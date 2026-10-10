Special: शारदीय नवरात्र की शुरुआत रविवार से: इस बार गज पर हो रहा है मां दुर्गा का आगमन और मुर्गे पर विदाई, जानें क्या हैं संकेत
शारदीय नवरात्र की शुरुआत रविवार से हो रही है. इस बार मां दुर्गा के आगमन और विदाई को लेकर क्या हैं संकेत. रिपोर्ट-उपेंद्र कुमार
Published : October 10, 2026 at 5:13 AM IST
रांची: शनिवार को महालया और रविवार को कलश स्थापना के साथ शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है. नवरात्र के दौरान मां दुर्गा की आराधना का विशेष महत्व होता है. यह पर्व शक्ति की उपासना, श्रद्धा और आत्मसंयम का प्रतीक माना जाता है. शारदीय नवरात्र में मां का आगमन किस पर हो रहा है, उनकी विदाई के क्या संकेत हैं और नौ दिनों तक व्रत रखने के क्या नियम हैं? इन सवालों पर रांची के प्रख्यात विद्वान और पंचांग विशेषज्ञ पंडित मृत्युंजय पांडेय से बात की हमारे रांची संवाददाता उपेंद्र कुमार ने.
बातचीत के दौरान पंडित मृत्युंजय पांडेय ने कई महत्वपूर्ण बातों को इंगित करते हुई कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी. उन्होंने भक्तों से आडंबर से दूर रहकर सच्चे मन से मां की आराधना करने और समाज के कल्याण की प्रार्थना करने की अपील की है.
गज पर मां का आगमन, मुर्गे पर विदाई
पंडित मृत्युंजय पांडेय के अनुसार, इस बार शारदीय नवरात्र में मां दुर्गा का आगमन हाथी यानी गज पर हो रहा है. धार्मिक मान्यताओं और हिन्दू पंचांग के अनुसार हाथी पर आगमन को अच्छा माना जाता है. जब मां भगवती हाथी पर विराज होकर भक्तों के बीच पधारती हैं तो यह अच्छी वर्षा और बेहतर कृषि से जोड़कर शुभ माना जाता है. वहीं इस वर्ष मां की विदाई को लेकर उन्होंने कहा कि पंचांग के अनुसार मां की विदाई के लिए मुर्गे का उल्लेख किया गया है, लेकिन कई जानकर मुर्गा शब्द का उपयोग नहीं करना चाहते हैं. इसलिए वह पैदल विदाई की बात भी बताते हैं.
पंडित मृत्युंजय पांडेय कहते हैं कि सनातन धर्म में मां की विदाई मुर्गे पर होना जातक और विश्व कल्याण के लिए शुभ नहीं माना जाता है. उनके मुताबिक, इस वाहन को शुभ संकेत नहीं माना जाता और इसे समाज में कष्ट व परेशानियों से जोड़कर देखा जाता है.
पंडित मृत्युंजय पांडेय ने कहा कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जब शारदीय नवरात्र में मां दुर्गे की विदाई मुर्गे पर होती है तो ऐसी स्थिति में बीमारी और सामाजिक चुनौतियों की आशंकाएं बढ़ जाती हैं. यहां यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि यह सनातन धर्म की मान्यता है. उन्होंने कहा कि केंद्र और कई राज्यों की सरकार में अस्थिरता आने, बीमारियां बढ़ने और वैश्विक स्तर पर भी युद्ध जैसे हालात के और विकट होने की संभावना बढ़ती है.
व्रत में संयम और नियमों का पालन जरूरी
पंडित मृत्युंजय पांडेय ने कहा कि शारदीय नवरात्र "शक्ति" की उपासना का पर्व है. मां की आराधना में श्रद्धा, निष्ठा, त्याग और तपस्या का विशेष महत्व है. व्रत के दौरान हल्का भोजन या फलाहार करने से शरीर हल्का महसूस हो सकता है और पूजा-पाठ में मन लगाने में सहूलियत मिलती है. उन्होंने कहा कि नवरात्र में व्रत रखने वालों को पूजा की विधि और संकल्प के नियमों का ध्यान रखना चाहिए. जो श्रद्धालु नौ दिनों तक व्रत करना चाहते हैं उन्हें शुरुआत में ही अपनी व्रत-पद्धति तय कर लेनी चाहिए और उसी के अनुरूप पूजा करनी चाहिए. इसके लिए किसी जानकार पुरोहित से मार्गदर्शन लेना भी उपयोगी होता है.
पहली बार व्रत रखने वाले क्या करें
पहली बार नवरात्र का व्रत रखने की इच्छा रखने वाले श्रद्धालुओं के लिए पंडित मृत्युंजय पांडेय ने नियमपूर्वक व्रत करने पर जोर दिया. उन्होंने बताया कि नवरात्र में व्रत रखने की अलग-अलग परंपराएं हैं. कुछ श्रद्धालु फलाहार करते हैं, जबकि कुछ निर्धारित समय पर सात्विक भोजन करते हैं. परिवार में कलश स्थापना और संकल्प के समय व्रत की विधि तय करना महत्वपूर्ण माना जाता है. उन्होंने कहा कि जब शारदीय नवरात्र के पहले दिन (कलश स्थापना ) फलाहार पर रह कर व्रत करने का संकल्प लेते हैं तो नौ दिन फलाहार पर ही रहना चाहिए. वहीं अगर प्रथम दिन सेंधा नमक का इस्तेमाल करते हैं तो पूरी नवरात्र सेंधा नमक का ही उपयोग करना है. उन्होंने कहा कि पहली बार व्रत रखने वालों को अपनी शारीरिक क्षमता का भी ध्यान रखना चाहिए.
पंडित मृत्युंजय पांडेय ने कहा कि नवरात्र में मां दुर्गा की पूजा केवल व्यक्तिगत सुख-समृद्धि के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे समाज और संसार के कल्याण की भावना से भी की जानी चाहिए. उन्होंने भक्तों से सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ मां की आराधना करने व सभी के सुख, शांति और मंगल की कामना करने की अपील की. उन्होंने कहा कि पूजा के दौरान बाहरी आडंबर के बजाय आस्था, संयम और लोक कल्याण की भावना को प्राथमिकता देनी चाहिए.
एक सवाल के जवाब में पंडित मृत्युंजय पांडेय ने कहा कि इस वर्ष अधिमास लगा है. ऐसे में इस वर्ष शारदीय नवरात्र का उपवास शुरू करना अच्छा नहीं होगा. बावजूद इसके जब कोई भक्त मां की आराधना इस वर्ष शुरू करने को लेकर उनसे पूछते हैं तो वह इसलिए इसकी अनुमति दे देते हैं कि किसी पुत्र को अपनी मां की आराधना करने से कैसे रोका जा सकता है. सच्चे मन और पूरी श्रद्धा साथ देवी भगवती की आराधना से मां जरूर सबका कल्याण करती हैं.
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