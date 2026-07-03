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सावधान! 'BAT-BMS' ऐप से चलते ई-रिक्शा को बंद कर रहे शरारती तत्व, दिल्ली सरकार ने दिए जांच के आदेश

नई दिल्ली: दिल्ली की सड़कों पर इन दिनों एक बेहद संवेदनहीन खतरनाक सोशल मीडिया ट्रेंड देखने को मिल रहा है. कुछ शरारती तत्व चाइनीज मोबाइल ऐप का गलत इस्तेमाल करके सड़क पर चलते हुए ई-रिक्शा को दूर से ही बंद कर दे रहे हैं. बीच सड़क पर अचानक वाहन रुक जाने से जहां एक तरफ बड़ा हादसा होने का खतरा बना रहता है, वहीं दूसरी तरफ गरीब ई-रिक्शा चालकों की पूरे दिन की कमाई मारी जा रही है. इसके वीडियो सोशल मीडिया पर आने व शिकायतों के बाद दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस दोनों पूरी तरह एक्शन में आ गए हैं.

ऐप कैसे काम करता है और क्या है इसके पीछे की तकनीक?

सड़क पर चलते ई-रिक्शा को बंद करने के लिए 'BAT-BMS' जैसे मोबाइल एप्लिकेशंस का इस्तेमाल किया जा रहा है. तकनीकी रूप से ये कोई हाई-लेवल 'हैकिंग' नहीं है, बल्कि सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक का फायदा उठाया जा रहा है.

ओपन ब्लूटूथ कनेक्शन: कई सस्ते ई-रिक्शों में चीन में निर्मित लिथियम-आयन बैटरी पैक लगे होते हैं. इन बैटरियों में ब्लूटूथ-इनेबल्ड 'बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम' (BMS) होता है, जो फैक्ट्री से आते वक्त पूरी तरह अनसिक्योर रहता है.

बिना पासवर्ड के पेयरिंग: इन बैटरियों में डिफॉल्ट रूप से कोई पासवर्ड या ऑथेंटिकेशन सेट नहीं होते है. ऐसे में 10 से 15 मीटर की ब्लूटूथ रेंज के भीतर मौजूद कोई भी व्यक्ति अपने फोन के ऐप से इस बैटरी को आसानी से कनेक्ट कर लेता है.

पावर डिस्चार्ज कर रहे बंद: ऐप बैटरी के तापमान, वोल्टेज और सेहत की निगरानी के लिए बनाए गए हैं, लेकिन इनमें बैटरी को ऑन/ऑफ करने का डिस्चार्ज स्विच भी होता है. शरारती तत्व ऐप में जाकर इस डिस्चार्ज बटन को बंद कर देते हैं, जिससे बैटरी से मोटर को मिलने वाली पावर तुरंत कट जाती है. इसके बाद चलता हुआ ई-रिक्शा वहीं ठप हो जाता है.

ठगी का नया धंधा: कुछ लोग पहले ऐप से रिक्शा बंद कर देते हैं और फिर तकनीकी एक्सपर्ट बनकर चालक से पैसे लेकर ऐप से ही रिक्शा दोबारा चालू कर देते हैं. इस तरीके से ठगी की शिकायतें भी आ रही हैं.

शरारत से सड़क दुर्घटना का भारी जोखिम: ट्रैफिक के बीच अचानक ई-रिक्शा के बंद होने से पीछे आ रहे वाहनों से टक्कर होने का गंभीर खतरा रहता है. इससे रिक्शा में सवार व्यक्ति की जान भी जा सकती है. जो चालक किराए पर ई-रिक्शा लेकर चलाते हैं. रिक्शा बंद होने पर उन्हें लगता है कि मैकेनिकल खराबी आ गई है, जिससे उनका पूरा दिन बर्बाद हो जाता है और दिहाड़ी का नुकसान भी होता है. अज्ञानता के कारण गरीब चालक मैकेनिकों या ठगों को बेवजह पैसे देने को मजबूर हो रहे हैं.