वह पिछले 10 वर्षों से वहां रह रहे थे.
Published : February 10, 2026 at 3:51 PM IST
संगरूर (पंजाब): पंजाब के युवाओं में विदेश में जाकर जॉब करने का एक जुनून होता है. जब वो वहां सेटल्ड हो जाते हैं तब यहां गांव में माता-पिता उनकी शादी के सपने बुनने लगते हैं. संगरूर के एक छोटे से गांव दयालगढ़ जेजी में भी यही माहौल था.
एक परिवार अपने बेटे सिमरनजीत के लिए सुंदर सी दुल्हन के सपने बुन रहा था. बहन अपने इकलौते भाई के सिर पर सेहरा सजाने की तैयारी कर रही थी. उन्हें क्या पता था कि जिस बेटे, जिस भाई की शादी के लिए वो लड़की पसंद कर रहे हैं, सात समंदर पार उसकी सांसें हमेशा के लिए थम जाएंगी. जिस घर में शहनाइयां बजने वाली थीं, वहां आज इकलौते बेटे की अर्थी का इंतज़ार हो रहा है.
कौन है सिमरनजीत
32 वर्षीय सिमरनजीत सिंह जेजी पिछले 10 साल से ब्रिटेन के बर्मिंघम में मेहनत कर रहा था. वह अभी 12 जनवरी को ही अपने गांव से छुट्टियां बिताकर वापस लौटा था. जाते वक्त उसने हंसते हुए परिवार से कहा था, "अगली बार जब आऊंगा, तो मेरी शादी कर देना. 5-6 महीने में वहां और अच्छे से सेटल हो जाऊंगा, फिर अगले साल पक्का ब्याह रचा लेंगे." परिवार को क्या पता था कि यह उसका आखिरी वादा था.
कैसे हुई मौत
शनिवार को सिमरनजीत की छुट्टी थी. भारत में शाम के 4 बजे थे और वहां रात के 11 बज रहे थे. जब सिमरनजीत ने घर वालों के मैसेज और कॉल का जवाब नहीं दिया, तो उन्हें लगा कि वो सो गया होगा. लेकिन जब घंटों तक कोई हरकत नहीं हुई, तो दिल बैठने लगा. पास रहने वाले एक दोस्त को घर भेजा गया, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया.
दोस्त की सूचना पर जब पुलिस ने दरवाजा तोड़ा, तो अंदर सिमरनजीत मृत पाया गया. डॉक्टरों के मुताबिक, उसे 'साइलेंट हार्ट अटैक' आया था, जिसने उसे संभलने का मौका तक नहीं दिया. जिस बेटे की शादी के कार्ड छपने वाले थे, आज उसकी मौत की खबर ने पूरे गांव को झकझोर दिया है.
शव वापस लाने की परिवार की मांग
सिमरनजीत अपने परिवार का इकलौता बेटा था. उसकी बहन ने भाई की शादी के लिए कई अरमान पाल रखे थे. आज वह सुध-बुध खो चुकी है. परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है. अब बेबस परिवार पंजाब सरकार और केंद्र सरकार से हाथ जोड़कर विनती कर रहा है कि उनके लाडले का शव भारत लाया जाए. वे बस इतना चाहते हैं कि जिस बेटे को उन्होंने हंसते-खेलते विदा किया था, उसका अंतिम संस्कार वे अपनी आंखों के सामने अपनी मिट्टी में कर सकें.
