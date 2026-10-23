पूजा के दौरान सिलीगुड़ी अस्पताल में 6 दिनों में 127 मौतें: सीनियर डॉक्टरों की ड्यूटी पर खड़े हुए बड़े सवाल!
क्या यह वाकई मरीजों की गंभीर स्थिति का नतीजा था, या फिर त्योहार के दौरान लापरवाही बरती जा रही थी. सुभादीप रॉय नंदी की रिपोर्ट.
Published : October 23, 2026 at 4:30 PM IST
सिलीगुड़ी: जब पूरा बंगाल दुर्गा पूजा के उत्सव में डूबा था, तब उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (NBMC&H) के भीतर जिंदगी और मौत की एक खौफनाक जंग चल रही थी. आंकड़ों के मुताबिक 16 से 21 अक्टूबर के बीच, इस सरकारी अस्पताल में 127 मरीजों ने दम तोड़ दिया, जिनमें 12 मासूम बच्चे भी शामिल हैं. चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 24 मौतों को आधिकारिक तौर पर 'अस्वाभाविक' दर्ज किया गया है.
अमूमन रोज 15 से 20 मौतों का गवाह बनने वाले इस अस्पताल में अचानक मौतों का यह खौफनाक उछाल कई गंभीर सवाल खड़े करता है. क्या यह वाकई मरीजों की गंभीर स्थिति का नतीजा था, या फिर त्योहार के दौरान अस्पताल में लापरवाही बरती जा रही थी.
2024 में इसी अवधि के दौरान मौतों का आंकड़ा 77 था. साल 2025 में यह संख्या बढ़कर 94 हो गई थी. इस साल यह उछलकर 127 तक पहुंच गई है. मरने वालों में से 70 फीसदी मरीज मेडिसिन विभाग के थे. अस्पताल के सूत्रों के अनुसार, आठ मरीजों को इमरजेंसी विभाग में ही मृत घोषित कर दिया गया. इससे पहले कि कोई डॉक्टर उनकी जांच कर पाता या उन्हें औपचारिक रूप से अस्पताल में भर्ती किया जाता.
हालांकि, त्योहारी सीजन के दौरान स्वास्थ्य सेवाएं बिना किसी रुकावट के जारी रहें, यह सुनिश्चित करने के लिए पहले से ही एक ड्यूटी रोस्टर तैयार किया गया था. लेकिन, क्या इसका सही तरीके से पालन हुआ था?
जूनियर डॉक्टर हिरनमय घोष ने कहा, "त्योहार के दिनों में मरीजों की भारी भीड़ की संभावना को जानते हुए भी, काम की पूरी जिम्मेदारी जूनियर डॉक्टरों पर डाल दी गई. पूजा की छुट्टियों से पहले, हमें एक सख्त रोस्टर का पालन करने के कड़े निर्देश दिए गए थे, और किसी भी परिस्थिति में शिफ्ट बदलने की कोई गुंजाइश नहीं थी."
उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज के एक जूनियर डॉक्टर ने सवाल उठाया, "यही सख्ती सीनियर डॉक्टरों पर किस हद तक लागू की गई थी? जब त्योहार के दौरान गंभीर रूप से बीमार मरीज इमरजेंसी विभाग में तड़प रहे थे, तब अनुभवी सीनियर डॉक्टर कहीं नजर नहीं आए. बुनियादी ढांचे की कमी और अनुभव न होने के कारण, जूनियर डॉक्टरों को अकेले ही सब कुछ संभालना पड़ा और इस स्थिति की भारी कीमत गंभीर रूप से बीमार मरीजों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी."
दूसरी ओर, अस्पताल प्रशासन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है कि इतनी बड़ी संख्या में मौतें चिकित्सा व्यवस्था की लापरवाही या सीनियर डॉक्टरों की अनुपस्थिति के कारण हुईं. वे इन घटनाओं को मेडिकल सिस्टम की नाकामी मानने से साफ इनकार करते हैं.
अस्पताल के अधीक्षक डॉ. कौशिक ईश्वर ने कहा, "यह दावा बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है कि इलाज में लापरवाही हुई या हाल ही में हुई मरीजों की मौतें 'अस्वाभाविक' या 'अभूतपूर्व' थीं. मैंने हर एक मौत के आंकड़ों और रिकॉर्ड की गहन समीक्षा की है. मरने वाले अधिकांश मरीजों को त्योहार के दौरान आस-पास के इलाकों के विभिन्न निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम से बेहद गंभीर स्थिति में यहां रेफर किया गया था."
अधीक्षक ने आगे दावा किया, "त्योहारों के सीजन में विभिन्न निजी नर्सिंग होम और स्थानीय सरकारी चिकित्सा केंद्रों में डॉक्टरों की मौजूदगी कम थी. इसके चलते, जोखिम उठाने के बजाय गंभीर रूप से बीमार मरीजों को आनन-फानन में उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज भेजने की होड़ मच गई. ऐसे रेफर किए गए मरीजों का दबाव खास तौर पर मेडिसिन विभाग में बहुत ज्यादा था. यहां आने वाले कई मरीज लंबे समय से किडनी या लिवर की गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे, या उन्हें बड़े स्ट्रोक आए थे. अस्पताल पहुंचने पर उनकी हालत इतनी नाजुक थी कि उन्हें बचाना नामुमकिन साबित हुआ. इनमें से कई मामलों में, नर्सिंग होम के पास इलाज जारी रखने की सुविधाएं और क्षमता थी, फिर भी उन्होंने केवल जिम्मेदारी से बचने के लिए मरीजों को यहां रेफर कर दिया."
डॉक्टरों की अनुपस्थिति के आरोपों पर जवाब देते हुए अधीक्षक ने कहा, "यह दावा पूरी तरह से असत्य है कि छुट्टियों के दौरान डॉक्टरों ने लापरवाही बरती. हम सभी ने पूजा के दिनों में अस्पताल में मिलकर काम किया, और दी जाने वाली सेवाओं में कोई कमी या ढिलाई नहीं थी."
अस्पताल में इलाज करा रहे मरीजों में त्योहार का उत्साह जगाने के प्रयासों का जिक्र करते हुए उन्होंने आगे कहा, "त्योहार के दिनों में हमारे मरीजों के चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए हमने विशेष भोजन की व्यवस्था की थी. अष्टमी के दिन उन्हें खिचड़ी, खीर, चटनी और पापड़ परोसा गया था. जबकि दशमी के दिन मेन्यू में चावल, चिकन और चटनी शामिल थी."
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