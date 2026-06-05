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भारत का वो हिस्सा जहां अबतक शुरू नहीं हो सकी ट्रेन सेवा, जल्द खत्म होने जा रहा यह इंतजार!

नई दिल्लीः रेलवे नेटवर्क को ज्यादा कुशल और यात्रियों के अनुकूल बनाने पर बढ़ते जोर को देखते हुए, रेलवे मामलों की एक उच्च स्तरीय 'संसदीय स्थायी समिति' 9 जून तक गंगटोक, कोलकाता और ऋषिकेश के दौरे पर है. लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों से मिलकर बनी यह समिति देश भर में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, कनेक्टिविटी बढ़ाने और क्षमता में सुधार लाने से जुड़ी पहलों की समीक्षा कर रही है.

अपने इसी अध्ययन दौरे के हिस्से के रूप में, रेलवे की संसदीय स्थायी समिति ने गुरुवार को महत्वाकांक्षी 'सिवोक-रंगपो रेलवे लाइन प्रोजेक्ट' के प्रमुख स्थानों का दौरा किया. इस दौरान समिति ने देश की सबसे महत्वपूर्ण रेल कनेक्टिविटी परियोजनाओं में से एक का जमीनी जायजा लिया.

संसदीय समिति ने 44.96 किलोमीटर लंबे इस रूट पर बन रहे रेलवे स्टेशनों, सुरंगों (टनल्स) और पुलों सहित प्रमुख इंजीनियरिंग कामों का निरीक्षण किया. एक बार पूरा हो जाने के बाद, यह रेल लाइन सिक्किम को उसकी अब तक की पहली रेलवे कनेक्टिविटी प्रदान करेगी. इससे देश के राष्ट्रीय रेल नेटवर्क के साथ संपर्क मजबूत होने के साथ-साथ वहां के निवासियों और पर्यटकों के लिए यात्रा के विकल्प बहुत बेहतर हो जाएंगे.

दौरे के दौरान, इरकॉन (IRCON) के अधिकारियों ने समिति को बताया कि इस प्रोजेक्ट का लगभग 77 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है. इसे दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. समिति के सदस्यों ने बनने जा रहे रंगपो रेलवे स्टेशन और सुरंग संख्या 14 का भी दौरा किया, और हिमालय के इस चुनौतीपूर्ण इलाके में हो रहे निर्माण कार्य के बड़े पैमाने और इसकी जटिलताओं को खुद देखा.

पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कपिंजल किशोर शर्मा ने बताया कि रेलवे की संसदीय स्थायी समिति 5 जून को गंगटोक में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के महाप्रबंधक (जनरल मैनेजर) और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (CMD) के साथ एक अनौपचारिक बैठक भी करने वाली है.

इस बैठक का मुख्य विषय "पूर्वोत्तर और केंद्र शासित प्रदेशों में रेल नेटवर्क का विस्तार" होगा. इसमें 'सिवोक-रंगपो रेलवे लाइन प्रोजेक्ट' पर विशेष जोर दिया जाएगा, जो एक बदलावकारी पहल है और सिक्किम को उसकी पहली रेलवे कनेक्टिविटी देने के लिए तैयार है. इस बातचीत से उन चल रहे प्रोजेक्ट्स की प्रगति को समझने में मदद मिलेगी, जिनका उद्देश्य लोगों के आने-जाने को आसान बनाना, यात्रा की बाधाओं को कम करना और दूर-दराज के क्षेत्रों को देश के मुख्य परिवहन नेटवर्क के करीब लाना है.