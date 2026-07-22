सिक्किम टनल हादसा: मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा, 12 डेडबॉडी बरामद, 15 की तलाश जारी
यह हादसा सोमवार दोपहर के करीब हुआ. सरकार ने पीड़ितों को मुआवजा देने का ऐलान किया है. विस्तार से पढ़ें.
Published : July 22, 2026 at 9:19 AM IST
नामची (सिक्किम): सिक्किम के नामची जिले में NHPC टनल ढहने के बाद राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है. मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है. ताजा जानकारी के मुताबिक मरने वालों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है. वहीं, 15 लोग अभी भी फंसे हैं. बचाव दल फंसे लोगों की तलाश में जुटे हैं.
इस मामले पर नामची डिस्ट्रिक्ट के पुलिस सुपरिटेंडेंट सोनम डोलमा ने बताया कि अब तक 12 डेडबॉडी बरामद की जा चुकी हैं. 13 से 15 लोगों के अभी भी फंसे होने की आशंका है. बचाव अभियान अभी भी चल रहा है. एनडीआरएफ (NDRF), एसडीआरएफ (SDRF), सिक्किम पुलिस, कोल माइनिंग एक्सपर्ट्स की टीम, फायर और इमरजेंसी सर्विसेज ऑपरेशन चला रही हैं. इससे पहले मंगलवार को सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने तीस्ता स्टेज-VI हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट टनल हादसे के पीड़ितों के लिए फाइनेंशियल मदद का ऐलान किया और कहा कि घटना की पूरी जांच की जाएगी, और अगर काम करने वाली कंपनी की तरफ से कोई लापरवाही साबित होती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी.
मीडिया से बात करते हुए, तमांग ने कहा कि राज्य प्रशासन ने दुर्घटना के बाद तेजी से कार्रवाई की, और निर्माणाधीन सुरंग के अंदर ऑपरेशन करने के लिए कई बचाव एजेंसियों को भेजा. तमांग ने कहा कि यह घटना सोमवार दोपहर करीब 1.30 बजे हुई, जब साइट पर काम करने वाले मजदूरों का लंच ब्रेक था. वहां करीब 27 लोग मौजूद थे; दो लोग भागने में कामयाब रहे, और 25 लोग फंस गए. घटना की जानकारी मिलने पर, राज्य प्रशासन - पुलिस से लेकर SDRF और NDRF तक - मौके पर पहुंचा. हमने अब फंसे हुए सभी 25 लोगों को सफलतापूर्वक बचा लिया है. हम अभी स्थिति का जायजा ले रहे हैं ताकि यह पक्का हो सके कि कुछ और गड़बड़ तो नहीं है और आगे क्या कदम उठाने हैं, यह तय किया जा सके.
#WATCH | Sikkim: Search and rescue operation resumes at NHPC tunnel collapse site in Namchi. Latest visuals from the site.— ANI (@ANI) July 22, 2026
Till now 12 bodies have been recovered. 13-15 are still feared trapped. NDRF, SDRF, Sikkim Police, Coal mining Experts team, Fire and Emergency Services… pic.twitter.com/PEtiJptwfz
उन्होंने कहा कि जांच के बाद, अगर कंपनी की तरफ से कोई गलती या लापरवाही पाई जाती है, तो सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसके अलावा, राज्य सरकार मृतकों के लिए 4 लाख रुपये और घायलों के लिए 50,000 रुपये का मुआवजा देगी. एनएचपीसी (NHPC) के अनुसार, यह हादसा 20 जुलाई को समरदुंग में बन रही हेड रेस टनल (HRT) के अंदर हुआ. चट्टानों के बीच फंसी संदिग्ध मीथेन गैस के अचानक फटने से धमाका हुआ, जिससे टनल में घना धुआं और जहरीली गैसें भर गईं.
एनएचपीसी ने कहा कि इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्रोटोकॉल तुरंत एक्टिवेट कर दिए गए, और जिला प्रशासन, नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फ़ोर्स (NDRF), स्टेट डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (SDRF), लोकल अधिकारियों और डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइंस सेफ़्टी (DGMS) की एक स्पेशल रेस्क्यू टीम ने मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया. NHPC के सीनियर अधिकारी भी रेस्क्यू की कोशिश पर नजर रखने के लिए मौके पर पहुंचे.
इससे पहले, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हादसे पर दुख जताया और बचाव कामों में पूरा सपोर्ट देने का भरोसा दिया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हालात का रिव्यू करने के लिए मुख्यमंत्री तमांग से बात की और हर मरने वाले के परिवार वालों के लिए प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से 2 लाख रुपये और घायलों के लिए 50,000 रुपये की मदद का ऐलान किया. भारी बारिश, पानी भरने और टनल के अंदर गैस जमा होने की आशंका के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया. अधिकारियों ने कहा कि एक्सपर्ट केमिकल और गैस असेसमेंट टीमों को तैनात किया गया है, जबकि घटना के कारणों की जांच चल रही है.
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