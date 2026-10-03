ETV Bharat / bharat

पश्चिम बंगाल में मॉब लिंचिंग: मवेशी चोरी के शक में हरियाणा के युवक समेत 2 लोगों को पीट-पीटकर मार डाला

मृतकों की पहचान चोपड़ा के शाहिद अख्तर और हरियाणा के शाद मोहम्मद के रूप में हुई है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

Siliguri Mob Lynching
स्थानीय लोगों ने संदिग्ध तस्कर द्वारा लाई गई गाड़ी को आग लगा दी. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 3, 2026 at 8:56 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बागडोगरा (पश्चिम बंगाल): सिलीगुड़ी में माटीगाड़ा पुलिस स्टेशन के तहत बागडोगरा के ताराबाड़ी इलाके में शनिवार तड़के मवेशी तस्करी के संदेह में दो लोगों की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई, जबकि चार अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. सिलीगुड़ी के पुलिस कमिश्नर सैयद वकार रज़ा ने कहा कि घटना की जांच शुरू कर दी गई है. सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है.

एसीपी (ACP) अनिर्बान मजूमदार ने बताया कि सात लोगों का एक समूह तड़के करीब 2:30 बजे एक पिकअप ट्रक में सवार होकर ताराबाड़ी इलाके में पहुंचा था. इलाके में लंबे समय से मवेशियों की लगातार हो रही चोरियों के कारण स्थानीय निवासी सतर्क और पहले से तैयार थे. आरोप है कि पांच से छह लोगों का एक समूह इलाके में घुसा, उन्होंने कई गायें चुराईं और जब वे उन्हें अपनी पिकअप वैन में लादने की कोशिश कर रहे थे, तभी ग्रामीणों ने उन्हें देख लिया.

जैसे ही यह खबर फैली, ग्रामीणों ने तुरंत उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और उनसे पूछताछ करने लगे. इसी बीच, उनकी मदद के लिए एक अन्य गाड़ी में सवार होकर दो और लोग मौके पर पहुंच गए. इस बीच स्थानीय लोगों ने पूरे समूह को पकड़ लिया और उनकी बेरहमी से पिटाई कर दी. उग्र भीड़ ने पिकअप वैन को आग के हवाले कर दिया. वहीं, दूसरी चार पहिया गाड़ी में भी जमकर तोड़फोड़ की गई और उसे पलट दिया गया.

एसीपी मजूमदार ने कहा कि इस मारपीट की घटना में अब तक दो लोगों की मौत हो चुकी है. मृतकों की पहचान चोपड़ा के शाहिद अख्तर और हरियाणा के शाद मोहम्मद के रूप में हुई है. दो अन्य घायलों की पहचान अकरम खान और आरिफ खान के रूप में की गई है. उन्होंने आगे बताया, "शुरुआती जांच से पता चला है कि हिरासत में लिए गए पांच व्यक्तियों में से चार राज्य से बाहर के थे, जिनका सीधा संबंध विशेष रूप से हरियाणा से है."

मजूमदार ने कहा कि सभी कानूनी कदम उठाए जा रहे हैं और संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही है. उन्होंने आगे कहा "हम दोनों पहलुओं की जांच करने के बाद सख्त कार्रवाई करेंगे. पहला, आरोपियों पर लगे मवेशी चोरी के आरोप और दूसरा, स्थानीय लोगों द्वारा कानून को अपने हाथ में लेने की घटना. जांच अभी शुरुआती चरण में है."

चूंकि यह क्षेत्र बागडोगरा और माटीगाड़ा पुलिस थानों के साथ-साथ पानीघाटा पुलिस चौकी के अधिकार क्षेत्र की सीमाओं से सटा हुआ है, इसलिए तीनों थानों की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई. बाद में पुलिस की एक बड़ी टुकड़ी ने स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में लिया. इसके अलावा, पानीघाटा पुलिस ने एक और व्यक्ति को हिरासत में लिया है.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

सिलीगुड़ी माटीगाड़ा मॉब लिंचिंग
मवेशी तस्करी हरियाणा कनेक्शन
पश्चिम बंगाल मवेशी तस्कर हत्या
हरियाणा का मवेशी तस्कर
WEST BENGAL MOB LYNCHING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.