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'साधना दांव पर लगाई', शादी का झांसा देकर सीधी के कथावाचक पर दुष्कर्म का आरोप, पटना में FIR

खाने में नशा मिलाकर दुष्कर्म करने के आरोप बिहार में हुई एफआईआर में कहा गया है कि, 5 जून 2024 को वह बी.एड. परीक्षा देने सीधी आई हुई थी. जहां 28 जून को परीक्षा समाप्त होने के बाद उसके अगले दिन 29 जून को आरोपी उसे अपने गांव नरगी ले गया. जहां उसके खाने और लड्डू में नशीला पदार्थ मिलाकर खिला दिया. जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ने पर एक गोली और दी गई. जिसके बाद उसका शरीर शिथिल हो गया. युवती का आरोप है कि, वह पूरी तरह विरोध करने की स्थिति में नहीं थी और इसी दौरान उसकी इच्छा के विरुद्ध दुष्कर्म किया गया. इसके बाद आरोपी ने शादी का आश्वासन देकर उसका भरोसा बनाए रखा और विभिन्न स्थानों पर लगातार शारीरिक संबंध बनाए.

2012 में यज्ञ के दौरान हुई थी मुलाकात शिकायत के अनुसार, युवती की पहली मुलाकात शिवमूरत उपाध्याय से वर्ष 2012-13 में अपने मामा के यहां आयोजित शतचंडी यज्ञ के दौरान हुई थी. इसके बाद वर्ष 2023 में जब उसने बी.एड. करने की इच्छा जताई तो कथित तौर पर आरोपी ने सीधी में अपने परिचितों के माध्यम से प्रवेश दिलाने और फीस में छूट कराने का भरोसा दिया. यह आरोप है कि इसी बहाने उसने एडमिशन के नाम पर एक लाख रुपये भी ले लिए. वहीं, पीड़िता का कहना है कि, विश्वास कायम करने के लिए आरोपी ने उसकी मुलाकात वाराणसी में अपने बहन के परिवार से भी कराई थी.

सीधी: मध्य प्रदेश के सीधी के मड़वास थाना क्षेत्र निवासी कथावाचक शिवमूरत उपाध्याय उर्फ सुदामा देव जी महाराज पर दुष्कर्म के आरोप लगे हैं. यह आरोप बिहार की युवती ने लगाए हैं. कथावाचक के खिलाफ बिहार की राजधानी पटना के गर्दनीबाग थाने में युवती की शिकायत पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 173 के तहत मामला दर्ज किया गया है. युवती ने आरोप लगाया है कि, कथावाचक ने उसे नशीला पदार्थ खिलाकर पहली बार दुष्कर्म किया. फिर शादी का झांसा देकर लंबे समय तक शारीरिक शोषण किया. धोखाधड़ी की और बाद में जान से मारने की धमकी भी दिलवाई.

विवाह के बिना अर्द्धांगिनी स्वीकार किया!

पीड़िता ने यह आरोप लगाया है कि, जब उसने विरोध किया तो आरोपी ने अपने कृत्य को आध्यात्मिक प्रेम बताते हुए यह कहा कि, उसने विवाह के बिना ही उसे अपनी अर्द्धांगिनी बनाना स्वीकार किया है. शिकायत के अनुसार, आरोपी ने यह भी बताया है कि, उसने उसके लिए अपना ब्रह्मचर्य और वर्षों की साधना पर यह दांव पर लगाया है तथा युवती को मानसिक रूप से प्रभावित करने की कोशिश की. पीड़िता का कहना है कि इन बातों के जरिए उसे शिकायत करने से उसे रोका जाता रहा.

पीड़िता को जान से मारने की धमकी

पीड़िता के अनुसार, बीते 23 अगस्त 2025 को आरोपी ने अचानक उससे संबंध पूरी तरह से समाप्त कर दिए. इसके बाद जब वह न्याय की उम्मीद लेकर उसकी सगी बहन के पास पहुंची तो उसने वहां भी शादी से साफ इनकार कर दिया. शिकायत में आरोप लगाया गया है कि,उसे कहा गया कि पुलिस भी कथावाचक का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी. क्योंकि उसके कई नेताओं, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से संबंध हैं. यह जानने के बाद आरोपी के परिचितों ने फोन पर गालियां दीं और जान से मारने की धमकी भी दी. इन घटनाओं से दुखी होकर 19 जुलाई 2026 को पटना के गर्दनीबाग थाने में शिकायत दर्ज कराई. जिसके आधार पर पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर लिया है.

मामले में मड़वास के थाना प्रभारी अतर सिंह ने यह बताया कि, ''उन्हें बिहार प्रदेश में मामला दर्ज होने की जानकारी मिली है. लेकिन अभी तक संबंधित एफआईआर उनके थाने में स्थानांतरित होकर नहीं पहुंची है. जैसे ही एफआईआर मिलेगी तो नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.''

लग्जरी गाड़ियों से घूमता है कथावाचक

इस शिकायत में यह आरोप लगा है कि, कथावाचक शिवमूरत उपाध्याय कथावाचन से मिलने वाले धन के जरिए आलीशान जीवनशैली जीते हैं. युवती ने यह भी दावा किया है कि आरोपी महंगी लग्जरी गाड़ियों और बड़े वाहन काफिले के साथ चलता था तथा खुद को प्रभावशाली नेताओं और अधिकारियों का करीबी बताकर लोगों पर दबाव बनाता था.

कथावाचक ने आरोपों को बताया साजिश

वहीं कथावाचक शिवमूरत उपाध्याय ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि, ''यह उनके विरोधियों के द्वारा यह रची गई साजिश है. बी.एड. प्रवेश के नाम पर पैसे लेने व नशीला पदार्थ देने, दुष्कर्म करने और धमकी दिलाने जैसे सभी आरोप पूरी तरह झूठे और मनगढ़ंत हैं. जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ उनकी तस्वीरें केवल सार्वजनिक आयोजनों की हैं और उनका इस प्रकरण से उनका कोई संबंध नहीं है.'' उन्होंने पुलिस जांच और न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए कहा कि सत्य सामने आएगा.''