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सिक्किम सुरंग हादसा: 25 मजदूरों के शव बरामद, उच्च-स्तरीय जांच समिति गठित

सिक्किम सरकार ने नामची में हुए सुरंग हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए उच्च-स्तरीय जांच समिति बनाई है. सुभादीप रॉय नंदी की रिपोर्ट.

sikkim tunnel accident 25 bodies recovered in rescue operation, high-level inquiry committee formed
सिक्किम सुरंग हादसा (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 23, 2026 at 4:59 PM IST

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गंगटोक/सिलीगुड़ी: सिक्किम के नामची जिले में हुए सुरंग हादसे में मारे गए 25 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं. हालांकि, अभी तक सिर्फ 11 मृतकों की पहचान हुई है, बाकी की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है.

रेस्क्यू टीमों ने 'ADIT-III' सुरंग में हुए हादसे के बाद फंसे बाकी मजदूरों को ढूंढने के लिए बुधवार देर रात तक लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया. यह सुरंग निर्माणाधीन तीस्ता स्टेज-6 हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का हिस्सा है. अत्यंत प्रतिकूल और खतरनाक परिस्थितियों के बावजूद सुरंग के अंदर सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.

NHPC (नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन) की इस सुरंग में हुए हादसे से पैदा हुई स्थिति को संभालने और बचाव की कोशिशों को तेज करने के लिए, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ECL), आसनसोल से एक दूसरी स्पेशल रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई है. यह टीम बुधवार रात करीब 10 बजे नामची में हादसे की जगह पर पहुंची और तुरंत ऑपरेशन में शामिल हो गई. दोनों एक्सपर्ट टीमों की मिली-जुली कोशिशें आधी रात तक जारी रहीं, जिससे सुरंग से कई और शव बरामद हुए; अब तक कुल 25 शव बरामद किए जा चुके हैं।. सिक्किम सरकार और जिला प्रशासन चौबीसों घंटे हालात पर नजर रख रहे हैं.

उच्च-स्तरीय जांच समिति बनाई गई
इस बीच, सिक्किम सरकार के गृह विभाग ने इस दुखद हादसे के मूल कारणों का पता लगाने के लिए एक उच्च-स्तरीय जांच समिति बनाई है. सिक्किम के मुख्य सचिव आर. तेलंग की ओर से जारी 22 जुलाई के एक आधिकारिक आदेश के मुताबिक, राज्य पुलिस के IGP (कानून-व्यवस्था) ताशी वांग्याल की अध्यक्षता में चार सदस्यों वाली उच्च-स्तरीय समिति बनाई गई है. समिति में खान एवं भूविज्ञान विभाग के प्रधान निदेशक फिगू शेरिंग भूटिया और उसी विभाग के अतिरिक्त निदेशक केशर लुइटेल सदस्य हैं, जबकि सिक्किम पुलिस के DIG (CID) तेनजिंग लोडेन लेप्चा सदस्य सचिव हैं.

इन पहलुओं की जांच करेगी समिति
इस समिति को 20 जुलाई को हुई दुर्घटना के पीछे के विस्तृत कारणों की जांच करने का काम सौंपा गया है, जिसमें तीस्ता हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट टनल के अंदर एक धमाका और जहरीली मीथेन गैस का लीकेज शामिल था. समिति यह जांच करेगी कि क्या धमाका मीथेन या दूसरी जहरीली गैसों के पॉकेट बनने, उपकरणों में खराबी या किसी और वजह से हुआ था.

इसके अलावा, जांच से यह भी पता चलेगा कि खान अधिनियम, 1952, टनल सेफ्टी गाइडलाइंस और एक्सप्लोसिव्स रूल्स (2008) के हिसाब से सही सुरक्षा नियमों और मानक संचालन प्रक्रिया (SOPs) का पालन हुआ था या नहीं. सुरंग के वायु-संचार प्रणाली, गैस डिटेक्शन सेंसर और इमरजेंसी में निकलने के इंतजाम की कार्यक्षमता का पता लगाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं.

उच्च-स्तरीय जांच समिति को आधिकारिक आदेश जारी होने के 15 दिनों के अंदर विस्तृत रिपोर्ट और सिफारिशें देने का निर्देश दिया गया है. राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन मृतकों के परिवारों और प्रभावित मजदूरों को हर मुमकिन मदद दे रहे हैं.

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