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विधायकों के कथित फर्जी हस्ताक्षर का मामला: CID ने अभिषेक बनर्जी को भेजा दूसरा नोटिस, 8 जून को पेश होने को कहा

अभिषेक बनर्जी, टीएमसी सांसद ( ETV Bharat )

कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस (TMC) विधायकों के कथित फर्जी हस्ताक्षर मामले में सीआईडी (CID) ने सोमवार को टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को दूसरा नोटिस भेजा है. अब सीआईडी ने 8 जून को दोपहर 12 बजे पश्चिम बंगाल पुलिस मुख्यालय, भबानी भवन में स्थित सीआईडी कार्यालय में पेश होने के लिए बुलाया है. इससे पहले मामले में सीआईडी की टीम जांच के लिए अभिषेक बनर्जी के आवास पर पहुंची. बता दें कि, मामले में तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी स्वास्थ्य संबंधी कारणों से सोमवार को पश्चिम बंगाल सीआईडी के समक्ष पेश नहीं हुए. उन्होंने सीआईडी को एक लिखे पत्र के जरिए बताया है कि शारीरिक बीमारी की वजह से, वह तय तारीख पर जांच करने वालों के सामने पेश नहीं हो पाएंगे. विधानसभा सचिवालय को पार्टी विधायकों के कथित फर्जी हस्ताक्षरों का इस्तेमाल करके सौंपे गए एक पत्र के मामले की जांच के सिलसिले में जांच एजेंसी ने डायमंड हार्बर से सांसद बनर्जी को तलब किया है. इस जांच के लिए, राज्य सीआईडी ने पहले ही एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बना दी है. इस जांच के तहत, तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी को सोमवार को भबानी भवन में पेश होने के लिए बुलाया गया था.