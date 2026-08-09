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'कांवड़ ऑन व्हील्स': स्केट्स पहनकर हरिद्वार से गाजियाबाद निकले नन्हे भाई-बहन

पहियों पर शिव भक्ति: हरिद्वार से गाजियाबाद तक का सफर! ( Photo Credit: ETV Bharat )