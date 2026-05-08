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शुभेंदु अधिकारी होंगे पश्चिम बंगाल के नये मुख्यमंत्री, अमित शाह ने की घोषणा

शुवेंदु अधिकारी को बधाई देते अमित शाह. ( ANI )

कोलकाता: शुभेंदु अधिकारी, पश्चिम बंगाल के नये मुख्यमंत्री होंगे. शुक्रवार 8 मई को कोलकाता के एक होटल में नवनिर्वाचित भाजपा विधायक, केंद्रीय पर्यवेक्षक और राज्य के वरिष्ठ नेताओं की बैठक में उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया. सूत्रों के अनुसार, दो उपमुख्यमंत्री भी होंगे. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में यह बैठक हुई. पश्चिम बंगाल में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए सेंट्रल ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "मैं पश्चिम बंगाल BJP विधायक दल के नेता के रूप में चुने गए सुवेंदु अधिकारी के नाम की घोषणा करता हूं."