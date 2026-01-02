ETV Bharat / bharat

कुर्सी की खींचतान के बीच सिद्धारमैया ने रचा इतिहास: सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बनने का बनाया रिकॉर्ड

राजीव गांधी और देवराज अर्स को श्रद्धांजलि देते सिद्धारमैया. (File) ( IANS )