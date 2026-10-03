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पश्चिम बंगाल में मॉब लिंचिंग: मवेशी चोरी के शक में हरियाणा के युवक समेत 2 लोगों को पीट-पीटकर मार डाला

स्थानीय लोगों ने संदिग्ध तस्कर द्वारा लाई गई गाड़ी को आग लगा दी. ( ETV Bharat )

बागडोगरा (पश्चिम बंगाल): सिलीगुड़ी में माटीगाड़ा पुलिस स्टेशन के तहत बागडोगरा के ताराबाड़ी इलाके में शनिवार तड़के मवेशी तस्करी के संदेह में दो लोगों की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. सिलीगुड़ी के पुलिस कमिश्नर सैयद वकार रज़ा ने कहा कि घटना की जांच शुरू कर दी गई है. सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है.