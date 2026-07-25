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Explainer: 'चिकन नेक' के मुहाने पर 98.02 एकड़ जमीन का खेल, सेना के प्रस्तावित कैंप से पहले कैसे पहुंचे बाहरी खरीदार?

सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास सेना स्टेशन प्रस्तावित होने से पहले बाहरी लोगों की जमीन खरीद ने कई सुरक्षा और प्रशासनिक सवाल खड़े किए. रिपोर्ट- आशीष

98 एकड़ जमीन को बाहरियों ने क्यों खरीदा?
98 एकड़ जमीन को बाहरियों ने क्यों खरीदा? (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 25, 2026 at 2:44 PM IST

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किशनगंज: अगर देश का कोई ऐसा भूभाग है जहां एक छोटी सी चूक भी रणनीतिक चुनौती बन सकती है, तो वह है सिलीगुड़ी कॉरिडोर. इस हिस्से को 'चिकन नेक' कहा जाता है. यही वह संकरा गलियारा है, जो पूरे पूर्वोत्तर भारत को देश के बाकी हिस्से से जोड़ता है. अब इसी कॉरिडोर के मुहाने पर स्थित बिहार के किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड के भेलागुड़ी मौजा में सेना का नया सैन्य स्टेशन प्रस्तावित है.

98 एकड़ जमीन को बाहरियों ने क्यों खरीदा? : हाल के दिनों में देखें तो अधिग्रहण की सरकारी प्रक्रिया के बीच जिस तेजी से दिल्ली और उत्तर प्रदेश के सात बाहरी खरीदारों ने करीब 98 एकड़ से ज्यादा जमीन खरीद ली, उसने केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि सुरक्षा से जुड़े कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. सवाल ये उठ रहे हैं कि जमीनें किसलिए और क्यूं खरीदी गईं? जबकि ये कोई ऐसा विकसित इलाका भी नहीं हैं जहां जमीन खरीदने की होड़ हो.

किशनगंज के भेलागुड़ी गांव से ग्राउंड रिपोर्ट- (ETV Bharat)

''भेलागुड़ी में जो अभी सर्वे हो रहा है वो अभी प्रक्रियाधीन है. सैन्य स्टेशन बनाने का मामला है. अभी तक कोई आधिकारिक अपडेट नहीं है. उसमें लगभग 200 एकड़ जमीन अधिग्रहण कर सेना को देने के निर्देश हैं. अभी सर्वेक्षण किया जा रहा है. पूरा मामला प्रक्रियाधीन है.''- मृत्युंजय कुमार, अंचलाधिकारी, ठाकुरगंज अंचल, किशनगंज

क्या है 'चिकन नेक' जिसपर पूरी दुनिया की नजर? : सिलीगुड़ी कॉरिडोर पश्चिम बंगाल में स्थित भारत का सबसे रणनीतिक भूभाग माना जाता है. इसकी चौड़ाई सबसे संकरे हिस्से में करीब 20 किलोमीटर है. इसके पश्चिम में नेपाल, उत्तर में भूटान और दक्षिण में बांग्लादेश है. यही संकरा भूभाग भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाला एकमात्र स्थलीय मार्ग है. यही वजह है कि रक्षा विशेषज्ञ इसे भारत की सामरिक जीवनरेखा मानते हैं.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ईटीवी भारत GFX.)

भेलागुड़ी आखिर इतना संवेदनशील क्यों है? : किशनगंज के ठाकुरगंज स्थित भेलागुड़ी मौजा इसी रणनीतिक कॉरिडोर के प्रवेश क्षेत्र में स्थित है. यह इलाका नेपाल, भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं के बेहद करीब है. रक्षा दृष्टि से इसकी उपयोगिता को देखते हुए रक्षा संपदा विभाग और जिला प्रशासन ने यहां 189.68 एकड़ निजी जमीन अधिग्रहित कर नया सैन्य स्टेशन स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की. दस्तावेज बताते हैं कि इस क्षेत्र को राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे संपर्क और अपेक्षाकृत कम बाढ़ वाले इलाके के कारण अधिक उपयुक्त माना गया. सामरिक नजरिए से भी ये इलाका संवेदनशील है.

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ईटीवी भारत GFX. (ईटीवी भारत GFX.)

सरकारी प्रक्रिया चल रही थी तभी बदलने लगे जमीन के मालिक : उपलब्ध आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार सेना मुख्यालय से सितंबर 2025 में परियोजना को स्वीकृति मिली. अक्टूबर 2025 से भूमि निरीक्षण शुरू हुआ. जनवरी और फरवरी 2026 में अधिग्रहण प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंची. लेकिन ठीक इसके अगले दिन यानी 11 फरवरी 2026 से प्रस्तावित क्षेत्र में तेजी से जमीन की रजिस्ट्रियां शुरू हो गईं. 28 मार्च 2026 को एक ही दिन कई बड़े सौदों का पंजीकरण भी हुआ. यही घटनाक्रम पूरे मामले को असाधारण बनाता है.

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किसने खरीदी सबसे ज्यादा जमीन? : रजिस्ट्री दस्तावेजों के अनुसार करीब 98.02 एकड़ जमीन सात बाहरी खरीदारों के नाम दर्ज हुई. इनमें सबसे अधिक जमीन मोहम्मद सलमान खान (14.09 एकड़), मोहम्मद सुल्तान (13.93 एकड़), सुलेमान खान (13.12 एकड़), मोहम्मद शमीम (11.72 एकड़), मोहम्मद अनस (9.05 एकड़), तश्कील अहमद (10.18 एकड़) और यूपी के एक सांसद 25.93 एकड़ दर्ज है जिसमें से 20 एकड़ के लगभग दान पत्र में मिली है. सभी खरीदारों के पते उत्तर प्रदेश या दिल्ली के बताए गए हैं.

ईटीवी भारत GFX.
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सांसद का नाम क्यों बना चर्चा का विषय? : रजिस्ट्री दस्तावेजों के कुछ विलेखों में खरीदार के पेशे के कॉलम में "खेती वगैरह एवं पार्लियामेंट मेंबर" दर्ज है. दस्तावेजों में इमरान प्रतापगढ़ी, पिता मोहम्मद इलियास खान और प्रतापगढ़ (उत्तर प्रदेश) का पता अंकित है. राज्यसभा की आधिकारिक सदस्य निर्देशिका में भी उनका स्थायी पता इसी क्षेत्र का दर्ज है. हालांकि, दस्तावेजों में दर्ज व्यक्ति और राज्यसभा सांसद एक ही व्यक्ति हैं या नहीं, इसकी पुष्टि होना अभी बाकी है.

"जमीन खरीदने का मामला तब से चल रहै है जब यहां पर सेना स्टेशन के निर्माण की बात भी शुरू नहीं हुई थी. हम गांव वालों से सांसद जी की ओर से कहा गया था कि कॉलेज बनाने के लिए जमीन चाहिए. हम लोगों ने इसी शर्त में जमीन भी दान में दी है. कुछ उन्होंने खरीदी भी है."- स्थानीय ग्रामीण

किशनगंज में बेची गई जमीन को 7 बाहरी लोगों ने खरीदा
किशनगंज में बेची गई जमीन को 7 बाहरी लोगों ने खरीदा (ETV Bharat)

क्या कह रहे हैं ग्रामीण ? : भेलागुड़ी के कुछ जमीन विक्रेताओं का कहना है कि उन्होंने अपनी जमीन उत्तर प्रदेश के लोगों को बेची थी. उनके मुताबिक, खरीद के समय यह भरोसा दिया गया था कि यहां कॉलेज और स्पोर्ट्स अकादमी बनाई जाएगी, जिससे इलाके का विकास होगा. ग्रामीणों का कहना है कि वे सेना कैंप का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन चाहते हैं कि यदि संभव हो तो अधिग्रहण के लिए दूसरी जमीन का चयन किया जाए, क्योंकि उन्हें उचित पुनर्वास और वैकल्पिक जमीन मिलने को लेकर चिंता है.

ईटीवी भारत GFX.
ईटीवी भारत GFX. (ईटीवी भारत GFX.)

दस्तावेज क्या बताते हैं? : 20 अप्रैल 2026 को रक्षा संपदा अधिकारी, सिलीगुड़ी सर्किल द्वारा किशनगंज के जिलाधिकारी को भेजे गए पत्र में स्पष्ट रूप से 189.68 एकड़ भूमि अधिग्रहण का उल्लेख है. दस्तावेज के अनुसार परियोजना को रक्षा मंत्रालय की इन प्रिंसिपल मंजूरी मिल चुकी थी. पहले दूसरे मौजों की जमीन प्रस्तावित थी, लेकिन बाद में भेलागुड़ी को अधिक उपयुक्त मानते हुए चुना गया. अधिग्रहण को RFCTLARR Act, 2013 की धारा 40 (Urgency Clause) के तहत प्रस्तावित किया गया.

ठाकुरगंज अंचल कार्यालय
ठाकुरगंज अंचल कार्यालय (ETV Bharat)

क्या गोपनीय जानकारी पहले ही बाहर पहुंच गई थी? : यहीं से सबसे गंभीर प्रश्न शुरू होते हैं. जब सेना के लिए भूमि चयन और अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही थी, तब उसी क्षेत्र में बाहरी खरीदारों द्वारा बड़े पैमाने पर जमीन खरीद कैसे हुई? क्या संबंधित विभागों को इसकी जानकारी थी? यदि जानकारी थी तो रजिस्ट्रियों पर रोक लगाने या समीक्षा की आवश्यकता क्यों नहीं समझी गई? और यदि जानकारी नहीं थी, तो इतनी संवेदनशील परियोजना की सूचनाएं किस स्तर तक सुरक्षित थीं?

मुआवजे का सवाल भी कम महत्वपूर्ण नहीं : यदि खरीदी गई लगभग 70.91 एकड़ जमीन प्रस्तावित 189.68 एकड़ अधिग्रहण का हिस्सा बनती है, तो अधिग्रहण के बाद करोड़ों रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. ऐसे में स्वाभाविक प्रश्न यह है कि इस मुआवजे का लाभ मूल जमीन मालिकों को मिलेगा या उन लोगों को जिन्होंने अधिग्रहण प्रक्रिया के बीच जमीन खरीदी?

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विशेषज्ञ क्यों मानते हैं यह मामला सामान्य नहीं? : रक्षा मामलों के जानकार मानते हैं कि सामान्य परिस्थितियों में किसी भी नागरिक को जमीन खरीदने का कानूनी अधिकार है. लेकिन जब मामला देश की सामरिक दृष्टि से सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक और प्रस्तावित सैन्य स्टेशन से जुड़ा हो, तब हर खरीद बिक्री स्वतः जांच के दायरे में आ जाती है. इसलिए यह मामला केवल भूमि विवाद नहीं, बल्कि सुरक्षा, प्रशासनिक पारदर्शिता और भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया की विश्वसनीयता से भी जुड़ जाता है.

सवालों के जवाब अभी बाकी हैं : भेलागुड़ी की कहानी केवल जमीन की खरीद बिक्री की नहीं है. यह उस रणनीतिक इलाके की कहानी है, जहां देश की सुरक्षा, सैन्य तैयारी, प्रशासनिक पारदर्शिता और करोड़ों रुपये के संभावित मुआवजे के बीच कई सवाल एक साथ खड़े दिखाई देते हैं. यह स्पष्ट है कि जमीन खरीदना अपने आप में गैरकानूनी नहीं है. लेकिन सैन्य स्टेशन की प्रस्तावित भूमि पर सरकारी प्रक्रिया और बाहरी खरीदारों की तेज रफ्तार रजिस्ट्रियों की टाइमलाइन ने ऐसे प्रश्न जरूर खड़े कर दिए हैं, जिनका जवाब केवल सक्षम जांच और आधिकारिक तथ्यों से ही मिल सकता है.

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