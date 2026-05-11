'मेरा बेटा बेकसूर, छोड़ दे पुलिस'.. शुभेन्दु अधिकारी के पीए हत्याकांड में आरोपी के परिजनों की गुहार
पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या मामले में आरोपी विक्की मौर्य की मां ने बताया कि उसका बेटा बेकसूर है-
Published : May 11, 2026 at 9:08 PM IST
बक्सर : पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या मामले में कार्रवाई की गई है. बक्सर के दो युवाओं को गिरफ्तार कर पश्चिम बंगाल की पुलिस अपने साथ ले गई है.
'मेरा बेटा बेकसूर' : हत्या मामले में आरोपी विक्की मौर्य की मां नीलम देवी ने बताया कि उसका बेटा बेकसूर है. उसे पुलिस छोड़ दे. मेरा बेटा बेकसूर है, उसे फंसाया गया है. वो घर का सारा काम करता था. पति ने बताया कि न्यूज में देखे हैं कि विक्की को गिरफ्तर किया गया है.
'एक घंटे की बोलकर डीएसपी साहब बेटे को ले गए' : वहीं दवा की दुकान चलाकर परिवार का भरण पोषण करने वाले विक्की मौर्य के पिता गौतम कुमार सिंह ने बताया कि मेरा बेटा मुंबई में काम करता था. डीएसपी साहब आये और बोले कि विक्की कहां है. एक घण्टे में छोड़ने की बात कहकर ले गए थे.
''30 घंटे बीतने को है, पुलिस कुछ भी नहीं बता रही है. घर का सारा मोबाइल फोन भी जब्त करके पुलिस ले गई है. ईएमआई उसी मोबाइल से भरता था.''- गौतम कुमार सिंह, विक्की मौर्य के पिता
'दूसरा आरोपी गौतम का दोस्त' : वहीं दूसरे आरोपी मयंक मिश्रा को लेकर गौतम कुमार सिंह ने कहा कि वह उसका दोस्त था. वह जहां लेकर जाता था वहीं दोनों जाते थे. दरअसल मुफस्सिल थाना क्षेत्र के पिसी कॉलेज के एरिया में दोनों आरोपी का घर आसपास ही है.'
'मयंक की गिरफ्तारी कहां से हुई पता नहीं' : वहीं मयंक मिश्रा के दादा राज दयाल मिश्रा ने बताया कि मयंक मिश्रा के पिता का नाम जितेंद्र मिश्रा है जो रांची में ठेकेदारी करते हैं. मयंक भी वहीं रहता था. कभी-कभार ही इधर आता था. एक दिन पुलिस रेड मारी थी लेकिन उसे कुछ नहीं मिला. मयंक की गिरफ्तारी कहां से हुई है मुझे पता नहीं, न्यूज से जानकारी मिली है.
6 मई को हुई थी हत्या : चंद्रनाथ रथ की हत्या 6 मई 2026 की रात को की गई. इस हत्याकांड से बंगाल के कानून व्यवस्था पर सवाल उठे थे. इस हत्याकांड को चुनावी हिंसा से जोड़कर देखा जा रहा है. गोली किसने और क्यों मारी इसको लेकर पुलिस ने कुछ आरोपियों को उठाया है, उसी में से बिहार से हत्याकांड के कनेक्शन जुड़ते नजर आए हैं. मामले की जांच अभी भी चल रही है.
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