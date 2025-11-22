ETV Bharat / bharat

सिक्किम के गर्वनर ओपी माथुर की पौत्री की शादी आज, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे उदयपुर

बड़ी राजनीतिक ​हस्तियों के उदयपुर आगमन को लेकर एयरपोर्ट और शहर में उच्च स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है.

Union Home Minister Amit Shah at Udaipur Airport
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह उदयपुर एयरपोर्ट पर (Courtesy - DPR)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 22, 2025 at 10:08 AM IST

Updated : November 22, 2025 at 10:28 AM IST

2 Min Read
उदयपुर: सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर की पौत्री कोमल वीरेंद्र माथुर की शादी शनिवार को रणकपुर में आयोजित होगी. इस शाही शादी में शामिल होने के लिए देश के कई बड़े नेता, मुख्यमंत्री और राज्यपाल पहुंच रहे हैं. इसके चलते उच्च स्तरीय सुरक्षा और इंतजाम किए गए हैं. शादी में शामिल होने के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पहुंचे. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उनका स्वागत और अगवानी की.

बड़ी राजनीतिक हस्तियां होंगी शामिल: आज ओपी माथुर की पौत्री की शादी में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राजस्थान सीएम भजनलाल शर्मा, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग के साथ सिक्किम के 28 विधायक भी उदयपुर पहुंचेंगे. इनके आगमन को लेकर तैयारियां की जा रही हैं.

OP Mathur with vice President
उपराष्ट्रपति को शादी का न्योता देते ओपी माथुर (Courtesy - OmMathur_Raj)

पढ़ें: Royal Wedding : शाही शादी का जश्न शुरू, हॉलीवुड-बॉलीवुड के सितारे हुए शामिल, ट्रंप जूनियर पहुंचे उदयपुर

यूपी सीएम भी होंगे शामिल: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार शाम को उदयपुर के महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पहुंचे. वे यहां से सीधे हेलिकॉप्टर से विवाह स्थल रणकपुर के लिए प्रस्थान करेंगे. जिसके लिए विशेष सुरक्षा और प्रोटोकॉल इंतजाम किए गए हैं. शुक्रवार से ही मेहमानों का आगमन शुरू हो गया था. सबसे पहले कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत उदयपुर पहुंचे, जहां पारंपरिक स्वागत के बाद वे सीधे सड़क मार्ग से रणकपुर के लिए रवाना हो गए.

UP CM Yogi Adityanath at Udaipur airport
यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ उदयपुर एयरपोर्ट पर (Courtesy - DPR)

पढ़ें: उदयपुर में अमेरिकी उद्योगपति के बेटे की डेस्टिनेशन वेडिंग, डोनाल्ड ट्रंप जूनियर परिवार समेत होंगे शामिल

सुरक्षा और निगरानी बढ़ाई: लगातार बढ़ रही वीआईपी आवाजाही से उदयपुर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. 20 से 23 नवंबर तक उदयपुर में अन्य रॉयल वेडिंग भी हैं. साथ ही रणकपुर में होने वाली शादी को लेकर हवाईअड्डे पर सुरक्षा और निगरानी बढ़ा दी गई है. एयरपोर्ट पर एडीएम, डीएसपी सहित कई विभागों के उच्च अधिकारी तैनात हैं. सुरक्षा, मार्ग निर्धारण, काफिला व्यवस्था और प्रोटोकॉल सुनिश्चित करने के लिए दर्जनों अधिकारी सुबह से देर रात तक एयरपोर्ट पर मौजूद रह रहे.

Last Updated : November 22, 2025 at 10:28 AM IST

