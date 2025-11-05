ETV Bharat / bharat

महिला विश्व कप जीतने वाली टीम में बंगाल की बेटी, सिलीगुड़ी में भव्य स्वागत की तैयारी

माता-पिता के साथ भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य ऋचा घोष ( ETV Bharat )

सिलीगुड़ी: विश्व कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य ऋचा घोष पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी की रहने वाली हैं. उनके पिता मानवेंद्र घोष ने कहा कि 22 वर्षीय ऋचा ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह एक दिन इतनी ऊंचाइयों को छुएगी. उन्होंने कहा कि उनकी बेटी ने उन्हें सपने देखना सिखाया. उन्होंने ऋचा की आंखों से विश्व कप जीतने का सपना देखना शुरू किया और आज वह सपना सच हो गया है. मानवेंद्र घोष और उनकी पत्नी बुधवार को मुंबई से सिलीगुड़ी लौट आए. हालांकि, ऋचा इस समय विजेता टीम के साथ दिल्ली में हैं. वह अगले शुक्रवार को सिलीगुड़ी लौट आएंगी. इसलिए अभी से सिलीगुड़ी स्थित उनके घर में विश्व विजेता बेटी के स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई हैं. मनबेंद्र घोष ने कहा, "मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी भारत के लिए विश्व कप खेलेगी और जीतेगी. मैंने उसे शारीरिक अभ्यास के लिए खेल में शामिल किया. बाद में, मैंने खेल में उसकी गहरी रुचि देखी. तब से, मैंने सपने देखना शुरू कर दिया. पहले, सपना जिले के लिए खेलने का था. उसके बाद, बंगाल के लिए खेलने का सपना साकार हुआ. बंगाल के लिए खेलने के बाद, मैंने भारत के लिए खेलने का सपना देखा. ऋचा ने उस सपने को साकार किया. उसने मुझे ये सारे सपने साकार करना सिखाया." ऋचा घोष (ETV Bharat) टूर्नामेंट में अपनी बेटी के प्रदर्शन के बारे में मनबेंद्र ने कहा, "जब ऋचा बल्लेबाजी करने उतरी, तो मैं आश्वस्त था. क्योंकि वो हमेशा कहती है, 'अगर मैं खेलूंगी, तो शायद रन बना लूं. लेकिन, अगर मैं आउट हो गई, तो पछताने से कोई फायदा नहीं होगा.' इसलिए ऋचा हमेशा आक्रामक खेल का समर्थन करती है. इसलिए जब वो मैदान पर उतरी, तो मुझे पता था कि वो बड़े शॉट खेलकर रन बटोरेगी."