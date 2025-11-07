ETV Bharat / bharat

हिसार में SI की हत्या, हुड़दंग करने पर टोका तो बदमाशों ने लाठी-डंडों से पीटा, दो महीने बाद होनी थी रिटायरमेंट

SI Ramesh murder in Hisar: हिसार में युवकों ने एसआई की पीट-पीट कर हत्या कर दी. जनवरी में एसआई की रिटारमेंट होनी थी.

SI Ramesh murder in Hisar
SI Ramesh murder in Hisar (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 7, 2025 at 11:11 AM IST

हिसार: हरियाणा के हिसार में एसआई रमेश की हत्या की सनसनीखेज खबर सामने आई है. ये वारदात गुरुवार रात 11.30 बजे की है. बताया जा रहा है कि कुछ युवक हुड़दंग कर रहे थे. सब इंस्पेक्टर रमेश ने उन युवकों को हुड़दंग करने से रोका. ये बात युवकों को नागवार गुजरी और उन्होंने सब इंस्पेक्टर पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. युवकों ने एसआई को ईंट भी मारी. जिससे उनकी मौत हो गई.

हिसार में पुलिसकर्मी की हत्या: इस वारदात के बाद आरोपी अपनी कार और बाइक को छोड़कर फरार हो गए. सूचना मिलने पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई. पुलिस का कहना है कि परिजनों के बयान पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है. शव पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भिजवाया है. आरोपियों की तलाश करने के लिए पुलिस जुटी हुई है. पुलिस की अलग-अलग टीमें दबिश दे रही हैं.

10 साल से ADGP ऑफिस में तैनात थे सब इंस्पेक्टर रमेश: बता दें करीब 57 वर्षीय सब इंस्पेक्टर रमेश की जनवरी में रिटायरमेंट होनी थी. मिली जानकारी के मुताबिक एडीजीपी ऑफिस में 10 साल से तैनात सब इंस्पेक्टर रमेश कुमार ढाणी श्यामलाल की गली नंबर-3 में परिवार के साथ रहते थे. सब इंस्पेक्टर रमेश लंबे समय से पुलिस विभाग में तैनात थे. परिवार के कई अन्य लोग भी पुलिस विभाग में कार्यरत हैं.

हुड़दंग करने से रोका तो कर दी पुलिसकर्मी की हत्या: बताया जा रहा है कि रात 10:30 बजे कुछ युवक हुड़दंग और गाली गलौज कर रहे थे. शोर शराबा होने पर सब इंस्पेक्टर रमेश घर से बाहर निकले. उन्होंने युवकों को हुड़दंग करने से रोका. उस समय तो युवक चल गए. एक घंटे बाद कई युवक कार व बाइक पर आए. उन्होंने रमेश के घर के सामने गाली गलौज करना शुरू कर दी.

आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम का गठन: रमेश ने उन्हें रोका, तो उन्होंने डंडों व ईंटों से हमला कर दिया. रमेश घायल होकर गिर गए. चीख पुकार सुनकर परिवार के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे और हमलावरों का पीछा किया, लेकिन वे भागने में कामयाब हो गए. फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन कर जांच शुरू कर दी है.

SI MURDER IN HISAR
SUB INSPECTOR RAMESH
हिसार में एसआई की हत्या
सब इंस्पेक्टर रमेश
SI RAMESH MURDER IN HISAR

