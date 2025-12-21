ETV Bharat / bharat

न्यूजीलैंड में सिख नगर कीर्तन जुलूस रोका गया: SGPC पीएम मोदी को लिखेगी पत्र

न्यूजीलैंड में नगर कीर्तन में कुछ लोगों ने रुकावट डाली, जिसकी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने निंदा की है.

न्यूजीलैंड में सिख नगर कीर्तन जुलूस रोका (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 21, 2025 at 10:36 PM IST

अमृतसर: न्यूजीलैंड में एक सिख जुलूस (नगर कीर्तन) में शनिवार को कुछ लोगों ने रुकावट डाली और उसका मजाक उड़ाया. न्यूजीलैंडहेराल्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों ने परेड का सामना किया, उसने 'हाका' किया. श्री अकाल तख्त साहिब के एक्टिंग जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज ने रविवार को एक बयान जारी कर घटना की निंदा की है.

इसी तरह शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) के सीनियर लीडर भाई मंजीत सिंह ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की और कहा कि SGPC एक डेलीगेशन न्यूजीलैंड भेजेगी ताकि यह अच्छी तरह से पता लगाया जा सके कि नगर कीर्तन में रुकावट डालने और नारे लगाने वालों के पीछे कौन था और उनके इरादे क्या थे.

दुर्भाग्यपूर्ण घटना
कुलदीप सिंह गरगज ने कहा, "यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है क्योंकि सिख न्यूजीलैंड की धरती पर पूरी कानूनी मान्यता के साथ रह रहे हैं, कई सालों से वहां रह रहे हैं और वहां अपना टैक्स भी दे रहे हैं. जत्थेदार ने कहा कि सिखों ने सिस्टम के अंदर काम करते हुए न्यूजीलैंड की तरक्की में अहम योगदान दिया है."

उन्होंने कहा कि सिखों ने उस देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है. पंजाबियों ने उस देश की तरक्की में अहम भूमिका निभाई है. उन्होंने कहा, "COVID-19 महामारी के दौरान भी न्यूजीलैंड के गुरुद्वारों में लंगर (कम्युनिटी किचन) चलता रहा और जरूरतमंदों को राशन दिया गया. कल नगर कीर्तन के दौरान कुछ बदमाशों ने जो भी किया, वह बहुत निंदनीय है."

शरारती तत्वों पर कंट्रोल किया जाए
इस मौके पर जत्थेदार ने न्यूजीलैंड सरकार से अपील की कि ऐसे शरारती तत्वों पर कंट्रोल किया जाए, क्योंकि पंजाब से जो सिख भाई न्यूजीलैंड गए हैं, वे कानूनी तौर पर गए हैं और कई सालों से वहां रह रहे हैं. ये पंजाबी भाई अब उस देश के नागरिक हैं. सिखों और पंजाबियों ने उस देश की तरक्की में अहम योगदान दिया है.” उन्होंने आगे कहा, “नगर कीर्तन के दौरान शरारती तत्वों की वजह से हुई बुरी घटना बहुत निंदनीय है, और सरकारों को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए.”

इस बीच, मीडिया से बात करते हुए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सीनियर लीडर भाई मंजीत सिंह ने भी न्यूजीलैंड में हुई घटना की निंदा की. उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह से रिक्वेस्ट की कि वे न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर से कॉन्टैक्ट करें और भक्तों द्वारा निकाले जा रहे नगर कीर्तन जुलूस में रुकावट डालने की बुरी हरकत के लिए ज़िम्मेदार लोगों की पहचान पूछें.

उन्होंने कहा, "हम गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का एक डेलीगेशन न्यूजीलैंड भेजेंगे." उन्होंने आगे कहा, "हम गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का एक डेलीगेशन न्यूज़ीलैंड भेजेंगे ताकि पता लगाया जा सके कि नगर कीर्तन को रोकने और नारे लगाने वाले इन लोगों के पीछे कौन है, और उनका मकसद क्या है. उन्होंने कहा कि यह घटना जांच का विषय है, जिसकी पूरी जांच की जाएगी, और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं."

भाई मंजीत सिंह ने कहा, “गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी आज प्रधानमंत्री को एक लेटर लिखेगी और अगर जरूरत पड़ी, अगर प्रधानमंत्री को इस मामले पर देश के बाहर के सिखों या विदेश के गुरुद्वारों के मैनेजरों से मिलने की ज़रूरत पड़ी, तो हम उनसे ज़रूर मिलेंगे.” उन्होंने कहा कि अगर एक भी सिख को चोट पहुंचती है, तो शिरोमणि गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी उनके साथ स्टील की दीवार की तरह खड़ी रहेगी.

सुखबीर बादल की पोस्ट
सुखबीर बादल ने एक्स पर एक पोस्ट भी शेयर की, जिसमें लिखा था, "मैं कल न्यूजीलैंड के साउथ ऑकलैंड में लोकल प्रोटेस्टर्स द्वारा शांतिपूर्ण 'नगर कीर्तन' में रुकावट डालने की कड़ी निंदा करता हूं. नगर कीर्तन एक पवित्र सिख परंपरा है – एक खुशी का धार्मिक जुलूस जहां श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के भजन गाए जाते हैं, जो भक्ति, एकता को बढ़ावा देते हैं और पूरी इंसानियत के साथ आशीर्वाद बांटते हैं."

उन्होंने आगे कहा, " मुझे यह जानकर खुशी हुई कि गुरु साहिब की 'चढ़ती कला' (ऊंची आत्मा) और 'सरबत दा भला' (सबकी भलाई) की शिक्षाओं के अनुसार, सिख समुदाय ने उकसावे के बावजूद बहुत सब्र और शांति बनाए रखी."

सुखबीर बादल ने कहा, "मैं माननीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले को न्यूजीलैंड सरकार के सामने उठाएं और यह पक्का करें कि भारतीय माइग्रेंट्स के अधिकारों की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाए जाएं और ऐसी घटनाएं दोबारा न हों..

सभी को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार
इसके अलावा, आम आदमी पार्टी के MLA कुलदीप सिंह धालीवाल ने इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है. इस मामले पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया भर में अलग-अलग धर्मों के लोग शांति से अपने धार्मिक कार्यक्रम करते हैं और सभी को अपने धर्म का पालन करने का पूरा अधिकार है.उन्होंने कहा कि अगर कुछ असहिष्णु और कट्टरपंथी तत्वों ने न्यूजीलैंड जैसे लोकतांत्रिक देश में सिख धार्मिक समारोह में बाधा डाली है, तो यह निंदनीय है.

बता दें कि इस रुकावट के जवाब में न्यूजीलैंड सिख यूथ ने एक बयान जारी करके परेड के लिए सभी जरूरी परमिट मिलने के बावजूद इस टकराव की निंदा की. बयान में कहा गया, "लोकल मनुरेवा सिख कम्युनिटी सभी जरूरी परमिट के साथ एक तय नगर कीर्तन के लिए इकट्ठा हुई. नगर कीर्तन एक परेड है जिसमें सिख लोकल इलाके से एक कल्चरल जुलूस निकालते हैं. इसके अलावा लोगों को मुफ्त खाना बांटा जाता है, क्योंकि बांटना सिखों की एक बुनियादी वैल्यू है."

