गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को मिले सख्त सजा, सिद्धू मूसेवाला के परिवार की मांग

इस बीच सिद्धू मूसेवाला के परिवार ने अनमोल बिश्नोई के भारत लाने जाने के बाद उसे कड़ी देने की मांग कर रहे हैं. अनमोल बिश्नोई की गिरफ्तारी के बाद सिद्धू मूसेवाला के चाचा चमकौर सिंह ने कहा, 'अनमोल बिश्नोई को विदेश से डिपोर्ट कर लाया गया है. पंजाब सरकार ने इसमें कोई खास भूमिका नहीं निभाई है.'

मानसा: सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में नामजद कुख्यात गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से डिपोर्ट करके सिक्योरिटी एजेंसियां ​​भारत ले आई है. इसके बाद राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने अनमोल बिश्नोई को कस्टडी में ले लिया है. जांच एजेंसी विभिन्न दृष्टिकोणों से मामले की जांच में जुटी है.

अनमोल बिश्नोई को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है. उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए और गैंगस्टरों को जेल में मिलने वाली वीआईपी ट्रीटमेंट जैसी सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए. पंजाब में हत्याएं लगातार बढ़ रही हैं, साजिशों के तहत पंजाब के लोगों को मारा जा रहा है. जेले गैंगस्टरों के लिए ट्रेनिंग सेंटर बन गई हैं.

आपको बता दें कि 29 मई 2022 को दिवंगत गायक शुभदीप सिंह सिद्धू मूसेवाले की मानसा जिले के जवाहरके गांव में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. इसके बाद इस मर्डर की जिम्मेदारी विदेश में बैठे कुख्यात गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने ली थी. सिक्योरिटी एजेंसियों द्वारा इस केस की जांच शुरू की गई. उस दौरान गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई, जग्गू भगवानपुरिया गोल्डी बराड़, लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई के नाम सामने आए. इन आरोपियों के अमेरिका में होने की जानकारी मिली. इसके बाद से जांच एजेंसी लगातर इन्हें भारत लाने में जुटे रहे. इस बीच अनमोल बिश्नोई को लाने में सफलता मिली.