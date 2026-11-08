सूप पर बेलन की 'ढप-ढप'.. लोग भूल चुके हैं 'दलिद्दर खेदना', दीपावली पर्व में खास है यह रस्म
5 दिनों तक चलने वाले दीपावली पर्व पर दलिद्दर खेदने की परंपरा है. यह यूपी-बिहार के खास हिस्सों में मनाई जाती है.. रिपोर्ट- शशि तुलस्यान
Published : November 8, 2026 at 9:07 AM IST
पटना : "ईसर आवैं दलिद्दर जाय, मारा-पीटा खेदा जाय...ईसर आवैं दलिद्दर जाय, कोने-अंतरे रह ना जाय" दीपावली पर्व पर दलिद्दर भगाने का यही देशी भाषा का मंत्र है. यह पीढ़ी दर पीढ़ी यूं ही चलती चली आ रही है. दीपावली की सुबह काली अमावस की रात का असर काफी देर तक रहता है. भोर होने से पहले घर में सूप-बेलन, थाली-हंसुआ का जुगाड़ शुरू हो जाता है. घर की बड़ी बुजुर्ग महिलाएं इन तमाम जुगाड़ को पूरा करके सूप पर दीपक जलाती हैं और फिर बेलन की थाप से 'ढप-ढप' पीटते हुए कहती है- ''ईसर आवैं दलिद्दर जाय..''
गांवों में आज भी जिंदा है दलिद्दर भगाने की परंपरा
शहरों में इस परंपरा को लोग भूल चुके हैं लेकिन गांव में इसे बड़े ही श्रद्धा के साथ मनाया जाता है. यह भी दीपावली का ही एक हिस्सा है. सूप-बेलन की ढप-ढप और थाली की टन-टन की आवाज सुनकर बच्चे उत्साहित होकर उठ बैठते हैं. मां का आंचल पकड़कर घर का पूरा चक्कर लगाते हैं. फिर गांव के उस स्थान पर इक्टठा होते हैं जहां इन सूपों को जलाया जाता है या फिर वहां के रिवाज के मुताबिक निर्जन स्थान पर फेक दिया जाता है.
सूप पीटकर गरीबी को घर से बाहर निकालने की रस्म
इस रस्म को लोग बेहद खास और पुरानी बताते हैं, जिसे ग्रामीण भाषा में 'दलिद्दर खेदना' या 'दलिद्दर पीटना' कहा जाता है. पटना सहित बिहार और पूर्वी यूपी के कई जिलों में आज भी यह परंपरा प्रचलित है. इस रस्म में घर की महिलाएं एक पुराना बांस का सूप लेती हैं और दूसरे हाथ में बेलन या लोहे की कोई वस्तु लेकर उसे पीटती हुई घर के कोने-कोने में घूमती हैं. सूप को पीटते हुए वे घर की दरिद्रता को बाहर जाने को कहती हैं और अंत में उस पुराने सूप को घर से दूर बाहर ही छोड़ दिया जाता है.
क्या कहती है पौराणिक मान्यता
पद्म पुराण के अनुसार, माता लक्ष्मी का वास केवल उसी स्थान पर होता है जहां साफ-सफाई होती है. ऐसे स्थान पर दरिद्रता का कोई नामोनिशान नहीं होता. इस बारे में श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य गोपाल पांडे बताते हैं कि यह रस्म काफी प्राचीन है और इसको मनाने के पीछे घर की दरिद्रता और नकारात्मकता को खत्म करना होता है. ब्रह्म मुहुर्त में लक्ष्मी के आगमन से पहले इस पर्व को मना दिया जाता है.
''दिवाली के अगले दिन सुबह 4 बजे सूप और बेलन बजाने का मुख्य उद्देश्य घर से हर तरह की आर्थिक तंगी और नकारात्मकता को हमेशा के लिए खत्म करना है, ताकि सुख-समृद्धि और मां लक्ष्मी का स्थायी वास हो सके.''- आचार्य गोपाल पांडे, मुख्य पुजारी, श्री राम जानकी ठाकुरबाड़ी मंदिर
'आर्थिक तंगी को दूर भगाने का संकेत'
वहीं, बृजलाल प्रसाद महाविद्यालय धनरूआ के प्रोफेसर सीपी मंडल का कहना है कि यह परंपरा सदियों से चली आ रही है. लोक मान्यताओं के अनुसार, झाड़ू में लक्ष्मी का वास माना जाता है और सूप को पटककर व पीटकर नकारात्मकता को खदेड़ा जाता है. जैसे मांगलिक कार्यों में शुभ ध्वनियां की जाती हैं, वैसे ही इस रस्म में सूप की आवाज से आर्थिक तंगी को दूर भगाने का संकेत दिया जाता है.
''ऐसी लोक मान्यता है कि झाड़ू में लक्ष्मी का वास होता है और दरिद्रता भगाने के लिए सूप पटकी जाती हैं. दिवाली के अगले सुबह 4:00 बजे के करीब सबसे पहले घर महिलाएं उठती हैं और सूप पटक कर हर कमरे में जाती है. और 'दलिद्दर' यानी दरिद्रता को खदेड कर घर से बाहर करती हैं. यह मान्यता है कि उससे दरिद्रता भागती है और आर्थिक तंगी दूर होती है.''-प्रोफेसर सीपी मंडल, बृजलाल प्रसाद महाविद्यालय, धनरूआ
बदलते दौर में गांवों ने जिंदा रखी है यह विरासत
आज के आधुनिक और शहरी परिवेश में नई पीढ़ी के बीच यह परंपरा भले ही कम दिखाई देती हो, लेकिन बिहार के ग्रामीण इलाकों में आज भी महिलाएं इसे पूरी श्रद्धा और नियम-कायदों के साथ निभाती हैं. यह रस्म सिर्फ एक अंधविश्वास या औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह अपने परिवार को आर्थिक तंगी से मुक्ति दिलाने, जीवन में खुशहाली लाने और लोक-संस्कृति को जीवित रखने का एक खूबसूरत जरिया है.
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