सिंगर दिलजीत दोसांझ ने अमिताभ बच्चन के पैर छुए, भड़का खालिस्तानी आतंकी संगठन.. दी धमकी

दिलजीत दोसांझ को अमिताभ बच्चन का पैर छूना पड़ गया महंगा. एसएफजे ने सिंगर के कॉन्सर्ट बंद करवाने की धमकी दी.

Diljit Dosanjh
मशहूर सिंगर दिलजीत दोसांझ (फाइल फोटो) (AFP)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 29, 2025 at 2:07 PM IST

2 Min Read
नई दिल्ली: खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस (एसएफजे) ने मशहूर पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ के 1 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया में होने वाले कॉन्सर्ट को बंद करवाने की धमकी दी है. एसएफजे की तरफ से यह कार्रवाई दिलजीत दोसांझ के बॉलीवुड के 'शहंशाह' अमिताभ बच्चन के पैर छूने के बाद की गई है.

बता दें कि, अकाल तख्त साहिब 1984 के सिख दंगों के विरोध में 1 नवंबर को सिख नरसंहार स्मृति दिवस के रूप में मनाता है. इसी दिन दिलजीत दोसांझ का कॉन्सर्ट होने वाला है. वहीं, एसएफजे के महासचिव गुरपतवंत सिंह पन्नू ने एक बयान में कहा कि, दिलजीत दोसांझ ने अमिताभ बच्चन को सम्मान देकर 1984 के नरसंहार के हर पीड़ित, विधवा और अनाथ का अपमान किया है.

एसएफजे समूह का दावा
एसएफजे समूह का दावा है कि 31 अक्टूबर 1984 को अमिताभ बच्चन ने सार्वजनिक रूप से 'खून का बदला खून' के नरसंहारी नारे के साथ 'हिंदुस्तानी भीड़' को उकसाया था, जिसके बाद बड़ा नरसंहार हुआ. इसमें देश भर में 30 हजार से अधिक सिख पुरुष, महिलाएं और बच्चे मारे गए.

ऑस्ट्रेलिया में दोसांझ का कार्यक्रम, एसएफजे ने दी धमकी
ऑस्ट्रेलिया में दोसांझ के निर्धारित कार्यक्रम को 'स्मरण का मजाक' करार देते हुए, एसएफजे ने दुनिया भर के सिख समूहों और कलाकारों से इस संगीत कार्यक्रम का बहिष्कार करने का आग्रह किया. नवंबर के महीने में, पंजाबी गायक के ऑस्ट्रेलिया भर में कई संगीत कार्यक्रमों में भाग लेने की संभावना है. दोसांझ पिछले कुछ दिनों में सिडनी और ब्रिस्बेन में कॉन्सर्ट कर चुके हैं.

सिंगर को स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाने का अनुरोध
एसएफजे ने दावा किया है कि वह 1 नवंबर को कार्यक्रम स्थल के बाहर एक पंथिक बंद रैली निकालेगा. इसने अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी कुलदीप सिंह गर्गज को भी पत्र लिखकर गायक को उनके कार्यों के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाने का अनुरोध किया है.

अकाल तख्त ने 1984 की हत्या को नरसंहार घोषित किया था
सिख सत्ता की सर्वोच्च धार्मिक संस्था, अकाल तख्त ने 2010 में आधिकारिक तौर पर 1984 की हत्या को नरसंहार घोषित किया था और 1 नवंबर को सिख नरसंहार स्मृति दिवस के रूप में घोषित किया था. रिपोर्ट लिखे जाने तक, एसएफजे के बयान पर गायक की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी.

ये भी पढ़ें: एमी 2025: 'अमर सिंह चमकीला' को मिले 2 नॉमिनेशन, बेस्ट एक्टर के लिए नॉमिनेट हुए दिलजीत दोसांझ

