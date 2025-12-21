ETV Bharat / bharat

न्यूजीलैंड में सिख नगर कीर्तन जुलूस रोका गया: SGPC पीएम मोदी को लिखेगी पत्र

अमृतसर: न्यूजीलैंड में एक सिख जुलूस (नगर कीर्तन) में शनिवार को कुछ लोगों ने रुकावट डाली और उसका मजाक उड़ाया. न्यूजीलैंडहेराल्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों ने परेड का सामना किया, उसने 'हाका' किया. श्री अकाल तख्त साहिब के एक्टिंग जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गरगज ने रविवार को एक बयान जारी कर घटना की निंदा की है.

इसी तरह शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) के सीनियर लीडर भाई मंजीत सिंह ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की और कहा कि SGPC एक डेलीगेशन न्यूजीलैंड भेजेगी ताकि यह अच्छी तरह से पता लगाया जा सके कि नगर कीर्तन में रुकावट डालने और नारे लगाने वालों के पीछे कौन था और उनके इरादे क्या थे.

दुर्भाग्यपूर्ण घटना

कुलदीप सिंह गरगज ने कहा, "यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है क्योंकि सिख न्यूजीलैंड की धरती पर पूरी कानूनी मान्यता के साथ रह रहे हैं, कई सालों से वहां रह रहे हैं और वहां अपना टैक्स भी दे रहे हैं. जत्थेदार ने कहा कि सिखों ने सिस्टम के अंदर काम करते हुए न्यूजीलैंड की तरक्की में अहम योगदान दिया है."

उन्होंने कहा कि सिखों ने उस देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है. पंजाबियों ने उस देश की तरक्की में अहम भूमिका निभाई है. उन्होंने कहा, "COVID-19 महामारी के दौरान भी न्यूजीलैंड के गुरुद्वारों में लंगर (कम्युनिटी किचन) चलता रहा और जरूरतमंदों को राशन दिया गया. कल नगर कीर्तन के दौरान कुछ बदमाशों ने जो भी किया, वह बहुत निंदनीय है."

शरारती तत्वों पर कंट्रोल किया जाए

इस मौके पर जत्थेदार ने न्यूजीलैंड सरकार से अपील की कि ऐसे शरारती तत्वों पर कंट्रोल किया जाए, क्योंकि पंजाब से जो सिख भाई न्यूजीलैंड गए हैं, वे कानूनी तौर पर गए हैं और कई सालों से वहां रह रहे हैं. ये पंजाबी भाई अब उस देश के नागरिक हैं. सिखों और पंजाबियों ने उस देश की तरक्की में अहम योगदान दिया है.” उन्होंने आगे कहा, “नगर कीर्तन के दौरान शरारती तत्वों की वजह से हुई बुरी घटना बहुत निंदनीय है, और सरकारों को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए.”

इस बीच, मीडिया से बात करते हुए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सीनियर लीडर भाई मंजीत सिंह ने भी न्यूजीलैंड में हुई घटना की निंदा की. उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह से रिक्वेस्ट की कि वे न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर से कॉन्टैक्ट करें और भक्तों द्वारा निकाले जा रहे नगर कीर्तन जुलूस में रुकावट डालने की बुरी हरकत के लिए ज़िम्मेदार लोगों की पहचान पूछें.

उन्होंने कहा, "हम गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का एक डेलीगेशन न्यूजीलैंड भेजेंगे." उन्होंने आगे कहा, "हम गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का एक डेलीगेशन न्यूज़ीलैंड भेजेंगे ताकि पता लगाया जा सके कि नगर कीर्तन को रोकने और नारे लगाने वाले इन लोगों के पीछे कौन है, और उनका मकसद क्या है. उन्होंने कहा कि यह घटना जांच का विषय है, जिसकी पूरी जांच की जाएगी, और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं."