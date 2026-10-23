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पूजा के दौरान सिलीगुड़ी अस्पताल में 6 दिनों में 127 मौतें: सीनियर डॉक्टरों की ड्यूटी पर खड़े हुए बड़े सवाल!

सांकेतिक तस्वीर. ( IANS )

सिलीगुड़ी: जब पूरा बंगाल दुर्गा पूजा के उत्सव में डूबा था, तब उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (NBMC&H) के भीतर जिंदगी और मौत की एक खौफनाक जंग चल रही थी. आंकड़ों के मुताबिक 16 से 21 अक्टूबर के बीच, इस सरकारी अस्पताल में 127 मरीजों ने दम तोड़ दिया, जिनमें 12 मासूम बच्चे भी शामिल हैं. चौंकाने वाली बात यह है कि इनमें से 24 मौतों को आधिकारिक तौर पर 'अस्वाभाविक' दर्ज किया गया है.

अमूमन रोज 15 से 20 मौतों का गवाह बनने वाले इस अस्पताल में अचानक मौतों का यह खौफनाक उछाल कई गंभीर सवाल खड़े करता है. क्या यह वाकई मरीजों की गंभीर स्थिति का नतीजा था, या फिर त्योहार के दौरान अस्पताल में लापरवाही बरती जा रही थी.