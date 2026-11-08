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सूप पर बेलन की 'ढप-ढप'.. लोग भूल चुके हैं 'दलिद्दर खेदना', दीपावली पर्व में खास है यह रस्म

दीपावली के अगली सुबह दलिद्दर भगाने की परंपरा ( ETV Bharat )

पटना : "ईसर आवैं दलिद्दर जाय, मारा-पीटा खेदा जाय...ईसर आवैं दलिद्दर जाय, कोने-अंतरे रह ना जाय" दीपावली पर्व पर दलिद्दर भगाने का यही देशी भाषा का मंत्र है. यह पीढ़ी दर पीढ़ी यूं ही चलती चली आ रही है. दीपावली की सुबह काली अमावस की रात का असर काफी देर तक रहता है. भोर होने से पहले घर में सूप-बेलन, थाली-हंसुआ का जुगाड़ शुरू हो जाता है. घर की बड़ी बुजुर्ग महिलाएं इन तमाम जुगाड़ को पूरा करके सूप पर दीपक जलाती हैं और फिर बेलन की थाप से 'ढप-ढप' पीटते हुए कहती है- ''ईसर आवैं दलिद्दर जाय..''

गांवों में आज भी जिंदा है दलिद्दर भगाने की परंपरा