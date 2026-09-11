खुला गया लाचेन लाचुंग मार्ग, नार्थ सिक्किम के इस पर्यटन स्थल पर पर्यटकों का फिर से स्वागत है
लाचेन के लंबे समय तक बंद रहने से पर्यटन उद्योग को भारी नुकसान हुआ. लोग बहुत ज्यादा पैसे की तंगी का सामना कर रहे थे.
Published : September 11, 2026 at 3:34 PM IST
गंगटोक: नॉर्थ सिक्किम के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल लाचेन पर्यटकों और आम वाहनों के लिए फिर से खुल गया है. अक्टूबर 2023 की शुरुआत में दक्षिण ल्होनक झील के ऊपर बादल फटने से तीस्ता नदी में भीषण बाढ़ आ गई थी.
उस भयानक बाढ़ ने चुंगथांग डैम समेत नॉर्थ सिक्किम के बड़े इलाकों में सड़कों, पुलों और संचार नेटवर्क को पूरी तरह से तबाह कर दिया था. हालांकि लंबा इंतजार के बाद फिर से इस पर्यटन स्थल को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है.
सुरक्षा कारणों और भारी नुकसान की वजह से लाचेन कई सालों तक पर्यटकों के लिए पूरी तरह से बंद रहा. इस वजह से वहां के लोगों और पर्यटन से जुड़े व्यापार को काफी धक्का पहुंचा. इस मुश्किल के बीच, आर्मी, बीआरओ (ग्रीफ), और सिक्किम प्रशासन ने इस साल फरवरी तक सामान्य ट्रैफिक फ्लो को बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया.
इसके बाद 5 अप्रैल को भूस्खलन की वजह से 'तारम चू' रोड पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. इसे ठीक करने का काम फिर से युद्ध स्तर पर किया गया. 29 अगस्त तक रोड ठीक कर दिया गया. हालांकि नॉर्थ सिक्किम में लगातार भूस्खलन की वजह से पर्यटक को लाचेन जाने के लिए परमिट देना बंद कर दिया गया.
हालात सामान्य होने पर शुक्रवार 11 सितंबर को पर्यटकों को लाचेन जाने के लिए परमिट देना फिर से शुरू हो गया. पर्यटन को फिर से शुरू करने का फैसला सिक्किम सरकार और मंगन जिला प्रशासन ने लाचेन रोड, खासकर 'तारम चू' सेक्शन को यात्रा के लिए अनुकूल बनाने के बाद लिया था.
पर्यटन क्षेत्र के प्रतिनिधियों ने नॉर्थ सिक्किम को फिर से शुरू करने और इसे पर्यटन के लिए फिर से खोलने के फैसले का स्वागत किया है. कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) के सम्राट सान्याल ने यातायात की आवाजाही को फिर से शुरू होने पर खुशी जताते हुए कहा, "लाचेन के लंबे समय तक बंद रहने से पर्यटन उद्योग से जुड़े अनगिनत लोग होटल मालिकों और ड्राइवरों से लेकर गाइड के परिवारों तक बहुत ज्यादा पैसे की तंगी का सामना कर रहे थे."
सम्राट सान्याल ने कहा कि आने वाले त्योहारों के मौसम से ठीक पहले लाचेन को फिर से खोलने का फैसला सिक्किम के टूरिज्म सेक्टर के लिए नई उम्मीद का संदेश लेकर आया है. राज्य सरकार और जिला प्रशासन की यह सही समय पर की गई पहल सच में तारीफ के काबिल है.
सम्राट सान्याल ने कहा कि वे सभी पर्यटकों और कैब ड्राइवरों से भी सुरक्षा के लिए जरूरी प्रशासनिक दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने का आग्रह किया. लाचेन और गुरुडोंगमार की यात्रा के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से परमिट जारी करना शुक्रवार से शुरू हो गया.
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