ETV Bharat / bharat

सिगाची प्लांट विस्फोट: घटना के छह महीने बाद कंपनी के CEO अमित राज गिरफ्तार

हैदराबाद: तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्लांट में विस्फोट की घटना के छह महीने बाद कंपनी के एमडी और सीईओ अमित राज सिन्हा को गिरफ्तार कर लिया गया है. इस भयानक हादसे में 54 मजदूरों की मौत हुई थी.

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पत्रकारों को बताया कि विस्फोट मामले में सिन्हा को आरोपी नंबर 2 बनाया गया है. शनिवार को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने सिन्हा को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया. जज ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया.

स्टॉक एक्सचेंज बीएसई और एनएसई को दी गई जानकारी में कंपनी ने बताया कि अमित राज सिन्हा को प्लांट में आग लगने और विस्फोट की घटना से जुड़ी चल रही जांच के सिलसिले में शनिवार को रिमांड पर लिया गया था. बयान में कहा गया है, "कंपनी ने अपने ऑपरेशन और रोजाना के कामों को जारी रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए हैं. इस बीच, डिप्टी ग्रुप CEO लीजो स्टीफन चाको (Lijo Stephen Chacko), कंपनी के ऑपरेशन की देखरेख करेंगे."

30 जून 2025 को, संगारेड्डी जिले के पशमैलारम इंडस्ट्रियल एरिया (Pashamylaram Industrial Area) में स्थित सिगाची इंडस्ट्रीज के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में भीषण धमाके के बाद आग लग गई थी, जिसमें 54 मजदूर मारे गए और 33 दूसरे घायल हो गए. सिर्फ 46 लाशों की पहचान हो पाई थी, जबकि आठ लापता लोगों को मरा हुआ मान लिया गया था. इस प्लांट में माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज (MCC) पाउडर बनाता है, जिसका इस्तेमाल टैबलेट और कैप्सूल बनाने में बाइंडिंग एजेंट यानी बांधने के लिए किया जाता है.