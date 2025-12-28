ETV Bharat / bharat

सिगाची प्लांट विस्फोट: घटना के छह महीने बाद कंपनी के CEO अमित राज गिरफ्तार

सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्लांट में विस्फोट की घटना में 54 मजदूरों की मौत हुई थी. अब कंपनी के सीईओ को गिरफ्तार किया गया है.

Etv Bharat
सिगाची प्लांट विस्फोट: घटना के छह महीने बाद कंपनी के CEO अमित राज गिरफ्तार (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 28, 2025 at 7:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्लांट में विस्फोट की घटना के छह महीने बाद कंपनी के एमडी और सीईओ अमित राज सिन्हा को गिरफ्तार कर लिया गया है. इस भयानक हादसे में 54 मजदूरों की मौत हुई थी.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पत्रकारों को बताया कि विस्फोट मामले में सिन्हा को आरोपी नंबर 2 बनाया गया है. शनिवार को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने सिन्हा को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया. जज ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

स्टॉक एक्सचेंज बीएसई और एनएसई को दी गई जानकारी में कंपनी ने बताया कि अमित राज सिन्हा को प्लांट में आग लगने और विस्फोट की घटना से जुड़ी चल रही जांच के सिलसिले में शनिवार को रिमांड पर लिया गया था. बयान में कहा गया है, "कंपनी ने अपने ऑपरेशन और रोजाना के कामों को जारी रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए हैं. इस बीच, डिप्टी ग्रुप CEO लीजो स्टीफन चाको (Lijo Stephen Chacko), कंपनी के ऑपरेशन की देखरेख करेंगे."

30 जून 2025 को, संगारेड्डी जिले के पशमैलारम इंडस्ट्रियल एरिया (Pashamylaram Industrial Area) में स्थित सिगाची इंडस्ट्रीज के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में भीषण धमाके के बाद आग लग गई थी, जिसमें 54 मजदूर मारे गए और 33 दूसरे घायल हो गए. सिर्फ 46 लाशों की पहचान हो पाई थी, जबकि आठ लापता लोगों को मरा हुआ मान लिया गया था. इस प्लांट में माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज (MCC) पाउडर बनाता है, जिसका इस्तेमाल टैबलेट और कैप्सूल बनाने में बाइंडिंग एजेंट यानी बांधने के लिए किया जाता है.

विस्फोट की घटना के बाद पुलिस ने कंपनी मैनेजमेंट के खिलाफ केस दर्ज किया था. पुलिस ने BNS की धारा 105 के तहत गैर-इरादतन हत्या का केस लगाया था. इस अपराध में कम से कम पांच साल और अधिकतम उम्रकैद की सजा हो सकती है. साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है. इसके अलावा, एफआईआर में सेक्शन 110 (गलत इरादे से हत्या करने की कोशिश) और सेक्शन 117 (जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत आरोप शामिल हैं.

एक जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई करते हुए, तेलंगाना हाई कोर्ट ने पिछले महीने फैक्ट्री के अंदर हुए धमाके की जिम्मेदारी तय करने के लिए जांच में हो रही देरी को गंभीरता से लिया था. चीफ जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस जीएम मोहिउद्दीन की पीठ ने जांच अधिकारी को तलब किया था और उन्हें केस से जुड़े सभी कागजात, जिसमें FIR, केस डायरी और तफ्तीश की प्रक्रिया पर रिपोर्ट शामिल है, पेश करने का निर्देश दिया था.

अगस्त में राज्य सरकार द्वारा फाइल किए गए एक हलफनामे में कोर्ट को बताया गया था कि सिगाची कंपनी ने हर मृतक मजदूर के परिवार को 1 करोड़ रुपये देने का लिखित वजन दिया था, हालांकि पैसे देने की समय-सीमा अभी तय नहीं है.

यह भी पढ़ें- पुलिस अधिकारी बनकर फ्लैट में घुसे, बिजनेसमैन को 8 घंटे तक हिरासत में रखा, ₹3 करोड़ मांगे

TAGGED:

SIGACHI INDUSTRIES CEO
SANGAREDDY FACTORY BLAST
SIGACHI CEO ARRESTED
SIGACHI FACTORY BLAST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.