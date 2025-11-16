ETV Bharat / bharat

क्या कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है? सिद्धारमैया ने राहुल से मुलाकात की वजह बतायी

नई दिल्ली में शनिवार, 15 नवंबर को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के ऑनलाइन शो 'दिल से विद कपिल सिब्बल' के 100वें एपिसोड के विमोचन के दौरान.

नई दिल्ली: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की शनिवार को अचानक दिल्ली यात्रा ने राज्य मंत्रिमंडल में फेरबदल के अटकलों को हवा दे दी. क्योंकि, कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार अपने कार्यकाल का आधा समय पार कर चुकी है. हालांकि, सिद्धारमैया ने कहा कि राहुल गांधी के साथ उनकी मुलाकात का नेतृत्व परिवर्तन या मंत्रिमंडल में फेरबदल से कोई लेना-देना नहीं है. कांग्रेस सूत्रों ने भी कहा कि ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है.

सिद्धारमैया, ऊर्जा मंत्री के.जे. जॉर्ज के साथ, सोनिया गांधी के आवास पर लोकसभा में विपक्ष की नेता सोनिया गांधी के साथ लगभग 30 मिनट तक रहे. कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, सिद्धारमैया ने मंत्रिमंडल में फेरबदल की अपनी मांग पर ज़ोर दिया. माना जा रहा है कि सोनिया गांधी ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से कहा कि वह इस मामले को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के समक्ष उठाएं.

कांग्रेस के आंतरिक सूत्रों ने बताया कि उस दिन राहुल गांधी से मिलने वाले सिद्धारमैया अकेले मुख्यमंत्री नहीं थे. सिद्धारमैया के अलावा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी उस बैठक में शामिल हुए, जिसमें मुख्य रूप से बिहार विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की अपमानजनक हार पर चर्चा हुई. पार्टी ने महागठबंधन के तहत 61 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन सिर्फ छह सीटें जीत पाई.

जब सिद्धारमैया से नई दिल्ली में पत्रकारों ने इस बारे में पूछा, तो उन्होंने इन अटकलों को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा, "सब कुछ मीडिया में अटकलें हैं." पत्रकारों से बात करते हुए सिद्धारमैया ने कहा, "हाँ, मैं राहुल गांधी से मिला. हमने सिर्फ बिहार चुनाव पर चर्चा की. वह हमारे नेता हैं, इसलिए हमने उनका हौसला बढ़ाया. थोड़ी सी हार जरूर हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी चिंता नहीं है."

सूत्रों के अनुसार, राहुल ने दोनों मुख्यमंत्रियों से अपने-अपने राज्यों में मज़बूत शासन सुनिश्चित करने का आग्रह किया ताकि उनका मौजूदा कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी सत्ता बरकरार रहे. उन्होंने कथित तौर पर "वोट चोरी" और चुनाव आयोग में कथित पक्षपात के खिलाफ पार्टी के अभियान को तेज करने पर भी ज़ोर दिया.

मीडिया से बात नहीं करूंगा: शिवकुमार

इस बीच उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के दिल्ली आगमन ने एक और राजनीतिक मोड़ ले लिया, जिन्हें व्यापक रूप से मुख्यमंत्री की कुर्सी के दावेदार के रूप में देखा जा रहा है. शिवकुमार, जिनके इस दौरे के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से मिलने की उम्मीद है, ने मंत्रिमंडल में बदलाव से जुड़ी किसी भी चर्चा की जानकारी से इनकार किया. उन्होंने कहा, "मैं इस मुद्दे पर मीडिया से बात नहीं करूंगा. जब पूछा जाएगा, तो मैं आलाकमान से बात करूंगा."