कर्नाटक के लिए न्याय की मांग, 9 पोस्टर जारी... सीएम सिद्धारमैया ने शुरू किया अभियान

बेंगलुरु: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने एक अभियान 'कर्नाटक के लिए न्याय, उचित हिस्सा-मजबूत संघवाद' के तहत 9 पोस्टर जारी किए. उन्होंने टैक्स ट्रांसफर और राजकोषीय संघवाद में कर्नाटक के लिए न्याय की मांग की.

इन पोस्टरों में फाइनेंस कमीशन के सामने रखी गई खास मांगों को हाईलाइट किया गया है. इन मांगों में कर्नाटक का सही टैक्स शेयर वापस लाना, गलत इनकम, आबादी और GSDP मानदंड को ठीक करना, सही डिजास्टर और इकोलॉजिकल सपोर्ट पक्का करना, विकेन्द्रीकरण को मजबूत करना, बेंगलुरु के लिए समर्पित बुनियादी ढांचा सहायता प्रदान करना, कल्याण कर्नाटक जैसे पिछड़े इलाकों को समर्थन करना और सहकारी संघवाद की संवैधानिक भावना को बनाए रखना शामिल हैं.

उन्होंने शनिवार को जारी एक बयान में कहा कि, अभियान का उद्देश्य नागरिकों को सूचित करना, तथ्यों को रिकॉर्ड पर रखना और सार्वजनिक जागरूकता का निर्माण करना है कि उचित कर साझाकरण एक एहसान नहीं बल्कि अधिकार है. सीएम ने कहा कि, कर्नाटक केवल वही चाहता है जो उचित है. देश के संघीय ढांचे के भीतर न्याय, निष्पक्षता और सम्मान होना चाहिए.

सिद्धारमैया ने कहा कि उनकी सरकार ने 16वें वित्त आयोग के सामने अपनी जायज और संवैधानिक मांगें रखी हैं, जिसमें टैक्स हस्तांतरण और राजकोषीय संघवाद में न्याय की मांग की गई है.