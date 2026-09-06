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'सिक्किम टनल हादसे में 20 मजदूरों की मौत मामले की जांच का अधिकार CPCB के पास नहीं': NGT में जवाब दाखिल

सुरंग में मीथेन गैस लीक होने से 20 मजदूरों की मौत के मामले में CPCB ने NGT को जवाब दिया. संतू दास की रिपोर्ट.

Sikkim Tunnel Tragedy
सिक्किम टनल हादसे के बाद मौके पर पहुंचे रेस्क्यू दल. (फाइल फोटो) (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 6, 2026 at 5:21 PM IST

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नई दिल्लीः केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सिक्किम सुरंग हादसे की जांच करने का उसके पास कोई प्रशासनिक अधिकार नहीं है. जुलाई में हुई इस त्रासदी में कथित तौर पर अचानक मीथेन गैस निकलने के कारण एक दर्जन से अधिक श्रमिकों की जान चली गई थी, और बोर्ड का कहना है कि यह मुख्य रूप से एक निर्माण स्थल की घटना थी.

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के तहत आने वाले इस वैधानिक निकाय ने कहा कि कार्यस्थल पर सुरक्षा, निर्माण और टनलिंग सुरक्षा, दुर्घटना की जांच और भवन व निर्माण श्रमिकों के नियमों के पालन की जिम्मेदारी राज्य के श्रम विभाग के वैधानिक अधिकार क्षेत्र में आती है. सीपीसीबी ने यह बयान राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के समक्ष दिया, जिसने बोर्ड को इस दुखद घटना पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था.

हालांकि, पर्यावरणविदों ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर तंज कसा है और कहा है कि वे इस मामले में अपने अधिकार क्षेत्र को लेकर "अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल रहे हैं."

गौरतलब है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अगस्त में एक समाचार रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए इस मामले में स्वतः संज्ञान (suo motu) लेते हुए केस दर्ज किया था. इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि 20 जुलाई को सिक्किम के नामची जिले में नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (NHPC) की जलविद्युत परियोजना के एक निर्माणाधीन सुरंग के भीतर संदिग्ध रूप से अचानक मीथेन गैस निकलने के कारण कम से कम 20 श्रमिकों की जान चली गई थी.

3 अगस्त को ट्रिब्यूनल की मुख्य पीठ, जिसमें अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज़ अहमद शामिल थे, ने इस मामले की सुनवाई की थी. उन्होंने सीपीसीबी और अन्य संबंधित एजेंसियों को प्रतिवादी बनाया और मामले पर अपना-अपना जवाब दाखिल करने को कहा था. ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रस्तुत अपने हालिया जवाब में सीपीसीबी ने कहा है कि यह घटना मुख्य रूप से एक निर्माण स्थल का हादसा है, जो टनलिंग निर्माण गतिविधि के दौरान अचानक मीथेन गैस निकलने से जुड़ी है.

सीपीसीबी (CPCB) ने कहा कि निर्माण श्रमिकों की कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण, निर्माण स्थल पर सुरक्षा, टनलिंग से जुड़े सुरक्षा उपाय, दुर्घटनाओं व खतरनाक घटनाओं की जांच और भवन व अन्य निर्माण श्रमिकों से जुड़े लागू नियमों के पालन का मामला मुख्य रूप से सिक्किम के श्रम विभाग के वैधानिक अधिकार क्षेत्र में आता है.

बोर्ड ने उल्लेख किया कि इसके लिए भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 और सिक्किम भवन और अन्य निर्माण श्रमिक नियम, 2010 के तहत संबंधित अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं.

इसने यह भी जानकारी दी कि हाइड्रोपावर परियोजनाओं के लिए पहले से मिलने वाली पर्यावरणीय मंजूरी देने की प्रक्रिया में, या पर्यावरण प्रभाव आकलन अध्ययन करने और पर्यावरण प्रबंधन योजना तैयार करने में इसकी कोई सीधी भूमिका नहीं होती है.

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का हवाला देते हुए सीपीसीबी ने कहा कि जल अधिनियम, 1974 और वायु अधिनियम, 1981 के तहत 'सहमति स्थापना' और 'सहमति संचालन' देने का काम सिक्किम प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकार क्षेत्र और शासनादेश के अंतर्गत आता है.

सीपीसीबी ने कहा, "केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वैधानिक भूमिका मुख्य रूप से पर्यावरणीय मानकों को तय करने और उन्हें बनाए रखने, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की गतिविधियों में तालमेल बिठाने, तकनीकी मार्गदर्शन देने और लागू कानूनी ढांचे के अनुसार निगरानी रखने तक ही सीमित है. सीपीसीबी परियोजना के संबंध में की जाने वाली निर्माण, खुदाई या टनलिंग की गतिविधियों पर दैनिक नियामक या प्रशासनिक नियंत्रण नहीं रखता है. ऐसी गतिविधियां संबंधित परियोजना अधिकारियों और अन्य सक्षम वैधानिक अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र और जिम्मेदारी के अंतर्गत आती हैं."

पर्यावरणविदों के विचार

इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए, भारतीय वन सेवा की सेवानिवृत्त अधिकारी प्रकृति श्रीवास्तव ने शनिवार को ईटीवी भारत से कहा, "भले ही एजेंसियां इस मुद्दे पर अपने अधिकार क्षेत्र को लेकर एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालने में व्यस्त हैं, लेकिन हकीकत यह है कि हम हिमालयी क्षेत्र में हो रही त्रासदियों से सीखने को तैयार नहीं हैं. 'विकास' के नाम पर मानवीय हस्तक्षेप के कारण ये भूगर्भीय रूप से सक्रिय पहाड़ बेहद अस्थिर होते जा रहे हैं."

उन्होंने जोर देकर कहा कि इन पहाड़ों के साथ-साथ वहां रहने वाले लोगों और इसके प्रभाव क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा के लिए हिमालय में ऐसी सभी टनलिंग और विनाशकारी गतिविधियों को तुरंत रोका जाना चाहिए.

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