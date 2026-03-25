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सिक्किम: कई भूस्खलनों के बाद चुंगथांग में सैकड़ों पर्यटक फंसे

उत्तर सिक्किम भारी बारिश के चलते भूस्खलन से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया. कई जगहों पर पर्यटकों के फंसने की भी खबर है.

Sikkim multiple landslides
सिक्किम में भूस्खलन के बाद का दृश्य (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 25, 2026 at 11:15 AM IST

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मांगन: उत्तरी सिक्किम में भारी बारिश के कारण हुए कई भूस्खलनों के चलते चुंगथांग में लगभग 150 से 200 पर्यटक फंस गए हैं. जिला कलेक्टर अनंत जैन ने इसकी जानकारी दी. जैन ने बताया कि गंगटोक को लाचेन से और चुंगथांग को लाचेन से जोड़ने वाले मुख्य रास्तों पर भूस्खलन हुआ. इसके कारण लाचेन जा रहे पर्यटक चुंगथांग में ही फंस गए. इन पर्यटकों को आईटीबीपी कैंप और गुरुद्वारे में ठहराया गया है.

जिला कलेक्टर ने बताया कि कई जगहों पर सड़कों के अवरुद्ध होने के कारण लाचेन की ओर आवागमन बाधित है. हालाँकि, यदि मौसम की स्थिति में सुधार होता है तो अधिकारी स्थिति का जायजा लेंगे और मार्गों के सुरक्षित पाए जाने पर यात्रा की अनुमति दे सकते हैं.

इस बीच लाचुंग जाने वाली सड़क को साफ कर दिया गया है और उस तरफ से आए पर्यटकों को सुरक्षित रूप से गंगटोक वापस भेज दिया गया है. अधिकारी स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं, क्योंकि रुक-रुककर हो रही बारिश से इस क्षेत्र पर असर पड़ रहा है. आगे की जानकारी का अभी भी इंतजार है.

इस महीने की शुरुआत में पाकयोंग, गंगटोक और मंगन जिलों के कई हिस्सों में ओलावृष्टि के साथ जोरदार तूफ़ान आया था, जिसके कारण कई 66 केवी ट्रांसमिशन लाइनें ट्रिप हो गई और कुछ इलाकों में बिजली की आपूर्ति बाधित हो गई.

राज्य के बिजली विभाग के अनुसार पाकयोंग जिले में 66 केवी रोराथांग-रोंगली ट्रांसमिशन लाइन का एक कंडक्टर अंबा इलाके के पास टूट गया, जिससे रोंगली और रेनोक इलाकों में बिजली की आपूर्ति प्रभावित हुई. एक विज्ञप्ति के अनुसार गंगटोक जिले में नामली क्षेत्र के पास 66 केवी मार्चक-मैकलियोड्स ट्रांसमिशन लाइन पर जोरदार आवाज के साथ चिंगारियां निकलने की घटना सामने आई. इससे निमतार, टोपाखानी और सिंगतम में बिजली आपूर्ति प्रभावित हुई. इसके अलावा ट्रायल चार्जिंग के दौरान 66 केवी एलएलएचपी -सिसेय (Sichey) ट्रांसमिशन लाइन को चालू नहीं रखा जा सका.

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