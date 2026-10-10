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Special: शारदीय नवरात्र की शुरुआत रविवार से: इस बार गज पर हो रहा है मां दुर्गा का आगमन और मुर्गे पर विदाई, जानें क्या हैं संकेत

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रांची: शनिवार को महालया और रविवार को कलश स्थापना के साथ शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है. नवरात्र के दौरान मां दुर्गा की आराधना का विशेष महत्व होता है. यह पर्व शक्ति की उपासना, श्रद्धा और आत्मसंयम का प्रतीक माना जाता है. शारदीय नवरात्र में मां का आगमन किस पर हो रहा है, उनकी विदाई के क्या संकेत हैं और नौ दिनों तक व्रत रखने के क्या नियम हैं? इन सवालों पर रांची के प्रख्यात विद्वान और पंचांग विशेषज्ञ पंडित मृत्युंजय पांडेय से बात की हमारे रांची संवाददाता उपेंद्र कुमार ने.

बातचीत के दौरान पंडित मृत्युंजय पांडेय ने कई महत्वपूर्ण बातों को इंगित करते हुई कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी. उन्होंने भक्तों से आडंबर से दूर रहकर सच्चे मन से मां की आराधना करने और समाज के कल्याण की प्रार्थना करने की अपील की है.