जम्मू-कश्मीर में पंजाबी भाषा पर बड़ा घमासान: आधिकारिक दर्जा दिलाने के लिए सड़कों पर उतरा सिख समुदाय
7 साल पहले ऑफिशियल भाषाओं से पंजाबी को बाहर रखे जाने के बाद सिखों ने जम्मू कश्मीर में पंजाबी भाषा के लिए कैंपेन चलाया.
Published : October 9, 2026 at 5:36 PM IST
श्रीनगर: पंजाबी भाषा को भी पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर के संविधान की छठी अनुसूची में आधिकारिक रूप से मान्यता मिली हुई थी. जम्मू-कश्मीर सरकार की 'एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेज' में पंजाबी भाषा के प्रचार-प्रसार और बढ़ावा देने के लिए एक अलग विभाग भी था. सात साल पहले अनुच्छेद 370 समाप्ता किये जाने वक्त इस भाषा को आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त पांच भाषाओं की सूची से बाहर कर दिया गया था.
केंद्र शासित प्रदेश में 2 प्रतिशत से भी कम आबादी वाले सिख समुदाय को पंजाबी भाषा को दोबारा शामिल कराने के लिए नए सिरे से एक अभियान शुरू करने पर मजबूर कर दिया.
ऑल पार्टीज सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी (APSCC) के चेयरमैन जगमोहन सिंह रैना ने कहा, "अनुच्छेद 370 के हटने से पहले स्कूलों और कॉलेजों में पंजाबी भाषा पढ़ाई जा रही थी. जैसे ही अनुच्छेद 370 को हटाया गया, पूरा परिदृश्य बदल गया. उन्होंने हिंदी, उर्दू, कश्मीरी और डोगरी को तो मान्यता दे दी, लेकिन सबसे पुरानी भाषाओं में से एक पंजाबी को इस सूची से बाहर कर दिया." उन्हें डर है कि पंजाबी भाषा को बाहर रखने से उनके बच्चों पर बुरा असर पड़ सकता है, क्योंकि उनके धार्मिक ग्रंथ और इतिहास पंजाबी में ही लिखे गए हैं.
श्रीनगर में धरना प्रदर्शन के दौरान 'हम पंजाबी भाषा का समर्थन करते हैं' और 'पंजाबी भाषा को आधिकारिक दर्जा दो' लिखी तख्तियां हाथ में लिए सिख समुदाय के लोग श्रीनगर शहर में इकट्ठा हुए. वे जम्मू में अपने उन साथियों को समर्थन देने आए थे, जो पिछले एक हफ्ते से अधिक समय से जम्मू में इस मांग को लेकर अभियान चला रहे हैं.
रैना ने आगे कहा, "हम इस भाषा को मान्यता दिलाने के लिए उपराज्यपाल और अब मुख्यमंत्री को भी शांतिपूर्वक ज्ञापन सौंपते आ रहे हैं. लेकिन वहां से बहुत ही निराशाजनक और नकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है. इसीलिए, जम्मू में हमारे लोगों ने इसे आधिकारिक भाषाओं में शामिल कराने के लिए यह अभियान शुरू किया है."
उन्होंने आगे कहा- "अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनती है, तो स्थिति हाथ से निकल सकती है क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे अपनी भाषा से दूर रहें. हमने सरकार को लिखित में अपना ज्ञापन सौंप दिया है और उन्हें इसे मान्यता देनी चाहिए."
साल 2020 में केंद्र सरकार ने उर्दू, हिंदी, कश्मीरी, डोगरी और अंग्रेजी को जम्मू-कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं के रूप में मान्यता दी थी. 'जम्मू और कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020' नाम का यह कदम अगस्त 2019 में राज्य का विशेष दर्जा (अनुच्छेद 370) और पूर्ण राज्य का दर्जा) छीने जाने के बाद लिए गए कई फैसलों का हिस्सा था. इस कानून के जरिए केवल उर्दू के बजाय चार और भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई.
दरअसल, साल 1889 में जब महाराजा प्रताप सिंह ने फारसी की जगह उर्दू को राजभाषा बनाया था, तब से जम्मू-कश्मीर में उर्दू ही एकमात्र मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषा थी. सिख समुदाय, जो कश्मीर घाटी के साथ-साथ जम्मू के कई हिस्सों में फैला हुआ है, राज्य की कुल 1.25 करोड़ (2011 की जनगणना के अनुसार) आबादी का लगभग दो प्रतिशत है.
जम्मू में, 'ऑल जेएंडके ग्रुप्स ऑफ सिख संगत' अभियान के आयोजकों ने कहा कि उनके इस आंदोलन को सामाजिक, सामुदायिक और ट्रांसपोर्ट संगठनों का भी पूरा समर्थन मिला है. उन्होंने बताया कि 'गुज्जर देश चैरिटेबल ट्रस्ट' ने भी उनकी इस मांग का समर्थन किया है. ट्रस्ट ने अपने पत्र में पंजाबी भाषा की बहाली का समर्थन करते हुए इसे इस क्षेत्र की पहचान, इतिहास और सांस्कृतिक विरासत का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा बताया है.
ट्रस्ट ने प्रशासन से आग्रह किया है कि वह इस लंबे समय से लंबित मांग पर ध्यान दे और पंजाबी भाषा को उसका आधिकारिक दर्जा वापस दिलाए. इसके साथ ही, 'ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ SC/ST/OBC ऑर्गेनाइजेशन्स' (जम्मू-कश्मीर राज्य) ने भी पंजाबी को जम्मू-कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में बहाल करने की मांग को अपना समर्थन दिया है.
कन्फेडरेशन ने कहा कि वह इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना जारी रखेगी और सिख संगत को भरोसा दिया कि वे इस नेक काम में पूरी तरह उनके साथ हैं. लेकिन सिख आयोजकों ने कहा कि वे सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के आधिकारिक रुख का इंतजार कर रहे हैं. इससे पहले बीजेपी ने विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाने की मांग की थी और घोषणा की थी कि उसके सभी 29 विधायक 'पंजाबी भाषा विधेयक' का समर्थन करेंगे.
दिगियाना के रानी तालाब गुरुद्वारा के चेयरमैन तरनजीत सिंह टोनी ने कहा कि जब तक पंजाबी भाषा को आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं मिल जाती, तब तक वे अपना शांतिपूर्ण और संवैधानिक आंदोलन जारी रखेंगे. उन्होंने उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार से अपील की कि वे विधानसभा में 'पंजाबी भाषा विधेयक' लाने के लिए जरूरी कदम उठाएं.
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