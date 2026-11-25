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पिता को अकेलापन महसूस न हो, इसलिए सीखी साइन लैंग्वेज; सैकड़ों मूक-बधिरों का सहारा बनीं मनीषा, दुष्कर्म पीड़िता को दिलाया न्याय

सैकड़ो मूक-बधिरों का सहारा बनीं मनीषा ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: जिस पिता की खामोशी को समझने के लिए कभी बेटी ने साइन लैंग्वेज सीखी थी. आज वही बेटी मूक-बधिर लोगों की आवाज बन चुकी है. पिता को पारिवारिक कार्यक्रमों में होने वाली बातचीत से जोड़ने की छोटी सी कोशिश, कब सैंकड़ों लोगों को उनकी बात कहने का हौसला देने वाली मुहिम बन गई.

मनीषा आज अस्पतालों में मरीजों की तकलीफ, पुलिस के सामने पीड़ितों की शिकायत और अदालत में इंसाफ की गुहार तक पहुंचा रही हैं. एक मूक-बधिर दुष्कर्म पीड़िता की पीड़ा को समझकर उसे न्याय की दहलीज तक पहुंचाने में मनीषा ने अहम भूमिका निभाई है. एक प्रतिष्ठित ऑटोमोबाइल कंपनी में नौकरी करने के बावजूद मनीषा जरूरतमंदों की मदद के लिए समय और छुट्टियां तक बचा कर रखती हैं. उनके लिए साइन लैंग्वेज सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि उन लोगों का अधिकार, सम्मान और अभिव्यक्ति देने का जरिया है, जिनकी आवाज अक्सर दुनिया तक नहीं पहुंच पाती है.