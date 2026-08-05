ETV Bharat / bharat

CJP Protest को लेकर एडवोकेट का बड़ा आरोप: प्रदर्शन आयोजकों पर Zero FIR दर्ज, लगी POCSO व BNS की धाराएं

नई दिल्ली: नीट पेपर लीक मामले को लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर पर चले विरोध प्रदर्शन के बीच एक नया मोड़ सामने आया है. दरअसल, पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी की वरिष्ठ एडवोकेट रिंकी चटर्जी सिंह ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) के मुख्य आयोजकों अभिजीत दीपके और सौरभ दास के खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए सिलीगुड़ी के साइबर पुलिस स्टेशन में एक जीरो एफआईआर दर्ज कराई है. महिला अधिवक्ता ने आंदोलनकारियों पर नाबालिग बच्चों के इस्तेमाल, विदेशी फंडिंग, देश विरोधी गतिविधियों और डीप स्टेट के इशारे पर सरकार गिराने की साजिश रचने जैसे सनसनीखेज दावे किए हैं.

POCSO Act और BNS के तहत कड़ी कार्रवाई की मांग: अधिवक्ता रिंकी चटर्जी सिंह का कहना है कि सीजेपी के आयोजक अभिजीत दीपके ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सार्वजनिक माफी की मांग की थी. आयोजकों का दावा था कि पुलिस लाठीचार्ज में 12 साल की नाबालिग लड़कियों को निशाना बनाया गया, उनके कपड़े फाड़े गए और उनके साथ अभद्र व्यवहार हुआ. इस बयान पर कड़ा ऐतराज जताते हुए एडवोकेट सिंह ने तीखे सवाल उठाए हैं.

नाबालिगों का इस्तेमाल: कानूनी भाषा में 12 साल के बच्चे को 'Doli Incapax' यानी अपराध या राजनीति समझने में असमर्थ माना जाता है. सवाल ये है कि देर रात 12 बजे जंतर-मंतर जैसे संवेदनशील और हिंसक माहौल में 12 साल की बच्चियों को किसने और क्यों प्रवेश करने दिया?

आयोजकों की जवाबदेही: अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो इसके लिए सीधे तौर पर आंदोलन के आयोजक जिम्मेदार हैं, जो अपने व्यक्तिगत व राजनीतिक एजेंडे के लिए बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं.

धाराएं: इस आधार पर पुलिस में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 153 (दंगा भड़काने या देशद्रोही बयानबाजी) तथा POCSO Act की धारा 13, 14 व 15 के तहत मामला दर्ज कराया गया है.

'डीप स्टेट' व संदिग्ध विदेशी फंडिंग का आरोप: एडवोकेट रिंकी सिंह ने दावा किया कि यह केवल छात्रों का आंदोलन नहीं है, बल्कि देश को नेपाल व बांग्लादेश की तरह अस्थिर करने की एक सुनियोजित साजिश थी. उन्होंने आयोजकों के वित्तीय स्रोतों पर गंभीर सवाल खड़े किए.

आयोजकों का बैकग्राउंड: उन्होंने दावा किया कि अभिजीत दीपके एक निम्न-मध्यमवर्गीय परिवार से आते हैं फिर भी वह अमेरिका में पढ़ाई करने कैसे गए? वहीं, दूसरे आयोजक सौरभ दास के 11,000 स्क्वायर फीट के फ्लैट का मासिक किराया ही लगभग 10 लाख रुपये है.