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सिम रैकेट का भंडाफोड़, साइबर फ्रॉड के लिए कंबोडिया में 600 से ज्यादा भारतीय SIM कार्ड किए गए स्मगल

तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो के मुताबिक, यूपी का रहने वाला रिजवान और उसके साथ शामिल लोगों ने इस अपराध को अंजाम दिया.

SIM Racket Busted, 600+ Indian Cards Smuggled to Cambodia for Cyber Frauds
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : April 2, 2026 at 2:16 PM IST

2 Min Read
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हैदराबाद: तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो (TGCSB) ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कंबोडिया से चल रहे साइबर क्राइम नेटवर्क को गैर-कानूनी तरीके से भारतीय SIM कार्ड सप्लाई करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है. अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.

तेलंगाना साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो की डायरेक्टर शिखा गोयल के मुताबिक, मुख्य आरोपी, उत्तर प्रदेश का रहने वाला रिजवान (29) ने सैयद अशरफ अली (30), सैयद सोहेल (32), हैदराबाद के रहने वाले अतीक अहमद (28) और हनमकोंडा के रहने वाले नुने अशोक (29) के साथ मिलकर इस अपराध को अंजाम दिया.

गैंग ने कथित तौर पर 2023 से अब तक 600 से ज्यादा सिम कार्ड विदेशों में स्मगल किए हैं. इस रैकेट का पता तब चला जब चंद्रयानगुट्टा के रहने वाले अशरफ अली को 31 मार्च को शमशाबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रोका गया. जब वह कंबोडिया के लिए फ्लाइट पकड़ने की तैयारी कर रहा था, तो सिक्योरिटी वालों को उसके पास से 198 सिम कार्ड मिले. पूछताछ में उसने कबूल किया कि वह रिजवान के कहने पर सिम कार्ड ले जा रहा था.

जांच में पता चला कि अशरफ पहली बार 2023 में दुबई में रिजवान से मिला था, जहां उसे मोटे कमीशन का लालच दिया गया था. फिर उसने सोहेल, अतीक और अशोक जैसे पॉइंट ऑफ सेल सेंटर चलाने वाले लोकल एजेंटों के जरिए सिम कार्ड खरीदना शुरू कर दिया. इन एजेंटों ने कथित तौर पर अनजान लोगों के आधार डिटेल्स और दस्तावेज का इस्तेमाल करके सिम कार्ड खरीदे.

पुलिस ने कहा कि स्मगल किए गए सिम कार्ड का इस्तेमाल इंटरनेशनल साइबर क्रिमिनल्स फिशिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, इंपरसनेशन और एक्सटॉर्शन के लिए करते थे. अधिकारियों ने कहा कि गैर-कानूनी नेटवर्क इन सिम के जरिए फंड और कम्युनिकेशन रूट करके काम करता था, जिससे पता लगाना मुश्किल हो जाता था.

एक और आरोपी, अरविंद कुमार उर्फ ​​शाहिद, जो नेटवर्क में कूरियर का काम करता था, अभी फरार है. अधिकारी उसे ट्रैक करने और सिंडिकेट की पूरी हद का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं.

अधिकारियों ने नागरिकों को निजी दस्तावेज शेयर करते समय सावधान रहने की चेतावनी दी है, क्योंकि आइडेंटिटी डिटेल्स का गलत इस्तेमाल साइबर क्राइम ऑपरेशन में एक अहम टूल बनता जा रहा है.

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