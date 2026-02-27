ETV Bharat / bharat

सिक्किम के CM ने चुनाव से पहले मिलकर संघर्ष करने का आह्वान किया! राजू बिस्टा से मांगी मदद

तमांग ने साफ शब्दों में कहा कि, यह सिर्फ सिक्किम की ही नहीं, बल्कि बंगाल की भी समस्या है.

Sikkim CM calls for 'joint fight'
सासंद राजू बिस्टा और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 27, 2026 at 8:17 PM IST

3 Min Read
सिलीगुड़ी: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले पहाड़ की राजनीति में एक नया संदेश आया है. 'स्थायी राजनीतिक समाधान' की लंबे समय से चली आ रही मांग के साथ-साथ इस बार बहिष्कृत जनजातियों की छठी अनुसूची को मान्यता देने का सवाल भी जोर पकड़ चुका है.

सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बंगाल-सिक्किम बॉर्डर पर रंगपो हॉकी ग्राउंड से मिलकर संघर्ष करने की अपील की. इस दौरान ​​दार्जिलिंग के सांसद राजू बिस्टा भी मंच पर मौजूद थे. पहाड़ों की मांगों को लेकर दोनों राज्यों की यह जनता एकता राजनीतिक हलकों में अहम मानी जा रही है.

सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग रंगपो हॉकी ग्राउंड में, सांसद राजू बिस्टा और अन्य (ETV Bharat)

दार्जिलिंग और कलिम्पोंग की 11 जनजातियों और सिक्किम की 12 जनजातियों को सेंट्रल सिक्स्थ शेड्यूल के तहत लाने की मांग बहुत पुरानी है. हालांकि लेप्चा, भूटिया और तमांग समुदायों को 2002 में मान्यता दी गई थी, लेकिन 11 जनजातियां, भुजेल, गुरुंग, मंगर, नेवार, जोगी, खास, राय, सुनवार, थामी, यक्का, दीवान और धिमल लिस्ट से बाहर रहीं. इसी तरह, माझी समेत कुछ गुटों को सिक्किम में शामिल नहीं किया गया. वंचित रहने की यही शिकायत रंगपो रैली में फिर से उठाई गई.

तमांग ने साफ शब्दों में कहा कि, यह सिर्फ सिक्किम की ही नहीं, बल्कि बंगाल की भी समस्या है. इसलिए उन्हें मिलकर लड़ना होगा. उन्होंने कहा कि 2012 और 2017 में दोनों राज्यों ने रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को विस्तृत रिपोर्ट भेजी थी. लेकिन दोनों बार इसे खारिज कर दिया गया. केंद्र सरकार का तर्क था कि यह मान्यता देने से बॉर्डर इलाकों में घुसपैठ बढ़ सकती है और संबंधित ग्रुप्स की ‘आदिम सांस्कृतिक विशेषताओं’ के पर्याप्त सबूत नहीं हैं.

बंगाल-सिक्किम बॉर्डर पर रंगपो हॉकी ग्राउंड में कार्यक्रम (ETV Bharat)

बदलाव के बाद दोनों सरकारें फिर से सक्रिय हो गई हैं. विधानसभा में प्रस्ताव पास हुआ और रिपोर्ट फिर से केंद्र को भेजी गई. तमांग ने कहा कि इस बार एक हाई-लेवल कमेटी बनाई गई है. कमेटी में पहले के रजिस्ट्रार जनरल लेवल के टॉप ब्यूरोक्रेट्स शामिल होंगे. एक नई स्टडी की जाएगी और होम मिनिस्ट्री को एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी.

राजू विश्वकर्मा ने दावा किया कि उन्होंने खुद होम मिनिस्टर अमित शाह से मिलकर यह मुद्दा उठाया था. उनके शब्दों में, उन्हें उम्मीद है कि यह जल्द ही सुलझ जाएगा. हालांकि, 2019 और 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा के मैनिफेस्टो में किए गए वादों के बावजूद, उनके लागू न होने से पहाड़ों में शक खत्म नहीं हुआ है.

गौरतलब है कि 2016 से राज्य सरकार ने पहाड़ी जनजातियों के विकास के लिए 16 बोर्ड बनाए थे, जिनमें हर बोर्ड को सालाना दो करोड़ रुपये दिए जाते थे. आरोप है कि विकास का हिसाब होने के बावजूद पहचान के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है. चुनावों से पहले रंगपो से 'यूनाइटेड फ्रंट' बनाने का आह्वान किया गया था, क्या पहाड़ों की लंबे समय से चली आ रही मांग इस बार सच में नया मोड़ लेगी, देखने वाला विषय होगा.

