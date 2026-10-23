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स्टिंग वीडियो पर बोले पूर्व CM सिद्धारमैया, '8 साल मुख्यमंत्री रहा तब कुछ नहीं हुआ, कुर्सी जाते ही विरोधियों ने रची साजिश'

मैसूर में पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व सीएम सिद्धारमैया. ( ETV Bharat )

मैसूरु (कर्नाटक): कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को खुद से जुड़े एक कथित स्टिंग ऑपरेशन वीडियो के आरोपों को खारिज कर दिया. उन्होंने इसे उन्हें ब्लैकमेल करने और उनकी छवि खराब करने के इरादे से तैयार किया गया एक फर्जी और मनगढ़ंत मामला बताया. उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद ही पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है ताकि सच्चाई सामने आ सके और इस कथित साजिश के पीछे के लोगों की पहचान की जा सके.

मैसूरु के सुत्तूर मठ जाने के बाद सिद्धारमैया ने पत्रकारों से कहा, "मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, इसलिए मेरे परेशान या डरने का कोई कारण नहीं है. मैं केवल एक निष्पक्ष जांच चाहता हूं." उन्होंने मठ में लगभग दो घंटे बिताए और वहां के संत का आशीर्वाद लिया.