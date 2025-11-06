ETV Bharat / bharat

बिहार में रिकॉर्डतोड़ वोटिंग के मायने, जानिए 1952 से 2020 तक कब पड़े थे सबसे ज्‍यादा वोट

पटना: बिहार में पहले चरण के चुनाव में वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूट गए. या यह कहें कि, यह इत‍िहास में पहली बार होगा क‍ि जब क‍िसी विधानसभा चुनाव में इतने ज्‍यादा वोट पड़े हों. अब ऐसे में यह जानना जरूरी है कि, आखिर रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग के क्या मायने होते हैं. प्रथम चरण के वोटिंग में 64.46 फीसदी मतदान दर्ज किया गया जो बिहार के चुनावी इतिहास में अब तक सबसे ज्यादा मतदान है.

बिहार में पहली बार वोटिंग कब हुई थी? : बिहार में पहला आम चुनाव 1952 में 21 दिनों तक चला था. राज्य में 4 से 24 जनवरी के बीच मतदान हुआ था. दूसरी तरफ 1957 में वोटिंग 25 फरवरी से 12 मार्च के मध्य 16 दिनों में हुआ था. चुनाव आयोग ने 9 फरवरी 1969 को पूरे बिहार में राष्ट्रपति शासन के दौरान मतदान संपन्न कराया था.

साल 1980 की बात करें तो बिहार में विधानसभा चुनाव एक ही चरण 31 मई और 27 फरवरी 1990 को एक चरम में वोटिंग हुई थी. वहीं, 1962 में मतदान 4 चरणों में 18, 21, 23 और 25 फरवरी को कराया गया था. साल 1967 की बात करें तो, 15, 17, 19 और 21 फरवरी को चार चरणों में मतदान कराया गया था. उस समय लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए गए थे.

भारी वोटिंग के क्‍या हैं मायने: चुनाव आयोग के आंकड़ों को देखें तो 2020 में 56.9 फीसदी मतदान हुआ था. राज्य में सबसे अधिक वोटिंग की बात की जाए तो वो साल 2000 में हुई थी. उस समय 62.6 प्रतिशत मतदाताओं ने वोट डाले थे और तब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू था और पूरा बिहार राजनीतिक अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा था.

आज 25 साल बाद जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी सत्ता के दो दशक पूरे करने की ओर बढ़ रहे हैं, ऐसे में बिहार एक बार फिर से लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है. अब जानना जरूरी है कि, रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग का पैटर्न क्या कहता है. इस सवाल का जवाब जानना जरूरी है.

साल 2000 के बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे ज्‍यादा वोटिंग हुई थी.आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी. हालांकि, बहुमत से कुछ सीटें कम रह गईं. उस समय जेडीयू और बीजेपी अलायंस में थे. चुनाव में कांग्रेस और कुछ अन्‍य छोटे दलों को कुछ सीटें मिली थीं. राबड़ी देवी ने बहुमत होने का दावा किया और दोबारा मुख्यमंत्री बनीं. राबड़ी की सरकार 2005 तक चली, जब राज्य में राजनीतिक अस्थिरता के बाद विधानसभा भंग हुई और दोबारा चुनाव कराए गए.