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ओडिशा के इस गांव में अचानक दिखा रॉयल बंगाल टाइगर, लोगों के उड़े होश!

सूचना मिलने पर करंजिया वन विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर बाघ के बच्चे को बचाया और उसे सुरक्षित जगह पर ले गए. विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिस जंगली जानवर के शावक को लोगों ने घर के अंदर बंद करके रखा था वह असल में रॉयल बंगाल टाइगर है.

मयूरभंज: ओडिशा के मयूरभंज जिले में एक बाघ के शावक को गांव के आस-पास देखा गया. यह शावक गांव के एक घर में घुस गया. गांव वालों ने उसे अंदर जाते देख घर का दरवाजा तुरंत बंद कर दिया और इसकी सूचना करंजिया वन विभाग को दी.

वन विभाग को शक है कि बाघ का शावक मयूरभंज जिले के करंजिया वन विभाग के ठाकुरमुंडा रेज के खापरखाई गांव में बीमारी की वजह से तीन दिनों से घूम रहा है. इस बारे में करंजिया वन विभाग के अधिकारी अजय कुमार साहू ने कहा कि कल एक बाघ का शावक एक व्यक्ति के घर में घुस गया था. घर में एक खतरनाक जंगली जानवर के शावक को देख लोगों ने तुरंत घर का दरवाजा बंद कर दिया. जिससे शावक घर के अंदर कैद हो गया.

उन्होंने कहा कि काफी कोशिशों के बाद शावक को आखिरकार बचा लिया गया. खुशकिस्मती से इस शावक ने किसी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया. उन्होंने बताया कि यह एक रॉयल बंगाल टाइगर है. शक है कि यह बीमारी की वजह से गांव में घूम रहा है. ऐसे में रॉयल बंगाल टाइगर के इस शावक के इलाज के लिए बारीपदा से एक वेटनरी डॉक्टर मौके पर पहुंचे हैं.

रेस्क्यू के बाद बाघ को अब केंदुमुंडी बीट इलाके में लाया गया है. बाद में एक सीनियर वन विभाग के अधिकारी के कहने पर शावक को सिमिलिपाल अभयारण्य (सिमिलिपाल राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व) के घने जंगलों में छोड़ दिया जाएगा. इस बात की जानकारी वन विभाग के अधिकारी अजय कुमार साहू ने दी.

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