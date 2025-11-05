ETV Bharat / bharat

महिला विश्व कप जीतने वाली टीम में बंगाल की बेटी, सिलीगुड़ी में भव्य स्वागत की तैयारी

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य ऋचा घोष के पिता ने बेटी की इस उपलब्धि से बेहद खुश हैं.

Siliguri's Richa Ghosh World Cup-winning Indian women's cricket team to be welcome in west Bengal
माता-पिता के साथ भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य ऋचा घोष (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 5, 2025 at 10:56 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

सिलीगुड़ी: विश्व कप विजेता भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य ऋचा घोष पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी की रहने वाली हैं. उनके पिता मानवेंद्र घोष ने कहा कि 22 वर्षीय ऋचा ने कभी सोचा भी नहीं था कि वह एक दिन इतनी ऊंचाइयों को छुएगी. उन्होंने कहा कि उनकी बेटी ने उन्हें सपने देखना सिखाया. उन्होंने ऋचा की आंखों से विश्व कप जीतने का सपना देखना शुरू किया और आज वह सपना सच हो गया है.

मानवेंद्र घोष और उनकी पत्नी बुधवार को मुंबई से सिलीगुड़ी लौट आए. हालांकि, ऋचा इस समय विजेता टीम के साथ दिल्ली में हैं. वह अगले शुक्रवार को सिलीगुड़ी लौट आएंगी. इसलिए अभी से सिलीगुड़ी स्थित उनके घर में विश्व विजेता बेटी के स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई हैं.

मनबेंद्र घोष ने कहा, "मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी बेटी भारत के लिए विश्व कप खेलेगी और जीतेगी. मैंने उसे शारीरिक अभ्यास के लिए खेल में शामिल किया. बाद में, मैंने खेल में उसकी गहरी रुचि देखी. तब से, मैंने सपने देखना शुरू कर दिया. पहले, सपना जिले के लिए खेलने का था. उसके बाद, बंगाल के लिए खेलने का सपना साकार हुआ. बंगाल के लिए खेलने के बाद, मैंने भारत के लिए खेलने का सपना देखा. ऋचा ने उस सपने को साकार किया. उसने मुझे ये सारे सपने साकार करना सिखाया."

ऋचा घोष
ऋचा घोष (ETV Bharat)

टूर्नामेंट में अपनी बेटी के प्रदर्शन के बारे में मनबेंद्र ने कहा, "जब ऋचा बल्लेबाजी करने उतरी, तो मैं आश्वस्त था. क्योंकि वो हमेशा कहती है, 'अगर मैं खेलूंगी, तो शायद रन बना लूं. लेकिन, अगर मैं आउट हो गई, तो पछताने से कोई फायदा नहीं होगा.' इसलिए ऋचा हमेशा आक्रामक खेल का समर्थन करती है. इसलिए जब वो मैदान पर उतरी, तो मुझे पता था कि वो बड़े शॉट खेलकर रन बटोरेगी."

हालांकि, यह सिर्फ उनकी बेटी का प्रदर्शन नहीं है. मानवेंद्र घोष ने शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना का भी ज़िक्र किया. उन्होंने कहा, "क्रिकेट एक टीम गेम है. यह सिर्फ़ ऋचा की बात नहीं है. टीम की हर लड़की ने अच्छा प्रदर्शन किया. विश्व कप उनके संयुक्त प्रयासों से आया है. शेफाली को ही देख लीजिए. उस दिन उसने क्या ही शानदार खेल दिखाया. स्मृति ने पूरे टूर्नामेंट में बल्ले से अगुआई की. दीप्ति, जेमिमा, सभी ने अपना फर्ज निभाया."

गौरतलब है कि ऋचा के शुक्रवार को सिलीगुड़ी लौटने से पहले तैयारियां जोर-शोर से शुरू हो गई हैं. सिलीगुड़ी में उनके स्वागत की योजना बनाई जा रही है.

भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य ऋचा घोष के माता-पिता
भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सदस्य ऋचा घोष के माता-पिता (ETV Bharat)

ऋचा का स्वागत कैसे किया जाएगा, इसकी एक मोटी योजना बन चुकी है. सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देब शहर की बच्ची का स्वागत करने के लिए बागडोगरा हवाई अड्डे पर मौजूद रहेंगे. वहां से ऋचा के साथ एक रोड शो निकलेगा.

बाघाजतिन एथलेटिक क्लब ऋचा के भव्य स्वागत की तैयारी कर रहा है. ऋचा ने चार साल की उम्र में इसी क्लब में क्रिकेट खेलना शुरू किया था. पदाधिकारियों ने बताया कि हमने तैयारियां शुरू कर दी हैं. ऋचा को बागडोगरा हवाई अड्डे से हुड खुली जीप में और बाइकों के काफिले के साथ क्लब लाया जाएगा. बागडोगरा हवाई अड्डे पर महापौर ऋचा का स्वागत करेंगे."

इस बीच, सिलीगुड़ी उपजिला परिषद ने ऋचा को सिलीगुड़ी महिला क्रिकेट का ब्रांड एंबेसडर घोषित किया है. इससे पहले, रिद्धिमान साहा को सिलीगुड़ी क्रिकेट का ब्रांड एंबेसडर बनाया गया था. सिलीगुड़ी सब-डिविजनल स्पोर्ट्स काउंसिल के क्रिकेट सचिव भास्कर दत्त मजूमदार ने कहा, "इससे पहले हमने रिद्धिमान साहा को सिलीगुड़ी क्रिकेट का ब्रांड एंबेसडर बनाया था. अब हम ऋचा को सिलीगुड़ी महिला क्रिकेट का ब्रांड एंबेसडर बनाना चाहते हैं. इस संबंध में एक आधिकारिक पत्र पहले ही भेजा जा चुका है. यह फैसला हमने इसलिए लिया है क्योंकि ऋचा ने बंगाल और सिलीगुड़ी को गौरवान्वित किया है और वह महिला क्रिकेट के लिए एक प्रेरणा बन गई हैं."

यह भी पढ़ें- विश्व कप विजेता बेटियों से मिले प्रधानमंत्री मोदी, ऐतिहासिक जीत की बधाई दी

TAGGED:

RICHA GHOSH
WORLD CUP WINNING INDIAN TEAM
WEST BENGAL
RICHA GHOSH SILIGURI
RICHA GHOSH CRICKETER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने रचा इतिहास, बने न्यूयॉर्क शहर के मेयर, कहा- भविष्य हमारे हाथों में

पाकिस्तान खिलाड़ी पर चली तलवार, आईसीसी ने 2 मैच के लिए लगाया बैन

साईं बाबा जन्म शताब्दी कार्यक्रम: 140 देशों के भक्त जुटेंगे, उपराष्ट्रपति और पीएम भी होंगे शामिल

मसूरी पहुंची क्लासिक हिमालयन ड्राइव 2025 विंटेज कार रैली, बलखाती सड़कों पर दिखा मोटरिंग का जुनून

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.