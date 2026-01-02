कुर्सी की खींचतान के बीच सिद्धारमैया ने रचा इतिहास: सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनने का बनाया रिकॉर्ड
2011 में विधानसभा में 'मैं मुख्यमंत्री बनूंगा' का एलान करने वाले सिद्धारमैया का सपना 2013 में पूरा हुआ.
Published : January 2, 2026 at 10:33 PM IST
बेंगलुरूः नए साल के पहले ही दिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इतिहास रच दिया. 1 जनवरी 2026 को उन्होंने दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री देवराज़ अर्स का रिकॉर्ड तोड़ते हुए कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का गौरव हासिल कर लिया. देवराज अर्स भी कांग्रेस के नेता थे.
देवराज उर्स का रिकॉर्ड टूटा
देवराज़ अर्स, जिन्हें कर्नाटक में सामाजिक न्याय का प्रतीक माना जाता है, दो कार्यकाल में कुल 2,789 दिनों तक मुख्यमंत्री रहे थे. आधिकारिक कर्नाटक गजट के अनुसार, 2 जनवरी 2026 तक सिद्धारमैया 2,791 दिन मुख्यमंत्री पद पर पूरे कर चुके हैं. हालांकि कांग्रेस नेताओं का दावा है कि शपथ की तारीख (13 मई 2013) के हिसाब से यह रिकॉर्ड 4 जनवरी को टूटता है, लेकिन विधानसभा सचिवालय के सूत्रों के मुताबिक कार्यकाल की गणना नियुक्ति की तारीख से होती है.
बिना ब्रेक वाला रिकॉर्ड अब भी उर्स के नाम
हालांकि देवराज़ अर्स का एक रिकॉर्ड अब भी बरकरार है. वे 23 मार्च 1972 से 7 जनवरी 1980 तक लगातार साढ़े सात साल बिना किसी रुकावट के मुख्यमंत्री रहे. इसके उलट, सिद्धारमैया ने 2013 से 2018 तक पूरा कार्यकाल निभाया, लेकिन 2018 में कांग्रेस की हार के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा. मई 2023 में वे दोबारा मुख्यमंत्री बने.
पिछड़ा वर्ग से शिखर तक
देवराज अर्स और सिद्धारमैया- दोनों ही पिछड़े वर्ग से आते हैं. ऐसे राज्य में, जहां वोक्कालिगा और लिंगायत समुदायों का राजनीतिक वर्चस्व रहा है, इन दोनों नेताओं का सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है. अब तक इन दोनों समुदायों से 16 मुख्यमंत्री बने हैं.
अहिंदा राजनीति की ताकत
दोनों नेताओं ने पिछड़े वर्गों, दलितों और अल्पसंख्यकों के सामाजिक गठजोड़ को साधकर सत्ता में मजबूती बनाई. लेकिन सिद्धारमैया ने इसे और संगठित रूप दिया. उन्होंने अल्पसंख्यक, पिछड़े वर्ग और दलित ('अहिंदा') को एक मजबूत राजनीतिक मंच बनाया और बीते दो दशकों से इसके प्रमुख चेहरे बने रहे. 'अहिंदा' उनके लिए विरोधियों को चुप कराने का हथियार भी बना और राजनीतिक मुश्किलों से उबरने का सहारा भी.
राजनीतिक विश्लेषकों की राय
राजनीतिक विश्लेषक अनंतराम कहते हैं, "राज्य की 50 प्रतिशत से ज्यादा आबादी को एकजुट कर उन्हें अपने साथ बनाए रखना ही सिद्धारमैया की सबसे बड़ी ताकत है. इसी ने उन्हें एक मजबूत नेता बनाया." कांग्रेस एमएलसी के. शिवकुमार का मानना है कि अहिंदा के साथ-साथ सिद्धारमैया की वैचारिक स्पष्टता, सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता और साफ छवि भी उनकी सफलता के बड़े कारण हैं.
16 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड
सिद्धारमैया सबसे ज्यादा बार (16 बार) कर्नाटक का बजट पेश करने वाले नेता भी हैं. वे अक्सर कहते रहे हैं कि एक समय लोगों ने यह कहकर उनका मजाक उड़ाया था कि 'भेड़ चराने वाला कुरुबा राज्य का वित्त कैसे समझेगा', लेकिन उन्होंने खुद को एक सफल वित्त मंत्री साबित किया.
जनता दल से कांग्रेस तक का सफर
सिद्धारमैया ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत भारतीय लोकदल और फिर जनता परिवार से की. एच.डी. देवगौड़ा के समर्थन से वे जे.एच. पटेल सरकार में उपमुख्यमंत्री बने और तेजी से राज्य की राजनीति में उभरे. 2005 में जेडीएस से निष्कासन के बाद उनका राजनीतिक सफर कुछ समय के लिए डगमगाया, लेकिन 2006 में उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया.
चामुंडेश्वरी उपचुनाव: टर्निंग पॉइंट
2006 में चामुंडेश्वरी सीट पर हुआ उपचुनाव सिद्धारमैया के करियर का निर्णायक मोड़ साबित हुआ. कड़े मुकाबले में वे महज 257 वोटों से जीते. हार की स्थिति में उनका राजनीतिक भविष्य लगभग खत्म हो सकता था.
विपक्ष के सबसे धारदार नेता
कांग्रेस में आने के बाद सिद्धारमैया तेजी से आगे बढ़े. वे दो बार नेता प्रतिपक्ष बने और भाजपा सरकार को खनन घोटाले व भ्रष्टाचार के मुद्दों पर घेरा. बेंगलुरु से बल्लारी तक की उनकी पदयात्रा ने उन्हें जननेता के रूप में स्थापित कर दिया.
2013 में सपना हुआ साकार
2011 में विधानसभा में 'मैं मुख्यमंत्री बनूंगा' का एलान करने वाले सिद्धारमैया का सपना 2013 में पूरा हुआ. मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने 'भाग्य' योजनाओं के जरिए गरीबों और कमजोर वर्गों पर खास फोकस किया. अन्न भाग्य, इंदिरा कैंटीन और क्षीर भाग्य जैसी योजनाएं इसकी मिसाल हैं.
हार, वापसी और फिर सत्ता
2018 में हार के बाद भी सिद्धारमैया राजनीति के केंद्र में बने रहे. 2019 में फिर नेता प्रतिपक्ष बने और 2023 में कांग्रेस की भारी जीत के साथ दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर लौटे.
शिवकुमार बनाम सिद्धारमैया की बहस
2023 में डी.के. शिवकुमार मुख्यमंत्री पद के मजबूत दावेदार थे. पार्टी हाईकमान को फैसला लेने में एक हफ्ता लगा. 30-30 महीने के कार्यकाल की कथित डील पर अब भी सस्पेंस बना हुआ है. शिवकुमार खेमे का दावा है कि सिद्धारमैया जल्द पद छोड़ेंगे, जबकि उनके समर्थक कहते हैं कि वे 2028 तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे.
इसे भी पढ़ेंः