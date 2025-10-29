ETV Bharat / bharat

सिंगर दिलजीत दोसांझ ने अमिताभ बच्चन के पैर छुए, भड़का खालिस्तानी आतंकी संगठन.. दी धमकी

नई दिल्ली: खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) ने मशहूर पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ के 1 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया में होने वाले कॉन्सर्ट को बंद करवाने की धमकी दी है. एसएफजे की तरफ से यह कार्रवाई दिलजीत दोसांझ के बॉलीवुड के 'शहंशाह' अमिताभ बच्चन के पैर छूने के बाद की गई है.

बता दें कि, अकाल तख्त साहिब 1984 के सिख दंगों के विरोध में 1 नवंबर को सिख नरसंहार स्मृति दिवस के रूप में मनाता है. इसी दिन दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट होने वाला है. वहीं, एसएफजे के महासचिव गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक बयान में कहा कि, दिलजीत दोसांझ ने अमिताभ बच्चन को सम्मान देकर 1984 के नरसंहार के हर पीड़ित, विधवा और अनाथ का अपमान किया है.

एसएफजे समूह का दावा

एसएफजे समूह का दावा है कि 31 अक्टूबर 1984 को अमिताभ बच्चन ने सार्वजनिक रूप से 'खून का बदला खून' के नरसंहारी नारे के साथ 'हिंदुस्तानी भीड़' को उकसाया था, जिसके बाद बड़ा नरसंहार हुआ. इसमें देश भर में 30 हजार से अधिक सिख पुरुष, महिलाएं और बच्चे मारे गए.

ऑस्ट्रेलिया में दोसांझ का कार्यक्रम, एसएफजे ने दी धमकी

ऑस्ट्रेलिया में दोसांझ के निर्धारित कार्यक्रम को 'स्मरण का मजाक' करार देते हुए, एसएफजे ने दुनिया भर के सिख समूहों और कलाकारों से इस संगीत कार्यक्रम का बहिष्कार करने का आग्रह किया. नवंबर के महीने में, पंजाबी गायक के ऑस्ट्रेलिया भर में कई संगीत कार्यक्रमों में भाग लेने की संभावना है. दोसांझ पिछले कुछ दिनों में सिडनी और ब्रिस्बेन में कॉन्सर्ट कर चुके हैं.