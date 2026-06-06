सिम स्वैप: हाई कोर्ट ने BSNL को ₹55 लाख का मुआवजा देने का निर्देश दिया
कोर्ट ने कहा, 'जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर लापरवाही से सिम स्वैप फ्रॉड को बढ़ावा देते हैं, वह इससे होने वाले नुकसान के लिए जवाबदेह हैं.'
Published : June 6, 2026 at 6:18 PM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक हाई कोर्ट ने भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) को शिवमोगा जिले के एक कोऑपरेटिव बैंक को सिम स्वैप फ्रॉड की इजाज़त देने और इसमें लापरवाही बरतने के लिए 55 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है.
हाई कोर्ट ने यह आदेश जारी करते हुए चेतावनी दी है कि टेलीकॉम कंपनियों को डुप्लीकेट सिम बांटने के प्रोसेस में बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मोबाइल नंबर और ओटीपी डिजिटल बैंकिंग और यूपीआई-बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम में ज़रूरी सिक्योरिटी फीचर्स हैं.
जस्टिस सूरज गोविंदराजू की अगुवाई वाली बेंच ने, जिसने इस मामले में लोक अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली शिरालाकोप्पा, शिवमोगा के श्री बसवेश्वर टाउन कोऑपरेटिव बैंक और बीएसएनएल की अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई की, यह आदेश दिया और निर्देश दिया कि 7 फरवरी, 2019 से 9 प्रतिशत की दर से मुआवज़ा दिया जाए.
BSNL की लापरवाही: बेंच ने इस दलील को खारिज कर दिया कि इस मामले में किसी तीसरे पक्ष द्वारा किए गए फ्रॉड के लिए बीएसएनएस को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. बेंच ने कहा कि जब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का इस्तेमाल ओटीपी-बेस्ड हाई-वैल्यू फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन के लिए किया जाता है, तो बैंकिंग और टेलीकॉम कंपनियों को ज़्यादा ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा.
बेंच ने कहा कि यह कोई आम बात नहीं है कि एक ही नंबर के डुप्लीकेट सिम दूसरों के हाथ लग जाएं, और सिम पाने वाले को इसकी जानकारी भी न हो.
इसके अलावा, बीएसएनएल ने अपने अधिकारी के खिलाफ कथित तौर पर डुप्लीकेट सिम बांटने के लिए विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की है. यह इस बात की स्वीकारोक्ति है कि संगठनात्मक स्तर पर गलती हुई थी. हालांकि, बेंच ने कहा कि यह तर्क देना कि संगठन इस घटना के लिए ज़िम्मेदार नहीं है, विरोधाभासी होगा.
वकीलों की इस दलील से नाखुशी जताते हुए कि इंश्योरेंस कंपनी और दूसरे सोर्स से पैसा बैंक को वापस कर दिया गया था और बीएसएनएल को हर्जाना देने की जरूरत नहीं थी, बेंच ने सवाल किया कि क्या लुटेरे के खिलाफ इस आधार पर कार्रवाई की जानी चाहिए कि जिस व्यक्ति को लूटा गया था, उसे इंश्योरेंस का हर्जाना मिल गया था.
साथ ही, जिस बैंक को नुकसान हुआ था, उसने इंश्योरेंस करवाया था और पैसे वापस कर दिए गए थे. इस वजह से, हाई कोर्ट ने कहा कि गलती करने वाले बीएसएनएल को अपनी ज़िम्मेदारी से बचने देना सही नहीं है और मुआवज़ा देने का आदेश दिया.
क्या है मामला: शिरालाकोप्पा, शिवमोगा के श्री बसवेश्वर टाउन कोऑपरेटिव बैंक का केनरा बैंक में करंट अकाउंट था और इंटरनेट बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन के लिए बीएसएनएल सिम कार्ड रजिस्टर्ड था.
इस नंबर पर कोऑपरेटिव बैंक ट्रांजैक्शन के लिए वन-टाइम पासवर्ड (OTP) मिले थे. 6 और 7 फरवरी, 2019 को बैंक खाते से सात बिना इजाजत आरटीजीएस और एनईएफटी ट्रांज़ैक्शन के ज़रिए कुल 87.70 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए.
बाद में कोऑपरेटिव बैंक ने इस संबंध में बेंगलुरु साइबर क्राइम पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. जांच के दौरान, कुछ अनजान लोगों ने कोऑपरेटिव बैंक को जो मोबाइल नंबर दिया था, उसका डुप्लीकेट सिम कार्ड बेंगलुरु में बीएसएनएल ऑफिस से बांटा गया था.
धोखाधड़ी के लिए उसी सिम कार्ड का इस्तेमाल किया गया था. सिम कार्ड बांटने के बारे में बैंक को कोई जानकारी नहीं दी गई थी. इसके अलावा, यह भी पता चला कि बैंक की इजाजत नहीं ली गई थी.
जांच के दौरान, बिना खराब हुए पैसे में से 30 लाख रुपये बरामद किए गए. जांच करने वाली साइबर क्राइम पुलिस ने 7.12 लाख रुपये जब्त किए. हालांकि, बैंक को 50.50 लाख रुपये का नुकसान हुआ.
इस संबंध में लोक अदालत में हुई सुनवाई में बीएसएनएल के वकील ने कहा कि जालसाजों का केनरा बैंक और आवेदक कोऑपरेटिव बैंक के बीच कनेक्शन है. यह बैंक की अंदरूनी गलती है. बैंक इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन और पासवर्ड की गोपनीयता बनाए रखने में नाकाम रहा.
उन्होंने तर्क दिया कि बैंक खाते से किए गए लेन-देन से बीएसएनएल का कोई संबंध नहीं है. कई समझौतों के बाद लोक अदालत ने बीएसएनएल को 5 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का आदेश दिया. बीएसएनएल ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में अर्ज़ी दी थी.
इसके अलावा, हालांकि बैंक को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन मुआवजे के तौर पर सिर्फ 5 लाख रुपये दिए गए. बैंक अधिकारियों को बताए बिना डुप्लीकेट सिम कार्ड जारी कर दिया गया. इसलिए, कोऑपरेटिव बैंक ने हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी जिसमें नुकसान की रकम चुकाने का निर्देश मांगा गया था. दोनों आवेदन पर सुनवाई करने वाली बेंच ने यह आदेश दिया.
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