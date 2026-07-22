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सिक्किम टनल हादसा: मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा, 12 डेडबॉडी बरामद, 15 की तलाश जारी

नामची (सिक्किम): सिक्किम के नामची जिले में NHPC टनल ढहने के बाद राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है. मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है. ताजा जानकारी के मुताबिक मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है. वहीं, 15 लोग अभी भी फंसे हैं. बचाव दल फंसे लोगों की तलाश में जुटे हैं.

इस मामले पर नामची डिस्ट्रिक्ट के पुलिस सुपरिटेंडेंट सोनम डोलमा ने बताया कि अब तक 12 डेडबॉडी बरामद की जा चुकी हैं. 13 से 15 लोगों के अभी भी फंसे होने की आशंका है. बचाव अभियान अभी भी चल रहा है. एनडीआरएफ (NDRF), एसडीआरएफ (SDRF), सिक्किम पुलिस, कोल माइनिंग एक्सपर्ट्स की टीम, फायर और इमरजेंसी सर्विसेज ऑपरेशन चला रही हैं. इससे पहले मंगलवार को सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने तीस्ता स्टेज-VI हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट टनल हादसे के पीड़ितों के लिए फाइनेंशियल मदद का ऐलान किया और कहा कि घटना की पूरी जांच की जाएगी, और अगर काम करने वाली कंपनी की तरफ से कोई लापरवाही साबित होती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी.

मीडिया से बात करते हुए, तमांग ने कहा कि राज्य प्रशासन ने दुर्घटना के बाद तेजी से कार्रवाई की, और निर्माणाधीन सुरंग के अंदर ऑपरेशन करने के लिए कई बचाव एजेंसियों को भेजा. तमांग ने कहा कि यह घटना सोमवार दोपहर करीब 1.30 बजे हुई, जब साइट पर काम करने वाले मजदूरों का लंच ब्रेक था. वहां करीब 27 लोग मौजूद थे; दो लोग भागने में कामयाब रहे, और 25 लोग फंस गए. घटना की जानकारी मिलने पर, राज्य प्रशासन - पुलिस से लेकर SDRF और NDRF तक - मौके पर पहुंचा. हमने अब फंसे हुए सभी 25 लोगों को सफलतापूर्वक बचा लिया है. हम अभी स्थिति का जायजा ले रहे हैं ताकि यह पक्का हो सके कि कुछ और गड़बड़ तो नहीं है और आगे क्या कदम उठाने हैं, यह तय किया जा सके.