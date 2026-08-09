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'कांवड़ ऑन व्हील्स': स्केट्स पहनकर हरिद्वार से गाजियाबाद निकले नन्हे भाई-बहन

गाजियाबाद के युग और नंदिनी दे रहे हैं शान्ति, भाईचारा और फिटनेस का संदेश

पहियों पर शिव भक्ति: हरिद्वार से गाजियाबाद तक का सफर!
पहियों पर शिव भक्ति: हरिद्वार से गाजियाबाद तक का सफर! (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 9, 2026 at 9:17 AM IST

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Updated : August 9, 2026 at 9:56 AM IST

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मुजफ्फरनगर: अगर इरादे मजबूत हों, तो उम्र कभी भी सफलता की राह में बाधा नहीं बनती. गाजियाबाद के युग और नंदिनी इसको पूरी तरह से चरितार्थ कर रहे हैं. दोनों भाई बहन की उम्र महज 10 से 12 साल हैं लेकिन इनके मजबूत इरादे बड़ों पर भारी हैं. भक्ति, फिटनेस और सामाजिक सद्भाव का अनोखा संदेश लेकर भाई-बहन नंदिनी और युग एक बार फिर स्केट्स पर धार्मिक यात्रा पर निकल पड़े हैं.

स्केट्स पर कांवड़ यात्रा!: गाजियाबाद से अयोध्या तक करीब 750 किलोमीटर की स्केटिंग यात्रा कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के बाद अब दोनों ने हरिद्वार की हरकी पैड़ी से गंगाजल उठाकर गाजियाबाद के शास्त्री नगर तक कांवड़ यात्रा शुरू की है. महज 10 और 12 साल की उम्र में दोनों भाई-बहन रोजाना करीब 70 से 80 किलोमीटर स्केटिंग कर रहे हैं. दोनों भाई-बहन गाजियाबाद के शास्त्री नगर तक करीब 180 किलोमीटर की दूरी स्केटिंग करते हुए तय कर रहे हैं. दोनों का लक्ष्य 11 अगस्त को गाजियाबाद पहुंचकर जलाभिषेक करना है.

भाई-बहन रोजाना करीब 70 से 80 किलोमीटर स्केटिंग कर रहे हैं (Video Credit: ETV Bharat)

गोल्ड, गुरु और बाबा के लिए संकल्प: कावड़ की इस महापर्व में भक्ति, खेल और सामाजिक सद्भाव का अनोखा संगम देखने को मिल रहा है. उनकी इस यात्रा का मकसद भगवान शिव की भक्ति के साथ देश में शांति, भाईचारे और फिटनेस का संदेश देना है. उनका कहना है कि इस यात्रा के पीछे एक ओर भोलेनाथ से अपने बाबा की तबीयत ठीक होने की प्रार्थना है, वहीं दूसरी ओर देश के लिए गोल्ड मेडल जीतने का संकल्प भी है.दोनों भाई-बहन स्केटिंग में गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं. उनका कहना है कि खेल के साथ भक्ति और संस्कार युवाओं को सकारात्मक दिशा दे सकते हैं. नंदिनी और युग अपनी इस यात्रा को अपने सद्गुरु श्री रितेश्वर महाराज जी के आशीर्वाद से जोड़ते हैं. उनका कहना है कि गुरुदेव की कृपा और भोलेनाथ के आशीर्वाद से ही उन्हें इतनी लंबी दूरी स्केटिंग करने का हौसला मिलता है.

गाजियाबाद के नन्हे स्केटर्स युग और नंदिनी का कमाल
गाजियाबाद के नन्हे स्केटर्स युग और नंदिनी का कमाल (Photo Credit: ETV Bharat)

शांति, भाईचारा और फिटनेस का संदेश: उनकी इस यात्रा का एक महत्वपूर्ण संदेश सामाजिक सद्भाव भी है. युग ने कहा कि देश में हिंदू-मुस्लिम के नाम पर भेदभाव नहीं होना चाहिए और पूरे देश में शांति एवं भाईचारा कायम रहना चाहिए. उन्होंने बताया कि उनके पिता भी उन्हें हमेशा आपसी प्रेम और सद्भाव का संदेश देते हैं. दोनों भाई-बहन सीएम योगी के काम से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं. दोनों ने मुख्यमंत्री की जमकर तारीफ की. परिवार का कहना है कि बच्चों की पढ़ाई के साथ खेल, संस्कार, आध्यात्मिकता और समाज के प्रति सकारात्मक सोच का विकास भी जरूरी है. इसी सोच के साथ दोनों भाई-बहन लगातार नए लक्ष्य हासिल कर रहे हैं.

180 km स्केटिंग पर निकले नन्हे कांवड़िये
180 km स्केटिंग पर निकले नन्हे कांवड़िये (Photo Credit: ETV Bharat)


अयोध्या की यात्रा कर बनाया रिकॉर्ड: कक्षा छह में पढ़ने वाली 10 वर्षीय नंदिनी और कक्षा सात के छात्र युग इससे पहले भी स्केटिंग के जरिए लंबी धार्मिक यात्रा कर चुके हैं. जनवरी में दोनों ने गाजियाबाद से अयोध्या तक करीब 750 किलोमीटर की स्केटिंग यात्रा पूरी की थी. इस उपलब्धि को Influencer Book of World Records में दर्ज किए जाने का दावा किया गया है. अयोध्या के नंदिनी नगर में आयोजित अपने गुरुदेव की राष्ट्र कथा के अवसर पर दोनों ने इस उपलब्धि को उन्हें समर्पित किया था. अब सावन के पावन महीने में दोनों भाई-बहन ने भगवान शिव की भक्ति में स्केटिंग कांवड़ यात्रा शुरू की है.

अयोध्या के बाद अब हरिद्वार! नन्हे भाई-बहन का नया कारनामा
अयोध्या के बाद अब हरिद्वार! नन्हे भाई-बहन का नया कारनामा (Photo Credit: ETV Bharat)
हरिद्वार से शुरू हुई यह अनोखी 'कांवड़ ऑन व्हील्स' यात्रा रुड़की, मुजफ्फरनगर और मेरठ होते हुए गाजियाबाद पहुंचेगी. स्केट्स पर कांवड़ लेकर निकल रहे नन्हे शिवभक्तों को देखने के लिए रास्ते में लोगों की भीड़ जुट रही है. बच्चों की मेहनत और उनका संदेश लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है. स्केटिंग यात्रा बल्कि पूरे समाज के लिए प्रेरणा है.

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Last Updated : August 9, 2026 at 9:56 AM IST

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