सिलीगुड़ी बंगाल सफारी पार्कः 3 महीनों में शेर, संगाई हिरण और हिमालयी गिद्ध सहित 7 दुर्लभ जीवों की मौत
इस घटना के बाद जहां पार्क प्रशासन पूरी तरह घिरा हुआ है, वहीं पार्क के निदेशक ने कोई टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया.
Published : October 12, 2026 at 7:09 PM IST
सिलीगुड़ी: पश्चिम बंगाल के प्रसिद्ध बंगाल सफारी पार्क में जुलाई से सितंबर के बीच सात दुर्लभ प्रजाति के वन्यजीवों की मौत ने पार्क प्रशासन में हड़कंप मचा दिया है. इस दुखद घटना ने सफारी पार्क की चिकित्सा सुविधाओं, सुरक्षा निगरानी और समग्र प्रबंधन व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. मरने वाले जानवरों में शेर, संगाई हिरण से लेकर चश्मे वाले लंगूर और हिमालयी गिद्ध जैसी कई लुप्तप्राय प्रजातियां शामिल हैं.
इस साल की पहली छमाही में भी यहां 20 जानवरों ने दम तोड़ा था, जिसके बाद अब कुल मौतों का आंकड़ा 9 महीनों में 27 पर पहुंच चुका है. वन्यजीव प्रेमियों और पर्यावरणविदों ने इन लगातार हो रही मौतों पर गहरी चिंता जताते हुए एक उच्च स्तरीय निष्पक्ष जांच की मांग की है.
कब किसने तोड़ा दम?
पार्क के आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, 1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच हुई इन मौतों ने चिंताओं को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है. इस पूरी अवधि के दौरान पार्क में सिर्फ एक काले हिरण (blackbuck) के बच्चे का जन्म हुआ, जबकि एक के बाद एक कई दुर्लभ जीव खत्म हो गए.
- 16 जुलाई: एक मादा काले हिरण की मौत
- 18 जुलाई: एक नर शेर और एक मादा चश्मे वाले लंगूर ने दम तोड़ा
- 22 जुलाई: एक नर जंगली कुत्ते की मौत
- 27 जुलाई: एक नर आर्गस तीतर (Argus pheasant) की मौत
- 6 अगस्त: एक नर हिमालयी गिद्ध की मौत
- 15 अगस्त: एक मादा संगाई हिरण (बेहद दुर्लभ प्रजाति) ने दम तोड़ा
पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग
पार्क अधिकारियों का दावा है कि मरने वाले हर जानवर का पोस्टमॉर्टम कराया गया है. हालांकि, पर्यावरणविदों का मानना है कि केवल जन्म और मृत्यु दर के आंकड़ों को देखना ही अंतिम पैमाना नहीं है. असली तस्वीर तभी साफ होगी जब हर जानवर का मेडिकल रिकॉर्ड और पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सार्वजनिक की जाएगी.
विशेषज्ञों के अनुसार, मौतों के पीछे उम्र, पहले से चली आ रही बीमारियां, संक्रमण (infections), खान-पान की गलत आदतें या समय पर उचित इलाज न मिल पाना जैसे कई अलग-अलग कारण हो सकते हैं.
वन्यजीव संगठनों ने खोला मोर्चा
'सॉलिटरी नेचर एंड एनिमल प्रोटेक्शन' के सचिव कौस्तव चौधरी ने कहा, "साल की पहली छमाही में 20 मौतों के बाद प्रशासन को अधिक सावधान रहना चाहिए था. इस मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए." वहीं, 'ऐरावत' संगठन के सचिव अभिजन साहा ने मांग की है कि लुप्तप्राय प्रजातियों की सुरक्षा में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो.
इस पूरी स्थिति में जहां पार्क प्रशासन पूरी तरह घिरा हुआ है, वहीं पार्क के निदेशक (डायरेक्टर) ई. विजय कुमार ने इस गंभीर मामले पर कोई भी टिप्पणी करने से साफ इनकार कर दिया है.
पर्यटन स्थल ही नहीं, संरक्षण केंद्र भी है पार्क
वन्यजीव प्रेमियों का कहना है कि बंगाल सफारी पार्क केवल एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि यह वन्यजीव संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. ऐसे में सबसे पहली प्राथमिकता यह होनी चाहिए कि भरोसेमंद आंकड़ों के आधार पर हर मौत की सही वजह सामने लाई जाए, जानवरों के बाड़ों की साफ-सफाई, उनके डाइट और आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की कमियों को तुरंत सुधारा जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके.
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