भारत का वो हिस्सा जहां अबतक शुरू नहीं हो सकी ट्रेन सेवा, जल्द खत्म होने जा रहा यह इंतजार!
सिक्किम से ट्रेन पकड़ने का सपना जल्द होगा सच. संसदीय समिति ने सिवोक-रंगपो रेल प्रोजेक्ट का दौरा किया. चंचल मुखर्जी की रिपोर्ट.
Published : June 5, 2026 at 5:54 PM IST
नई दिल्लीः रेलवे नेटवर्क को ज्यादा कुशल और यात्रियों के अनुकूल बनाने पर बढ़ते जोर को देखते हुए, रेलवे मामलों की एक उच्च स्तरीय 'संसदीय स्थायी समिति' 9 जून तक गंगटोक, कोलकाता और ऋषिकेश के दौरे पर है. लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों से मिलकर बनी यह समिति देश भर में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, कनेक्टिविटी बढ़ाने और क्षमता में सुधार लाने से जुड़ी पहलों की समीक्षा कर रही है.
अपने इसी अध्ययन दौरे के हिस्से के रूप में, रेलवे की संसदीय स्थायी समिति ने गुरुवार को महत्वाकांक्षी 'सिवोक-रंगपो रेलवे लाइन प्रोजेक्ट' के प्रमुख स्थानों का दौरा किया. इस दौरान समिति ने देश की सबसे महत्वपूर्ण रेल कनेक्टिविटी परियोजनाओं में से एक का जमीनी जायजा लिया.
संसदीय समिति ने 44.96 किलोमीटर लंबे इस रूट पर बन रहे रेलवे स्टेशनों, सुरंगों (टनल्स) और पुलों सहित प्रमुख इंजीनियरिंग कामों का निरीक्षण किया. एक बार पूरा हो जाने के बाद, यह रेल लाइन सिक्किम को उसकी अब तक की पहली रेलवे कनेक्टिविटी प्रदान करेगी. इससे देश के राष्ट्रीय रेल नेटवर्क के साथ संपर्क मजबूत होने के साथ-साथ वहां के निवासियों और पर्यटकों के लिए यात्रा के विकल्प बहुत बेहतर हो जाएंगे.
दौरे के दौरान, इरकॉन (IRCON) के अधिकारियों ने समिति को बताया कि इस प्रोजेक्ट का लगभग 77 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है. इसे दिसंबर 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. समिति के सदस्यों ने बनने जा रहे रंगपो रेलवे स्टेशन और सुरंग संख्या 14 का भी दौरा किया, और हिमालय के इस चुनौतीपूर्ण इलाके में हो रहे निर्माण कार्य के बड़े पैमाने और इसकी जटिलताओं को खुद देखा.
पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कपिंजल किशोर शर्मा ने बताया कि रेलवे की संसदीय स्थायी समिति 5 जून को गंगटोक में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के महाप्रबंधक (जनरल मैनेजर) और इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (CMD) के साथ एक अनौपचारिक बैठक भी करने वाली है.
इस बैठक का मुख्य विषय "पूर्वोत्तर और केंद्र शासित प्रदेशों में रेल नेटवर्क का विस्तार" होगा. इसमें 'सिवोक-रंगपो रेलवे लाइन प्रोजेक्ट' पर विशेष जोर दिया जाएगा, जो एक बदलावकारी पहल है और सिक्किम को उसकी पहली रेलवे कनेक्टिविटी देने के लिए तैयार है. इस बातचीत से उन चल रहे प्रोजेक्ट्स की प्रगति को समझने में मदद मिलेगी, जिनका उद्देश्य लोगों के आने-जाने को आसान बनाना, यात्रा की बाधाओं को कम करना और दूर-दराज के क्षेत्रों को देश के मुख्य परिवहन नेटवर्क के करीब लाना है.
संसदीय समिति का यह अध्ययन दौरा इस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र में रेलवे बुनियादी ढांचे के विस्तार और उसे मजबूत करने को दी जा रही राष्ट्रीय अहमियत को दर्शाता है. इन चर्चाओं का मुख्य ध्यान इस बात पर रहने की उम्मीद है कि कैसे नए रेलवे लिंक कनेक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं. इसे क्षेत्रीय एकीकरण के लिए एक बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, जिससे दूर-दराज के इलाकों के लोग भी तेज, सुरक्षित और अधिक किफायती परिवहन का लाभ उठा सकेंगे.
यह बातचीत भविष्य की कनेक्टिविटी पहलों की समीक्षा करने का अवसर भी देगी, जिसमें सीमा पार (क्रॉस-बॉर्डर) के रेलवे लिंक शामिल हैं. इसके साथ ही, इस क्षेत्र के कठिन और चुनौतीपूर्ण इलाकों में रेलवे लाइन बनाने के दौरान आने वाली अनोखी इंजीनियरिंग और बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) की चुनौतियों पर भी विचार-विमर्श किया जाएगा.
अधिकारी ने बताया कि रेलवे लगातार प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने को प्राथमिकता दे रही है, जो कनेक्टिविटी को मजबूत करने और क्षेत्रीय विकास को तेज करने की उसकी प्रतिबद्धता को दोहराता है. रेलवे नेटवर्क के इस विस्तार और आधुनिकीकरण के जरिए, इन प्रोजेक्ट्स से पहुंच में सुधार होने, आर्थिक अवसरों को बढ़ावा मिलने और स्थानीय समुदायों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की उम्मीद है.
उत्तर रेलवे जोन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया, कि रेलवे की संसदीय समिति चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास और निर्माण कार्यों की समीक्षा के लिए उत्तर क्षेत्र (Northern Zone) का दौरा करने वाली है. समिति इस दौरे के दौरान प्रमुख रेलवे परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करेगी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार और आधुनिकीकरण के प्रयासों की उनकी व्यापक निगरानी का हिस्सा है.
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