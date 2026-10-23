स्टिंग वीडियो पर बोले पूर्व CM सिद्धारमैया, '8 साल मुख्यमंत्री रहा तब कुछ नहीं हुआ, कुर्सी जाते ही विरोधियों ने रची साजिश'
कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने खुद से जुड़े कथित स्टिंग वीडियो को फर्जी बताते हुए विरोधियों पर साजिश का आरोप लगाया है.
Published : October 23, 2026 at 10:51 PM IST
मैसूरु (कर्नाटक): कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को खुद से जुड़े एक कथित स्टिंग ऑपरेशन वीडियो के आरोपों को खारिज कर दिया. उन्होंने इसे उन्हें ब्लैकमेल करने और उनकी छवि खराब करने के इरादे से तैयार किया गया एक फर्जी और मनगढ़ंत मामला बताया. उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद ही पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है ताकि सच्चाई सामने आ सके और इस कथित साजिश के पीछे के लोगों की पहचान की जा सके.
मैसूरु के सुत्तूर मठ जाने के बाद सिद्धारमैया ने पत्रकारों से कहा, "मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, इसलिए मेरे परेशान या डरने का कोई कारण नहीं है. मैं केवल एक निष्पक्ष जांच चाहता हूं." उन्होंने मठ में लगभग दो घंटे बिताए और वहां के संत का आशीर्वाद लिया.
उन्होंने बताया कि यह वीडियो 26 सितंबर को उनके संज्ञान में आया था. उन्होंने दावा किया कि इसमें रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है. उन्होंने इस वीडियो को बड़े पैमाने पर प्रसारित होने से रोकने के लिए एक सिविल कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है ताकि इस पर रोक लगाई जा सके.
'जांच से साफ होने दीजिए कि इसके पीछे कौन है'
सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने दो कार्यकालों में आठ साल तक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है और कभी ऐसे आरोपों का सामना नहीं किया. उन्होंने दावा किया कि यह कथित कोशिश उनके सत्ता से बाहर होने के बाद ही की गई है.
उन्होंने कहा, "मैं पहली बार 1984 में मंत्री बना था. तब से लेकर अब तक मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ, यहां तक कि मेरे मुख्यमंत्री रहने के दौरान भी नहीं. अब, जब मैं सत्ता में नहीं हूं, तो उन्होंने यह साजिश रची है. लेकिन उनका यह मकसद कभी कामयाब नहीं होगा."
वीडियो में कथित तौर पर शामिल लोगों का जिक्र करते हुए उन्होंने दक्षिण कन्नड़ क्षेत्र की एक महिला कृपा अल्वा और राकेश शेट्टी का नाम लिया. सिद्धारमैया ने दावा किया कि शेट्टी ने स्टिंग ऑपरेशन करने की बात कबूल की थी, लेकिन उन्होंने यह बात दोहराई कि इस वीडियो में कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है. उन्होंने कहा कि जांच से यह साफ होना चाहिए कि इस साजिश में उनकी खुद की कांग्रेस पार्टी के लोग शामिल थे या अन्य राजनीतिक दलों के सदस्य.
उन्होंने कहा, "मैं चाहता हूं कि कर्नाटक की जनता सच्चाई जाने. इसके पीछे जो कोई भी है, चाहे वह हमारी पार्टी का हो या किसी दूसरी पार्टी का, जांच के ज़रिए उसकी पहचान होनी चाहिए."
जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें पुलिस जांच पर भरोसा है, तो सिद्धारमैया ने कहा कि उन्हें इस पर पूरा विश्वास है, लेकिन वह चाहते हैं कि यह जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाए. उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) गठित करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और चल रही जांच को ही ठीक से आगे बढ़ाया जाना चाहिए.
केंद्रीय मंत्री एच डी कुमारस्वामी के उस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह सिद्धारमैया के साथ खड़े रहेंगे, पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी को भी उनका पक्ष लेने की ज़रूरत नहीं है. उन्होंने कहा, "इस मामले में किसी को भी मेरे साथ खड़े होने की आवश्यकता नहीं है. मायने यह रखता है कि जनता के सामने सच्चाई आए. कोई मेरी छवि खराब करने की कितनी भी कोशिश कर ले, लोग झूठे आरोपों को स्वीकार नहीं करेंगे."
सिद्धारमैया ने दशहरा व्यवस्थाओं में मंत्रियों की भूमिका पर सवाल उठाए
सिद्धारमैया ने मैसूरु दशहरा उत्सव की देखरेख के लिए हर दिन तीन मंत्रियों को नियुक्त करने के फैसले पर भी टिप्पणी की और कहा कि वह इस तरह की व्यवस्था को जरूरी नहीं मानते. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने यह फैसला इसलिए लिया था ताकि त्योहार का आयोजन अच्छे से हो सके, लेकिन जिन मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वे उम्मीद के मुताबिक वहां नहीं पहुंचे.
उन्होंने कहा, "मेरी राय में, इस तरह से जिम्मेदारियां बांटने की कोई आवश्यकता नहीं थी. मुख्यमंत्री ने ऐसा करने का फैसला किया, लेकिन मंत्री ठीक से नहीं आए." सिद्धारमैया ने आगे कहा कि उन्होंने कोई सलाह देने से परहेज किया क्योंकि सरकार और मुख्यमंत्री की भूमिकाएं और जिम्मेदारियां अलग-अलग होती हैं.
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