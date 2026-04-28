सिक्किम: पीएम मोदी ने 4,000 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया
प्रधानमंत्री ने सिक्किम ईफको प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया. इससे राज्य में एग्रो-प्रोसेसिंग को बढ़ावा मिलने, किसानों रोजी-रोटी, वैल्यू चेन मजबूत होने की उम्मीद है.
Published : April 28, 2026 at 11:52 AM IST
गंगटोक: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम के 50वें राज्य बनने के जश्न के समापन समारोह के दौरान 4,000 करोड़ रुपये से ज्यादा के कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास किया.
प्रधानमंत्री ऑफिस (PMO) की तरफ से जारी एक प्रेस रिलीज के मुताबिक ये प्रोजेक्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, हेल्थकेयर, एजुकेशन, पावर, अर्बन डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, टूरिज्म और एग्रीकल्चर जैसे कई सेक्टर्स में फैले हुए हैं. इनका मकसद राज्य में होलिस्टिक और इनक्लूसिव डेवलपमेंट को तेज करना है.
हेल्थकेयर सेक्टर में प्रधानमंत्री ने नामची जिले के यांगंग में 100 बेड वाले आयुर्वेद हॉस्पिटल का शिलान्यास किया. वह एनआईटी देवराली में 30 बेड वाले इंटीग्रेटेड सोवा रिग्पा हॉस्पिटल का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे राज्य में पारंपरिक और इंटीग्रेटिव मेडिसिन सिस्टम तक पहुंच मजबूत होगी.
पीएम मोदी ने यांगंग में सिक्किम यूनिवर्सिटी के परमानेंट कैंपस, चाकुंग में नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सीलेंस के एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, गंगटोक ज़िले के सोचेयांग में हेलेन लेप्चा मेडिकल कॉलेज और ग्यालशिंग जिले के डेंटम में डेंटम प्रोफेशनल कॉलेज का भी उद्घाटन किया.
उन्होंने ही ग्याथांग में मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल, मंगन जिले के मंगशिला में एक नया मॉडल डिग्री कॉलेज और नामची जिले के बूमतार गुम्पा में एक मठ के हॉस्टल-कम-क्लासरूम का भी उद्घाटन किया. इसके अलावा वह सिक्किम के 160 स्कूलों में IT-इनेबल्ड एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लागू करने की शुरुआत करेंगे.
सिक्किम में कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाने के लिए, प्रधानमंत्री ने सिरवानी और लोअर समडोंग में तीस्ता नदी पर दो हिंग वाले डबल-लेन स्टील आर्च ब्रिज की नींव रखी, जो नामची और गंगटोक ज़िलों को जोड़ते हैं. वह बिरढांग से किचुडुमरा होते हुए नामची तक सड़क को चौड़ा करने और मजबूत करने के काम का भी उद्घाटन करेंगे.
इससे एक जिले से दूसरे जिले में आवागमन आसानी होगी, यात्रा की कुशलता बढ़ेगी और लोगों और सामान की आवाजाही आसान होगी. रिलीज के मुताबिक पीएम मोदी ने गंगटोक में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन (T&D) नेटवर्क में सुधार, अपग्रेडेशन और सुधार का उद्घाटन किया, जिससे इलाके में भरोसेमंद बिजली सप्लाई मजबूत होगी.
शहरी विकास और एडमिनिस्ट्रेटिव इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में प्रधानमंत्री ने लुमसे में जन सेवा सचिवालय (मिनी सेक्रेटेरिएट) और गंगटोक में सिविल सर्विस ऑफिसर्स इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया. वह लिंगडिंग में सिक्किम अर्बन गरीब आवास योजना, पुलिस कर्मियों के लिए घर और एसएपी पंगथांग में ग्रेड 'सी' क्वार्टर समेत हाउसिंग प्रोजेक्ट का भी उद्घाटन करेंगे. इसके अलावा वह एमजी मार्ग पर सद्भाव मंडप (पब्लिक यूटिलिटी सेंटर) का शिलान्यास करेंगे.
उन्होंने नदी प्रदूषण कम करने की पहल के तहत सिंगताम शहर में सीवरेज सिस्टम को ठीक करने की नींव भी रखी. वह गंगटोक के ज़ोन III में रोरो चू नदी के जरिए रानी चू नदी की प्रदूषण कम करने की स्कीम का भी उद्घाटन करेंगे, जिससे शहरी सफ़ाई और टिकाऊ इकोसिस्टम को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी.
टूरिज्म और तीर्थयात्रा सेक्टर में प्रधानमंत्री ने गंगटोक में रिज इलाके के रीडेवलपमेंट, सोरेंग के डोडक में इको-टूरिज्म और तीर्थयात्रा इंफ्रास्ट्रक्चर, कैलाश मानसरोवर यात्रा से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें 18th माइल और हंगू झील की सुविधाएं शामिल हैं, और नामफिंग के कृष्ण प्रणामी मंगलधाम में एक यात्री निवास का उद्घाटन किया. वह ग्यालशिंग जिले के सिलनोन में एक इको-तीर्थयात्रा कॉम्प्लेक्स की नींव भी रखेंगे.
प्रधानमंत्री ने सिक्किम ईफको (IFFCO) प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया, जिससे राज्य में एग्रो-प्रोसेसिंग को काफी बढ़ावा मिलने और किसानों की रोजी-रोटी और वैल्यू चेन मजबूत होने की उम्मीद है. पीएम मोदी ने युवाओं की भागीदारी और खेल विकास को बढ़ावा देने के लिए पाकयोंग जिले के माइनिंग, रंगपो में इनडोर क्रिकेट सुविधाओं का उद्घाटन किया. प्रधानमंत्री मोदी का दो दिन का दौरा सिक्किम के राज्य बनने के गोल्डन जुबली साल के मौके पर हो रहा है.