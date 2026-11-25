पिता को अकेलापन महसूस न हो, इसलिए सीखी साइन लैंग्वेज; सैकड़ों मूक-बधिरों का सहारा बनीं मनीषा, दुष्कर्म पीड़िता को दिलाया न्याय
किसी भी मूक-बधिर व्यक्ति को अपनी बात रखने के लिए परेशान ना होना पड़े. मनीषा, साइन लैंग्वेज विशेषज्ञ. शहजाद आबिद की रिपोर्ट
Published : November 25, 2026 at 6:32 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: जिस पिता की खामोशी को समझने के लिए कभी बेटी ने साइन लैंग्वेज सीखी थी. आज वही बेटी मूक-बधिर लोगों की आवाज बन चुकी है. पिता को पारिवारिक कार्यक्रमों में होने वाली बातचीत से जोड़ने की छोटी सी कोशिश, कब सैंकड़ों लोगों को उनकी बात कहने का हौसला देने वाली मुहिम बन गई.
मनीषा आज अस्पतालों में मरीजों की तकलीफ, पुलिस के सामने पीड़ितों की शिकायत और अदालत में इंसाफ की गुहार तक पहुंचा रही हैं. एक मूक-बधिर दुष्कर्म पीड़िता की पीड़ा को समझकर उसे न्याय की दहलीज तक पहुंचाने में मनीषा ने अहम भूमिका निभाई है. एक प्रतिष्ठित ऑटोमोबाइल कंपनी में नौकरी करने के बावजूद मनीषा जरूरतमंदों की मदद के लिए समय और छुट्टियां तक बचा कर रखती हैं. उनके लिए साइन लैंग्वेज सिर्फ एक भाषा नहीं बल्कि उन लोगों का अधिकार, सम्मान और अभिव्यक्ति देने का जरिया है, जिनकी आवाज अक्सर दुनिया तक नहीं पहुंच पाती है.
० सवाल: साइन लैंग्वेज सीखने का विचार कैसे आया ?
मनीषा: मेरे पिता सुन और बोल नहीं पाते हैं. बचपन से ही मैं देखती थी कि उन्हें कई बार अपनी बातें को दूसरों तक पहुंचाने में परेशानी होती है. खासकर जब परिवार के लोग एक साथ बैठकर बातचीत करते थे या किसी बात पर हंसते थे तो पापा को समझ नहीं आता था कि आखिर क्या हुआ है, वह भी सभी को हंसता देखकर हंसने लगते थे. कार्यक्रम खत्म होने के बाद मैं उन्हें बताती थी किस बात पर सभी लोग हंस रहे थे और क्या बातचीत हुई. मुझे अच्छा नहीं लगता था कि पापा केवल सुन और बोल नहीं पाने की वजह से परिवार से बातचीत का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं. मैं चाहती थी कि उन्हें किसी दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े. वह अपनी बात लोगों को समझा सकें. इसी सोच के साथ मैंने साइन लैंग्वेज सीखना शुरू किया.
० सवाल: साइन लैंग्वेज कब और कैसे सीखी ?
मनीषा: जब मैं छोटी थी तो पापा से मिलने के लिए कई लोग घर आते थे. वह लोग साइन लैंग्वेज में के माध्यम से उनसे बातचीत करते थे. उन्हें देखकर मैंने भी कुछ संकेत सीख लिए. हालांकि, उस समय मुझको ज्यादा समझ नहीं थी. कॉलेज शुरू होने के बाद मैने इसे गंभीरता से सीखा और उसकी बारीकी को समझा. करीब 18 साल की उम्र में मैंने साइन लैंग्वेज अच्छी तरह सीख ली थी. इसके बाद में पापा से आसानी से बातचीत करने लगी. परिवार में जो बातचीत होती थी, उसे तुरंत उन्हें संकेतों के माध्यम से समझा देती थी. इससे उन्हें भी परिवार के साथ जुड़ने और अपनी बात रखने में आसानी होने लगी.
० सवाल: पिता के लिए शुरू हुई है पहल दूसरों लोगों की मदद तक कैसे पहुंची ?
मनीषा: मेरे पिता विभिन्न संस्थाओं के साथ जुड़े हुए हैं. जब मैं साइन लैंग्वेज सीख ली तो मुझे महसूस हुआ कि केवल पापा ही नहीं बल्कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में संवाद करने के लिए किसी की मदद की जरूरत पड़ती है. इसके बाद मैं विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से दूसरे मूक-बधिर लोगों की मदद करना शुरू की. धीरे-धीरे लोगों को मेरे बारे में पता चला और जरूरत पड़ने पर मुझसे संपर्क करने लगे अब अलग-अलग संस्थाओं के माध्यम से मुझे लोगों की सहायता करने का मौका मिलता है.
० सवाल: अब तक आपकी मदद से जुड़ा सबसे चुनौती पूर्ण मामला कौन सा रहा ?
मनीषा: एक मामला मुझे आज भी याद है, एक मूक-बधिर युवती के साथ दुष्कर्म की घटना हुई थी. वह सुन और बोल नहीं सकती थी. घटना के बाद उसके लिए अपनी बात किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना बहुत बड़ी चुनौती बन गया था. उसके माता-पिता भी घटना के बारे में जानना चाहते थे लेकिन वह अपनी पीड़ा को ठीक से बता नहीं पा रही थी. ऐसे में मैंने साइन लैंग्वेज के माध्यम से उससे बातचीत की और उसकी बात को समझने का प्रयास किया. उसके साथ जो कुछ हुआ था, उसकी जानकारी पुलिस तक पहुंचने में मदद की. मामला कोर्ट में पहुंचा तो वहां भी युवती की बात और उसकी पीड़ा को कानूनी प्रक्रिया से जुड़े लोगों तक पहुंचने में सहयोग किया. आखिरकार युवती को न्याय मिला और आरोपी को सजा हुई. मेरे लिए बहुत भावुक और महत्वपूर्ण अनुभव था. मुझे महसूस हुआ कि साइन लैंग्वेज किसी व्यक्ति की बात समझने का माध्यम नहीं बल्कि उसे न्याय दिलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है.
० सवाल; क्या आप केवल व्यक्तिगत रूप से ही लोगों की मदद करती है या ऑनलाइन भी सहायता उपलब्ध कराती हैं ?
मनीषा: मैं दोनों तरीकों से मदद करती हूं. हर बार किसी जरूरतमंद व्यक्ति के पास व्यक्तिगत रूप से पहुंच पाना संभव नहीं होता. कई बार कोई व्यक्ति अचानक अस्पताल, सरकारी कार्यालय या किसी अन्य जगहों पर होता है और उसे तुरंत सहायता की आवश्यकता होती है. ऐसे में वहां पहुंचने में समय लग सकता है. इसलिए वीडियो कॉल के माध्यम से भी मदद करती हूं, जरूरतमंद व्यक्ति वीडियो कॉल पर मुझसे जुड़ता है. सामने मौजूद व्यक्ति या अधिकारी जो भी बात करता है मैं उसे साइन लैंग्वेज में समझती हूं, उसके बाद मूक-बधिर व्यक्ति जो जवाब देता है उसे सामने वाले तक पहुंचाने में मदद करती हूं. इस तरह दोनों के बीच संवाद स्थापित हो जाता है.
० सवाल: आप किन संस्थानों से जुड़कर काम कर रही हैं
मनीषा: मैं कई संस्थाओं के साथ जुड़ी हुई हूं. नींव शक्ति संस्था के माध्यम से भी मुझे जरूरतमंद लोगों की मदद करने का अवसर मिलता है. इसके अलावा गाजियाबाद डेफ एसोसिएशन से भी जुड़ी हूं. इन संस्थाओं के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करती हूं. जब भी किसी मूक-बधिर व्यक्ति को साइन लैंग्वेज समझने वाले व्यक्ति की जरूरत होती है तो मैं संस्था के माध्यम से मुझे संपर्क किया जाता है. इसके बाद में अपनी उपलब्धता के अनुसार जरुर मदद करती हूं.
० सवाल: आप एक प्रतिष्ठित ऑटोमोबाइल कंपनी में नौकरी भी करती हैं, ऐसे में दोनों जिम्मेदारियां को कैसे संभालती हैं ?
मनीषा: नौकरी के साथ लोगों की मदद करना कई बार चुनौती पूर्ण रहा है. नौकरी की अपनी जिम्मेदारियां हैं और कई बार लोगों को मेरी सहायता की तत्काल आवश्यकता होती है. ऐसे में समय निकालना आसान नहीं होता. मैं इसलिए अपनी छुट्टियां बचा कर रखती हूं. कई बार ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को सरकारी कार्यालय अस्पताल या कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से सहायता की जरूरत होती है. ऐसे में मेरा वहां मौजूद रहना जरूरी हो जाता है. मैं कोशिश करती हूं की नौकरी के जिम्मेदारियां को निभाने के साथ-साथ जरूरमंद लोगों की मदद के लिए भी समय निकाल सकूं.
० सवाल: अब तक कितने लोगों की मदद कर चुकी हैं और इस काम से आपको क्या संतुष्टि मिलती है ?
मनीषा: अब तक मैं 500 से अधिक मूक-बधिर लोगों की मदद कर चुकी हूं. हर व्यक्ति की समस्या अलग होती है. किसी को अस्पताल में डॉक्टर से अपनी बात कहनी होती है तो किसी को सरकारी कार्यालय में अधिकारियों से बातचीत करनी होती है. कई बार पुलिस या कानूनी प्रक्रिया में भी सहायता की जरूरत पड़ती है. जब मैं किसी व्यक्ति की बात समझ कर उसे दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा पाती हूं और उसका काम हो जाता है तो मुझे बहुत सुकून मिलता है. किसी के चेहरे पर परेशानी की जगह राहत देखना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी होती है.
० सवाल: समाज को मूक-बधिर लोगों के प्रति किस तरह का नजरिया अपनाना चाहिए ?
मनीषा: हमें यह समझना होगा की सुन और बोल ना पानी किसी व्यक्ति की क्षमता को कम नहीं करता. उनकी भी अपनी भावनाएं, इच्छाएं और ज़रूरतें होती हैं. वह भी समाज का हिस्सा है और उन्हें अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है. कई बार लोग उनकी बात समझ नहीं पाते या उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं. ऐसा नहीं होना चाहिए. समाज के लोगों को उनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए. यदि ज्यादा से ज्यादा लोग साइन लैंग्वेज के सामान्य संकेत सीख ले तो मूक-बधिर लोगों के लिए रोजगार की जिंदगी काफी आसान हो सकती है. खासकर अस्पतालो और सरकारी कार्यालय में साइन लैंग्वेज समझने वाला इंटरप्रेटर की उपलब्धता होनी चाहिए.
मैं चाहती हूं कि अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सकूं. मैं विभिन्न संस्थाओं के साथ जुड़कर इस काम को आगे बढ़ाना चाहती हूं. कोशिश रहेगी की जरूरत पड़ने पर किसी भी मूक-बधिर व्यक्ति को अपनी बात रखने के लिए परेशान ना होना पड़े. मेरी शुरुआत अपने पिता की मदद करने से हुई थी लेकिन अब यह मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है. लोगों की मदद करके जो सुकून मिलता है, वह मुझे आगे भी इस काम को जारी रखने की प्रेरणा देता है.
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