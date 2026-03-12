ETV Bharat / bharat

सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस: सुप्रीम कोर्ट ने पवन बिश्नोई को जमानत दी

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के 2022 के मर्डर केस के आरोपी पवन बिश्नोई को ज़मानत दे दी. 28 साल के मूसेवाला की मई 2022 में पंजाब में अपनी कार में जाते समय हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी.

यह मामला जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया. पीठ ने बिश्नोई और सह-आरोपी जगतार सिंह, जो मूसेवाला का पड़ोसी है, को जमानत दे दी, जिसने कथित तौर पर गायक के घर की टोह लेने में मदद की थी.

बेंच ने घटना में इस्तेमाल गाड़ी का इंतजाम करने में बिश्नोई की कथित भूमिका के बारे में दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं. वकील अभय कुमार ने बिश्नोई की तरफ से केस लड़ा.

सुनवाई के दौरान बिश्नोई के वकील ने दलील दी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ आरोप अपराध में कथित तौर पर इस्तेमाल की गई गाड़ी का इंतजाम करने तक ही सीमित है.

बेंच ने कहा कि वह जेल में अधिक सुरक्षित रहेगा. बेंच ने कहा, “आपकी अपनी सुरक्षा के लिए ही आपको जेल में रहना चाहिए.” बिश्नोई के वकील ने कहा कि गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से उनका कोई संबंध नहीं है, क्योंकि सिर्फ उनके सरनेम मिलते हैं.