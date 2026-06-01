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विधायकों के कथित फर्जी हस्ताक्षर का मामला: CID ने अभिषेक बनर्जी को भेजा दूसरा नोटिस, 8 जून को पेश होने को कहा

कथित फर्जी हस्ताक्षर मामले में सीआईडी की एक टीम टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के घर पहुंची.

Abhishek Banerjee skips CID summon citing illness
अभिषेक बनर्जी, टीएमसी सांसद (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 1, 2026 at 8:01 PM IST

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कोलकाता: पश्चिम बंगाल विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस (TMC) विधायकों के कथित फर्जी हस्ताक्षर मामले में सीआईडी (CID) ने सोमवार को टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को दूसरा नोटिस भेजा है. अब सीआईडी ने 8 जून को दोपहर 12 बजे पश्चिम बंगाल पुलिस मुख्यालय, भबानी भवन में स्थित सीआईडी कार्यालय में पेश होने के लिए बुलाया है.

इससे पहले मामले में सीआईडी की टीम जांच के लिए अभिषेक बनर्जी के आवास पर पहुंची. बता दें कि, मामले में तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी स्वास्थ्य संबंधी कारणों से सोमवार को पश्चिम बंगाल सीआईडी के समक्ष पेश नहीं हुए. उन्होंने सीआईडी को एक लिखे पत्र के जरिए बताया है कि शारीरिक बीमारी की वजह से, वह तय तारीख पर जांच करने वालों के सामने पेश नहीं हो पाएंगे.

विधानसभा सचिवालय को पार्टी विधायकों के कथित फर्जी हस्ताक्षरों का इस्तेमाल करके सौंपे गए एक पत्र के मामले की जांच के सिलसिले में जांच एजेंसी ने डायमंड हार्बर से सांसद बनर्जी को तलब किया है.

इस जांच के लिए, राज्य सीआईडी ने पहले ही एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बना दी है. इस जांच के तहत, तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी को सोमवार को भबानी भवन में पेश होने के लिए बुलाया गया था.

बता दें कि, तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी पर शनिवार को तब हमला किया गया था जब वह दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर में चुनाव बाद हिंसा के एक कथित पीड़ित के घर गए थे. उस शाम उन्होंने दो निजी अस्पतालों में उपचार कराया, जिस दौरान पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी भी मौजूद थीं.

सूत्रों ने बताया कि अभिषेक बनर्जी ने राज्य की जांच एजेंसी के समन के तहत सोमवार को सीआईडी अधिकारियों के समक्ष पेश नहीं होने के लिए स्वास्थ्य संबंधी कारणों का हवाला दिया है. उन्होंने बताया कि उनका इलाज घर पर जारी है.

बनर्जी के कथित तौर पर अस्वस्थ होने पर प्रतिक्रिया देते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की. भट्टाचार्य ने संवाददाताओं से कहा, "मैं उनके (बनर्जी के) शीघ्र स्वस्थ होने और सक्रिय होने की कामना करता हूं."

पश्चिम बंगाल अपराध जांच विभाग (सीआईडी) ने शनिवार को अभिषेक बनर्जी को नोटिस जारी करके भवानी भवन स्थित अपने मुख्यालय में पेश होने को कहा था। यह नोटिस विधानसभा सचिवालय को सौंपे गए उस पत्र की जांच के सिलसिले में जारी किया गया है, जिसमें विपक्ष के नेता के रूप में शोभनदेव चट्टोपाध्याय के समर्थन में एक पत्र में विधायकों के कथित तौर पर फर्जी हस्ताक्षरों का इस्तेमाल किए जाने का आरोप है. यह नोटिस बनर्जी को उनके कालीघाट रोड स्थित आवास पर व्यक्तिगत रूप से तामील कराया गया था.

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