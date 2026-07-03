सावधान! 'BAT-BMS' ऐप से चलते ई-रिक्शा को बंद कर रहे शरारती तत्व, दिल्ली सरकार ने दिए जांच के आदेश
मामले को लेकर परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने कड़े कदम उठाने की बात कही है. उन्होंने वाहन को रिमोटली बंद करने को गैरकानूनी बताया है.
Published : July 3, 2026 at 1:38 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली की सड़कों पर इन दिनों एक बेहद संवेदनहीन खतरनाक सोशल मीडिया ट्रेंड देखने को मिल रहा है. कुछ शरारती तत्व चाइनीज मोबाइल ऐप का गलत इस्तेमाल करके सड़क पर चलते हुए ई-रिक्शा को दूर से ही बंद कर दे रहे हैं. बीच सड़क पर अचानक वाहन रुक जाने से जहां एक तरफ बड़ा हादसा होने का खतरा बना रहता है, वहीं दूसरी तरफ गरीब ई-रिक्शा चालकों की पूरे दिन की कमाई मारी जा रही है. इसके वीडियो सोशल मीडिया पर आने व शिकायतों के बाद दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस दोनों पूरी तरह एक्शन में आ गए हैं.
ऐप कैसे काम करता है और क्या है इसके पीछे की तकनीक?
सड़क पर चलते ई-रिक्शा को बंद करने के लिए 'BAT-BMS' जैसे मोबाइल एप्लिकेशंस का इस्तेमाल किया जा रहा है. तकनीकी रूप से ये कोई हाई-लेवल 'हैकिंग' नहीं है, बल्कि सुरक्षा में एक बहुत बड़ी चूक का फायदा उठाया जा रहा है.
ओपन ब्लूटूथ कनेक्शन: कई सस्ते ई-रिक्शों में चीन में निर्मित लिथियम-आयन बैटरी पैक लगे होते हैं. इन बैटरियों में ब्लूटूथ-इनेबल्ड 'बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम' (BMS) होता है, जो फैक्ट्री से आते वक्त पूरी तरह अनसिक्योर रहता है.
बिना पासवर्ड के पेयरिंग: इन बैटरियों में डिफॉल्ट रूप से कोई पासवर्ड या ऑथेंटिकेशन सेट नहीं होते है. ऐसे में 10 से 15 मीटर की ब्लूटूथ रेंज के भीतर मौजूद कोई भी व्यक्ति अपने फोन के ऐप से इस बैटरी को आसानी से कनेक्ट कर लेता है.
पावर डिस्चार्ज कर रहे बंद: ऐप बैटरी के तापमान, वोल्टेज और सेहत की निगरानी के लिए बनाए गए हैं, लेकिन इनमें बैटरी को ऑन/ऑफ करने का डिस्चार्ज स्विच भी होता है. शरारती तत्व ऐप में जाकर इस डिस्चार्ज बटन को बंद कर देते हैं, जिससे बैटरी से मोटर को मिलने वाली पावर तुरंत कट जाती है. इसके बाद चलता हुआ ई-रिक्शा वहीं ठप हो जाता है.
ठगी का नया धंधा: कुछ लोग पहले ऐप से रिक्शा बंद कर देते हैं और फिर तकनीकी एक्सपर्ट बनकर चालक से पैसे लेकर ऐप से ही रिक्शा दोबारा चालू कर देते हैं. इस तरीके से ठगी की शिकायतें भी आ रही हैं.
शरारत से सड़क दुर्घटना का भारी जोखिम: ट्रैफिक के बीच अचानक ई-रिक्शा के बंद होने से पीछे आ रहे वाहनों से टक्कर होने का गंभीर खतरा रहता है. इससे रिक्शा में सवार व्यक्ति की जान भी जा सकती है. जो चालक किराए पर ई-रिक्शा लेकर चलाते हैं. रिक्शा बंद होने पर उन्हें लगता है कि मैकेनिकल खराबी आ गई है, जिससे उनका पूरा दिन बर्बाद हो जाता है और दिहाड़ी का नुकसान भी होता है. अज्ञानता के कारण गरीब चालक मैकेनिकों या ठगों को बेवजह पैसे देने को मजबूर हो रहे हैं.
ई-रिक्शा चालक बरतें ये सावधानी
डिफॉल्ट पासवर्ड बदलें: अगर रिक्शे में ब्लूटूथ वाली लिथियम बैटरी लगी है, तो डीलर या किसी जानकार मैकेनिक के पास जाकर तुरंत उस बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम (BMS) का डिफॉल्ट ब्लूटूथ पासवर्ड बदलवाएं और एक मजबूत पासवर्ड सेट करें.
ब्लूटूथ रीनेम या हाइड करें: ऐप के जरिए अपनी बैटरी का नाम बदल दें, जिससे कोई उसे आसानी से पहचान न सके या संभव हो तो उसका विजिबिलिटी मोड ब्लॉक करवाएं.
अचानक बंद होने पर घबराएं नहीं: अगर ई-रिक्शा चलते-चलते अचानक बंद हो जाए और मीटर का डिस्प्ले पूरी तरह ब्लैंक हो जाए, तो समझ जाएं कि यह किसी ऐप की शरारत हो सकती है. ऐसे में किसी को पैसे देने के बजाय अपनी बैटरी के मुख्य मैनुअल स्विच/एमसीबी (MCB) को एक बार ऑफ करके ऑन करें या अधिकृत डीलर से संपर्क करें.
पारंपरिक बैटरी सुरक्षित: जिन वाहनों में पुरानी पारंपरिक लेड-एसिड बैटरियां लगी हैं, उनमें ब्लूटूथ नहीं होता है, इसलिए वे इस समस्या से पूरी तरह सुरक्षित हैं.
दिल्ली सरकार व प्रशासन का बड़ा कदम
मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली के परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने कड़ा रुख अपनाया है. उन्होंने कहा है कि
सोशल मीडिया पर चल रहा ये मामला पूरी तरह हमारे संज्ञान में है. वाहन को रिमोटली बंद करना पूरी तरह गैरकानूनी और अवैध है. परिवहन विभाग को इन ऐप्स (BAT-BMS और Epoch Li-ion) की प्रामाणिकता व सुरक्षा जोखिमों की जांच करने के निर्देश दे दिए गए हैं. सरकार भविष्य में ऐसे असुरक्षित व बिना पासवर्ड वाले बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम (BMS) की बिक्री पर कड़े प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है. उधर दिल्ली पुलिस का कहना है कि सड़क पर ऐसी जानलेवा शरारत करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा.
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