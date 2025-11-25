क्या कर्नाटक में सिद्धारमैया कुर्सी छोड़ेंगे? डिप्टी CM शिवकुमार ने दिया बड़ा जवाब
कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने कहा कि वह इस मुद्दे पर पब्लिक में बात करके अपनी पार्टी को शर्मिंदा या कमजोर नहीं करना चाहते.
Published : November 25, 2025 at 8:14 PM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक के राजनीतिक गलियारे में इन दिनों नेतृत्व परिवर्तन की चर्चा जोरों पर चल रही है. कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डी के शिवकुमार ने मंगलवार इस सत्ता संघर्ष पर कहा कि वह इस मुद्दे पर पब्लिक में बात करके अपनी पार्टी को शर्मिंदा या कमजोर नहीं करना चाहते. उन्होंने इसे पार्टी के चार-पांच टॉप नेताओं के बीच एक 'सीक्रेट डील' बताया.
अपने चुनाव क्षेत्र कनकपुरा में पत्रकारों से बात करते हुए, शिवकुमार ने मंगलवार सुबह AICC अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ अपनी मीटिंग का जिक्र करते हुए कहा कि वह (लीडरशिप में बदलाव के मुद्दे पर पब्लिक में चर्चा करके) पार्टी और कार्यकर्ताओं को शर्मिंदा नहीं करना चाहते. उन्होंने कहा, "मुझे अपनी अंतरात्मा पर भरोसा है और मैं उसी के अनुसार काम करता हूं. हम पार्टी और अपने कार्यकर्ताओं की वजह से हैं. मैं अपनी पार्टी को शर्मिंदा या कमजोर नहीं करना चाहता."
यह पूछे जाने पर कि क्या वह जल्द ही CM बनेंगे, शिवकुमार ने जवाब दिया कि उन्होंने किसी से भी इस पद के लिए नहीं कहा है. उन्होंने कहा, "मुझे सच में नहीं पता. मैंने किसी से भी मुझे CM बनाने के लिए नहीं कहा है. यह हम पांच-छह लोगों के बीच एक सीक्रेट डील है. मैं इसके बारे में पब्लिक में बात नहीं करना चाहता."
जब सिद्धारमैया के इस दावे के बारे में पूछा गया कि वे अगला बजट पेश करेंगे, तो शिवकुमार ने कहा कि सिद्धारमैया एक सीनियर लीडर हैं और वे पार्टी के लिए एक एसेट हैं. उन्होंने कहा, "CM पहले ही अपने पद पर बने रहने के बारे में बोल चुके हैं. उन्होंने CM के तौर पर 7.5 साल पूरे कर लिए हैं. उन्होंने अपोजिशन लीडर के तौर पर भी काम किया है. उन्होंने पार्टी के लिए काम किया है और उसे बनाया है.
उनके कैंप के कई MLA के दिल्ली जाकर हाईकमान से मिलने और उन्हें CM बनाने की मांग करने के बारे में शिवकुमार ने कहा, "मुझे इसकी जानकारी नहीं है. वे (MLA) शायद मंत्री बनने के लिए लॉबी करने दिल्ली गए होंगे. मैंने उनमें से किसी से बात नहीं की है. मैंने उनसे यह भी नहीं पूछा कि वे क्यों गए थे."
क्या है सत्ता संघर्ष की कहानीः
बता दें कि कर्नाटक कांग्रेस में सत्ता की लड़ाई तेज़ हो गई है. पार्टी सूत्रों के अनुसार कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच 30-30 महीने के लिए CM पद का समझौता हुआ था. इस समझौते के अनुसार सिद्धारमैया ने 21 नवंबर को अपने पद पर 30 महीने पूरे कर लिए. शिवकुमार ने 2023 में पार्टी हाईकमान के साथ हुए एक समझौते के तहत CM पद की मांग की है.
इसे भी पढ़ेंः
- कांग्रेस ने कर्नाटक के नेताओं से लीडरशिप विवाद को हवा देना बंद करने को कहा
- कर्नाटक कांग्रेस कलह, सिद्धारमैया बोले- हाईकमान का फैसला हर कोई मानेगा
- सिद्धारमैया के बिना कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी: पूर्व मंत्री राजन्ना
- कर्नाटक: डीके शिवकुमार ने केपीसीसी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के संकेत दिए