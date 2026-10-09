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जम्मू-कश्मीर में पंजाबी भाषा पर बड़ा घमासान: आधिकारिक दर्जा दिलाने के लिए सड़कों पर उतरा सिख समुदाय

प्रदर्शन करते सिख समुदाय के लोग. ( ETV Bharat )

By Moazum Mohammad 5 Min Read

श्रीनगर: पंजाबी भाषा को भी पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर के संविधान की छठी अनुसूची में आधिकारिक रूप से मान्यता मिली हुई थी. जम्मू-कश्मीर सरकार की 'एकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेजेज' में पंजाबी भाषा के प्रचार-प्रसार और बढ़ावा देने के लिए एक अलग विभाग भी था. सात साल पहले अनुच्छेद 370 समाप्ता किये जाने वक्त इस भाषा को आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त पांच भाषाओं की सूची से बाहर कर दिया गया था.

केंद्र शासित प्रदेश में 2 प्रतिशत से भी कम आबादी वाले सिख समुदाय को पंजाबी भाषा को दोबारा शामिल कराने के लिए नए सिरे से एक अभियान शुरू करने पर मजबूर कर दिया.