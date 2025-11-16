क्या कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है? सिद्धारमैया ने राहुल से मुलाकात की वजह बतायी
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया दिल्ली दौरे पर हैं. सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ उनकी मुलाकात हुई.
नई दिल्ली: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की शनिवार को अचानक दिल्ली यात्रा ने राज्य मंत्रिमंडल में फेरबदल के अटकलों को हवा दे दी. क्योंकि, कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार अपने कार्यकाल का आधा समय पार कर चुकी है. हालांकि, सिद्धारमैया ने कहा कि राहुल गांधी के साथ उनकी मुलाकात का नेतृत्व परिवर्तन या मंत्रिमंडल में फेरबदल से कोई लेना-देना नहीं है. कांग्रेस सूत्रों ने भी कहा कि ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है.
सिद्धारमैया, ऊर्जा मंत्री के.जे. जॉर्ज के साथ, सोनिया गांधी के आवास पर लोकसभा में विपक्ष की नेता सोनिया गांधी के साथ लगभग 30 मिनट तक रहे. कांग्रेस सूत्रों के अनुसार, सिद्धारमैया ने मंत्रिमंडल में फेरबदल की अपनी मांग पर ज़ोर दिया. माना जा रहा है कि सोनिया गांधी ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया से कहा कि वह इस मामले को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के समक्ष उठाएं.
कांग्रेस के आंतरिक सूत्रों ने बताया कि उस दिन राहुल गांधी से मिलने वाले सिद्धारमैया अकेले मुख्यमंत्री नहीं थे. सिद्धारमैया के अलावा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी भी उस बैठक में शामिल हुए, जिसमें मुख्य रूप से बिहार विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की अपमानजनक हार पर चर्चा हुई. पार्टी ने महागठबंधन के तहत 61 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन सिर्फ छह सीटें जीत पाई.
जब सिद्धारमैया से नई दिल्ली में पत्रकारों ने इस बारे में पूछा, तो उन्होंने इन अटकलों को पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा, "सब कुछ मीडिया में अटकलें हैं." पत्रकारों से बात करते हुए सिद्धारमैया ने कहा, "हाँ, मैं राहुल गांधी से मिला. हमने सिर्फ बिहार चुनाव पर चर्चा की. वह हमारे नेता हैं, इसलिए हमने उनका हौसला बढ़ाया. थोड़ी सी हार जरूर हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें इसकी चिंता नहीं है."
सूत्रों के अनुसार, राहुल ने दोनों मुख्यमंत्रियों से अपने-अपने राज्यों में मज़बूत शासन सुनिश्चित करने का आग्रह किया ताकि उनका मौजूदा कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी सत्ता बरकरार रहे. उन्होंने कथित तौर पर "वोट चोरी" और चुनाव आयोग में कथित पक्षपात के खिलाफ पार्टी के अभियान को तेज करने पर भी ज़ोर दिया.
मीडिया से बात नहीं करूंगा: शिवकुमार
इस बीच उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के दिल्ली आगमन ने एक और राजनीतिक मोड़ ले लिया, जिन्हें व्यापक रूप से मुख्यमंत्री की कुर्सी के दावेदार के रूप में देखा जा रहा है. शिवकुमार, जिनके इस दौरे के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से मिलने की उम्मीद है, ने मंत्रिमंडल में बदलाव से जुड़ी किसी भी चर्चा की जानकारी से इनकार किया. उन्होंने कहा, "मैं इस मुद्दे पर मीडिया से बात नहीं करूंगा. जब पूछा जाएगा, तो मैं आलाकमान से बात करूंगा."
सिद्धारमैया की राहुल गांधी से मुलाकात के बारे में उन्होंने कहा, "मुझे मुख्यमंत्री की मुलाकात के बारे में जानकारी नहीं है. अगर आपको नेतृत्व परिवर्तन के बारे में पूछना है, तो मुख्यमंत्री से बात करें. हमें पार्टी की बात माननी होगी." शिवकुमार के समर्थक लंबे समय से दावा करते रहे हैं कि राहुल गांधी ने उन्हें कर्नाटक में मध्यावधि बदलाव का आश्वासन दिया था, जिसे पार्टी आलाकमान ने कभी आधिकारिक तौर पर स्वीकार नहीं किया.
बिहार की हार से कर्नाटक में बदलाव में देरीः
पार्टी सूत्रों का कहना है कि बिहार के निराशाजनक नतीजों ने कांग्रेस आलाकमान को कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की योजनाओं पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया होगा. कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व वर्तमान में अपने शासित राज्यों में स्थिरता को प्राथमिकता देता है, खासकर 2026 में होने वाले महत्वपूर्ण चुनावों और व्यापक राष्ट्रीय विपक्षी रणनीति के अभी भी आकार लेने के साथ.
सिद्धारमैया के दिल्ली एजेंडे में और क्या है?
सिद्धारमैया और शिवकुमार दोनों वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल द्वारा लिखित एक पुस्तक के विमोचन समारोह में शामिल होने के लिए दिल्ली में हैं. राजधानी में उनकी एक साथ उपस्थिति से पूर्व नियोजित या अचानक राजनीतिक बैठकों की अटकलें लगाई जा रही हैं.
सूत्रों के अनुसार, सिद्धारमैया कर्नाटक में भारी मानसूनी नुकसान के बाद बाढ़ और फसल क्षति राहत के लिए केंद्रीय सहायता मांगने हेतु केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी मिल सकते हैं. इससे संकेत मिलता है कि मुख्यमंत्री के दिल्ली दौरे में राजनीति में फेरबदल के बजाय शासन संबंधी प्राथमिकताएं प्रमुखता से शामिल हो सकती हैं.
आगे क्या?
सिद्धारमैया सोमवार को मल्लिकार्जुन खड़गे से मिलने वाले हैं, ऐसे में जल्द ही यह स्पष्ट हो सकता है कि कांग्रेस नेतृत्व मंत्रिमंडल में बदलाव का समर्थन करेगा या यथास्थिति बनाए रखेगा. तब तक, कर्नाटक कांग्रेस के दोनों गुट, सिद्धारमैया गुट और शिवकुमार गुट, दिल्ली के घटनाक्रम पर कड़ी नज़र रखते हुए, सावधानी से चुप्पी साधे रहेंगे.
