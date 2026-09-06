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'सिक्किम टनल हादसे में 20 मजदूरों की मौत मामले की जांच का अधिकार CPCB के पास नहीं': NGT में जवाब दाखिल

नई दिल्लीः केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि सिक्किम सुरंग हादसे की जांच करने का उसके पास कोई प्रशासनिक अधिकार नहीं है. जुलाई में हुई इस त्रासदी में कथित तौर पर अचानक मीथेन गैस निकलने के कारण एक दर्जन से अधिक श्रमिकों की जान चली गई थी, और बोर्ड का कहना है कि यह मुख्य रूप से एक निर्माण स्थल की घटना थी.

केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) के तहत आने वाले इस वैधानिक निकाय ने कहा कि कार्यस्थल पर सुरक्षा, निर्माण और टनलिंग सुरक्षा, दुर्घटना की जांच और भवन व निर्माण श्रमिकों के नियमों के पालन की जिम्मेदारी राज्य के श्रम विभाग के वैधानिक अधिकार क्षेत्र में आती है. सीपीसीबी ने यह बयान राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के समक्ष दिया, जिसने बोर्ड को इस दुखद घटना पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था.

हालांकि, पर्यावरणविदों ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पर तंज कसा है और कहा है कि वे इस मामले में अपने अधिकार क्षेत्र को लेकर "अपनी जिम्मेदारी दूसरों पर डाल रहे हैं."

गौरतलब है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अगस्त में एक समाचार रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए इस मामले में स्वतः संज्ञान (suo motu) लेते हुए केस दर्ज किया था. इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि 20 जुलाई को सिक्किम के नामची जिले में नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (NHPC) की जलविद्युत परियोजना के एक निर्माणाधीन सुरंग के भीतर संदिग्ध रूप से अचानक मीथेन गैस निकलने के कारण कम से कम 20 श्रमिकों की जान चली गई थी.

3 अगस्त को ट्रिब्यूनल की मुख्य पीठ, जिसमें अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेषज्ञ सदस्य डॉ. अफरोज़ अहमद शामिल थे, ने इस मामले की सुनवाई की थी. उन्होंने सीपीसीबी और अन्य संबंधित एजेंसियों को प्रतिवादी बनाया और मामले पर अपना-अपना जवाब दाखिल करने को कहा था. ट्रिब्यूनल के समक्ष प्रस्तुत अपने हालिया जवाब में सीपीसीबी ने कहा है कि यह घटना मुख्य रूप से एक निर्माण स्थल का हादसा है, जो टनलिंग निर्माण गतिविधि के दौरान अचानक मीथेन गैस निकलने से जुड़ी है.

सीपीसीबी (CPCB) ने कहा कि निर्माण श्रमिकों की कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण, निर्माण स्थल पर सुरक्षा, टनलिंग से जुड़े सुरक्षा उपाय, दुर्घटनाओं व खतरनाक घटनाओं की जांच और भवन व अन्य निर्माण श्रमिकों से जुड़े लागू नियमों के पालन का मामला मुख्य रूप से सिक्किम के श्रम विभाग के वैधानिक अधिकार क्षेत्र में आता है.

बोर्ड ने उल्लेख किया कि इसके लिए भवन और अन्य निर्माण श्रमिक (रोजगार का विनियमन और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1996 और सिक्किम भवन और अन्य निर्माण श्रमिक नियम, 2010 के तहत संबंधित अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं.