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सिलीगुड़ी बंगाल सफारी पार्कः 3 महीनों में शेर, संगाई हिरण और हिमालयी गिद्ध सहित 7 दुर्लभ जीवों की मौत

बंगाल सफारी पार्क. (फाइल) ( ETV Bharat )

सिलीगुड़ी: पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध बंगाल सफारी पार्क में जुलाई से सितंबर के बीच सात दुर्लभ प्रजाति के वन्यजीवों की मौत ने पार्क प्रशासन में हड़कंप मचा दिया है. इस दुखद घटना ने सफारी पार्क की चिकित्सा सुविधाओं, सुरक्षा निगरानी और समग्र प्रबंधन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. मरने वाले जानवरों में शेर, संगाई हिरण से लेकर चश्मे वाले लंगूर और हिमालयी गिद्ध जैसी कई लुप्तप्राय प्रजातियां शामिल हैं.

इस साल की पहली छमाही में भी यहां 20 जानवरों ने दम तोड़ा था, जिसके बाद अब कुल मौतों का आंकड़ा 9 महीनों में 27 पर पहुंच चुका है. वन्यजीव प्रेमियों और पर्यावरणविदों ने इन लगातार हो रही मौतों पर गहरी चिंता जताते हुए एक उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच की मांग की है.