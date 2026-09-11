ETV Bharat / bharat

खुला गया लाचेन लाचुंग मार्ग, नार्थ सिक्किम के इस पर्यटन स्थल पर पर्यटकों का फिर से स्वागत है

सिक्किम प्रशासन ने प्राकृतिक आपदाओं के बाद पर्यटकों के लिए लाचेन लाचुंग मार्ग फिर से खोल दिया ( ETV Bharat )

गंगटोक: नॉर्थ सिक्किम के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल लाचेन पर्यटकों और आम वाहनों के लिए फिर से खुल गया है. अक्टूबर 2023 की शुरुआत में दक्षिण ल्होनक झील के ऊपर बादल फटने से तीस्ता नदी में भीषण बाढ़ आ गई थी. उस भयानक बाढ़ ने चुंगथांग डैम समेत नॉर्थ सिक्किम के बड़े इलाकों में सड़कों, पुलों और संचार नेटवर्क को पूरी तरह से तबाह कर दिया था. हालांकि लंबा इंतजार के बाद फिर से इस पर्यटन स्थल को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है. सिक्किम प्रशासन ने प्राकृतिक आपदाओं के बाद पर्यटकों के लिए लाचेन लाचुंग मार्ग फिर से खोल दिया (ETV Bharat) सुरक्षा कारणों और भारी नुकसान की वजह से लाचेन कई सालों तक पर्यटकों के लिए पूरी तरह से बंद रहा. इस वजह से वहां के लोगों और पर्यटन से जुड़े व्यापार को काफी धक्का पहुंचा. इस मुश्किल के बीच, आर्मी, बीआरओ (ग्रीफ), और सिक्किम प्रशासन ने इस साल फरवरी तक सामान्य ट्रैफिक फ्लो को बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर काम किया. इसके बाद 5 अप्रैल को भूस्खलन की वजह से 'तारम चू' रोड पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. इसे ठीक करने का काम फिर से युद्ध स्तर पर किया गया. 29 अगस्त तक रोड ठीक कर दिया गया. हालांकि नॉर्थ सिक्किम में लगातार भूस्खलन की वजह से पर्यटक को लाचेन जाने के लिए परमिट देना बंद कर दिया गया.