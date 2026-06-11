ETV Bharat / bharat

हस्ताक्षर जालसाजी केस: हाई कोर्ट से अभिषेक बनर्जी को दंडात्मक कार्रवाई से अंतरिम राहत, CID के सामने पेश होने का निर्देश

हस्ताक्षर जालसाजी मामले में अभिषेक बनर्जी को हाई कोर्ट से राहत, CID के सामने पेश होने का दिया निर्देश ( ETV Bharat )

कोलकाता: कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता के चयन को लेकर हस्ताक्षर जालसाजी मामले में तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी को किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से गुरुवार को अंतरिम राहत प्रदान की. न्यायमूर्ति कौशिक चंदा ने तीन सप्ताह के लिए अंतरिम संरक्षण देते हुए बनर्जी को निर्देश दिया कि वह मामले में पूछताछ के लिए गुरुवार शाम छह बजे तक कोलकाता स्थित सीआईडी मुख्यालय भवानी भवन में उपस्थित हों. जस्टिस ने आगे कहा कि अभिषेक बनर्जी को जांच में सहयोग करना होगा और पूछताछ के बाद वह जाने के लिए आजाद होंगे. दूसरी ओर, सीआईडी ने कहा कि सही बातें तभी सामने आएंगी जब अभिषेक को हिरासत में लिया जाएगा. बनर्जी के वकील ने अदालत को बताया कि सांसद दिल्ली से कोलकाता लौट रहे हैं और उनका शाम करीब चार बजे पहुंचने का कार्यक्रम है. मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी. यह विवाद तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी द्वारा उनके कालीघाट स्थित आवास पर बुलाई गई एक बैठक से जुड़ा है, जिसमें विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के नाम पर चर्चा की गई थी. आरोप है कि इस संबंध में तैयार किए गए दस्तावेजों पर कई विधायकों के हस्ताक्षर उनकी अनुपस्थिति के बावजूद कर दिए गए. इन आरोपों के सामने आने के बाद राज्य की राजनीति में बड़ा विवाद खड़ा हो गया है.