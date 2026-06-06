ETV Bharat / bharat

सिम स्वैप: हाई कोर्ट ने BSNL को ₹55 लाख का मुआवजा देने का निर्देश दिया

बेंगलुरु: कर्नाटक हाई कोर्ट ने भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) को शिवमोगा जिले के एक कोऑपरेटिव बैंक को सिम स्वैप फ्रॉड की इजाज़त देने और इसमें लापरवाही बरतने के लिए 55 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है.

हाई कोर्ट ने यह आदेश जारी करते हुए चेतावनी दी है कि टेलीकॉम कंपनियों को डुप्लीकेट सिम बांटने के प्रोसेस में बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मोबाइल नंबर और ओटीपी डिजिटल बैंकिंग और यूपीआई-बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम में ज़रूरी सिक्योरिटी फीचर्स हैं.

जस्टिस सूरज गोविंदराजू की अगुवाई वाली बेंच ने, जिसने इस मामले में लोक अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली शिरालाकोप्पा, शिवमोगा के श्री बसवेश्वर टाउन कोऑपरेटिव बैंक और बीएसएनएल की अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई की, यह आदेश दिया और निर्देश दिया कि 7 फरवरी, 2019 से 9 प्रतिशत की दर से मुआवज़ा दिया जाए.

BSNL की लापरवाही: बेंच ने इस दलील को खारिज कर दिया कि इस मामले में किसी तीसरे पक्ष द्वारा किए गए फ्रॉड के लिए बीएसएनएस को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता. बेंच ने कहा कि जब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का इस्तेमाल ओटीपी-बेस्ड हाई-वैल्यू फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन के लिए किया जाता है, तो बैंकिंग और टेलीकॉम कंपनियों को ज़्यादा ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा.

बेंच ने कहा कि यह कोई आम बात नहीं है कि एक ही नंबर के डुप्लीकेट सिम दूसरों के हाथ लग जाएं, और सिम पाने वाले को इसकी जानकारी भी न हो.

इसके अलावा, बीएसएनएल ने अपने अधिकारी के खिलाफ कथित तौर पर डुप्लीकेट सिम बांटने के लिए विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की है. यह इस बात की स्वीकारोक्ति है कि संगठनात्मक स्तर पर गलती हुई थी. हालांकि, बेंच ने कहा कि यह तर्क देना कि संगठन इस घटना के लिए ज़िम्मेदार नहीं है, विरोधाभासी होगा.

वकीलों की इस दलील से नाखुशी जताते हुए कि इंश्योरेंस कंपनी और दूसरे सोर्स से पैसा बैंक को वापस कर दिया गया था और बीएसएनएल को हर्जाना देने की जरूरत नहीं थी, बेंच ने सवाल किया कि क्या लुटेरे के खिलाफ इस आधार पर कार्रवाई की जानी चाहिए कि जिस व्यक्ति को लूटा गया था, उसे इंश्योरेंस का हर्जाना मिल गया था.

साथ ही, जिस बैंक को नुकसान हुआ था, उसने इंश्योरेंस करवाया था और पैसे वापस कर दिए गए थे. इस वजह से, हाई कोर्ट ने कहा कि गलती करने वाले बीएसएनएल को अपनी ज़िम्मेदारी से बचने देना सही नहीं है और मुआवज़ा देने का आदेश दिया.

क्या है मामला: शिरालाकोप्पा, शिवमोगा के श्री बसवेश्वर टाउन कोऑपरेटिव बैंक का केनरा बैंक में करंट अकाउंट था और इंटरनेट बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन के लिए बीएसएनएल सिम कार्ड रजिस्टर्ड था.