कर्नाटक के लिए न्याय की मांग, 9 पोस्टर जारी... सीएम सिद्धारमैया ने शुरू किया अभियान
सिद्धारमैया ने कर्नाटक के साथ हो रहे अन्याय को दिखाने वाले कैंपेन के तहत सोशल मीडिया पर 9 पोस्टर जारी किए हैं.
Published : January 31, 2026 at 8:09 PM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एक अभियान 'कर्नाटक के लिए न्याय, उचित हिस्सा-मजबूत संघवाद' के तहत 9 पोस्टर जारी किए. उन्होंने टैक्स ट्रांसफर और राजकोषीय संघवाद में कर्नाटक के लिए न्याय की मांग की.
इन पोस्टरों में फाइनेंस कमीशन के सामने रखी गई खास मांगों को हाईलाइट किया गया है. इन मांगों में कर्नाटक का सही टैक्स शेयर वापस लाना, गलत इनकम, आबादी और GSDP मानदंड को ठीक करना, सही डिजास्टर और इकोलॉजिकल सपोर्ट पक्का करना, विकेन्द्रीकरण को मजबूत करना, बेंगलुरु के लिए समर्पित बुनियादी ढांचा सहायता प्रदान करना, कल्याण कर्नाटक जैसे पिछड़े इलाकों को समर्थन करना और सहकारी संघवाद की संवैधानिक भावना को बनाए रखना शामिल हैं.
उन्होंने शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि, अभियान का उद्देश्य नागरिकों को सूचित करना, तथ्यों को रिकॉर्ड पर रखना और सार्वजनिक जागरूकता का निर्माण करना है कि उचित कर साझाकरण एक एहसान नहीं बल्कि अधिकार है. सीएम ने कहा कि, कर्नाटक केवल वही चाहता है जो उचित है. देश के संघीय ढांचे के भीतर न्याय, निष्पक्षता और सम्मान होना चाहिए.
सिद्धारमैया ने कहा कि उनकी सरकार ने 16वें वित्त आयोग के सामने अपनी जायज और संवैधानिक मांगें रखी हैं, जिसमें टैक्स हस्तांतरण और राजकोषीय संघवाद में न्याय की मांग की गई है.
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि, उन्हें उम्मीद है कि, 16वां वित्त आयोग अपनी सिफारिशों में इन चिंताओं को सही तरह से दिखाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार उन्हें पूरी तरह से लागू करेगी. साथ ही उन्होंने यह भी उम्मीद जताई कि, केंद्र कर्नाटक को छोटी-मोटी राजनीति या भेदभाव का शिकार नहीं बनाएगी, जैसा कि बदकिस्मती से पहले हुआ है.
उन्होंने आगे कहा कि कर्नाटक देश के राष्ट्रीय राजस्व में सबसे अधिक योगदान देने वालों में से एक है, फिर भी कर हस्तांतरण में इसका हिस्सा पहले 4.71 फीसदी से घटाकर 3.64 फीसदी कर दिया गया, जिससे लगभग 80 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ.
सिद्धारमैया ने आरोप लगाया कि, विकास और जनसंख्या नियंत्रण को दंडित करने वाले दोषपूर्ण फार्मूले, अवास्तविक जीएसडीपी गणना, अपर्याप्त आपदा सहायता, अनियंत्रित उपकर और अधिभार, जीएसटी मुआवजे से इनकार और अनुशंसित अनुदानों को जारी न करने ने सामूहिक रूप से राज्य के वित्त को कमजोर कर दिया है.
