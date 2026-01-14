ETV Bharat / bharat

'गुरु के बाद सबसे बड़ा शिक्षक हैं किताबें', देश के गौरव पायलट शुभांशु शुक्ला ने युवाओं को दी नसीहत

विश्व पुस्तक मेला में शुभांशु शुक्ला की यह बातचीत इस बात का प्रमाण है कि ऊंची उड़ान भरने के लिए सिर्फ पंख नहीं, बल्कि मजबूत सोच और निरंतर सीखने की आदत भी जरूरी होती है और यही काम किताबें करती हैं.

उनकी बातें सिर्फ युवाओं के लिए ही नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए प्रेरणादायक हैं जो जीवन में आगे बढ़ना चाहता है.

नई दिल्ली: नई दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे विश्व पुस्तक मेला में उस समय माहौल खास बन गया, जब इंडियन एयर फोर्स के फाइटर पायलट और एस्ट्रोनॉट ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला पहुंचे. अनुशासन, साहस और ऊंची उड़ान का प्रतीक माने जाने वाले शुभांशु शुक्ला ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में किताबों की अहमियत, जीवन की चुनौतियों से निपटने के अपने अनुभव और आज की जेनरेशन को पढ़ने से जोड़ने को लेकर खुलकर बात की.

फाइटर पायलट की जिंदगी, हर दिन एक नई चुनौती

ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने बताया कि फाइटर पायलट की ट्रेनिंग और प्रोफेशन दोनों ही बेहद चुनौतीपूर्ण होते हैं. हर मिशन, हर उड़ान में मानसिक मजबूती और त्वरित निर्णय लेने की जरूरत होती है. इस सफर में सीनियर्स, ट्रेनर्स और पूरी टीम एक पायलट को ग्रूम करती है, उसे सिखाती है कि दबाव में भी कैसे संतुलन बनाए रखा जाए. ठीक इसी तरह किताबें भी इंसान को मानसिक रूप से तैयार करती हैं.

फाइटर पायलट की जिंदगी, हर दिन एक नई चुनौती-शुभांशु शुक्ला (ETV Bharat)

"किताबें सोचने की क्षमता बढ़ाती हैं और यह विश्वास दिलाती हैं कि हर समस्या का समाधान संभव है. उन्होंने बताया कि किताबें इंसान को धैर्य, आत्मविश्वास और सही दिशा में सोचने की शक्ति देती हैं, जो किसी भी चुनौती से बाहर निकलने में मददगार साबित होती है."





शुभांशु शुक्ला ने कहा कि किताबें मूल रूप से दूसरे लोगों के अनुभव, उनका नजरिया और सोच होती हैं. उन्होंने बताया कि इंसान अपने जीवन में हर अनुभव खुद नहीं ले सकता, लेकिन किताबों के जरिए वह पूरी दुनिया से सीख सकता है. यही कारण है कि किताबें पढ़ना एक बेहतरीन आदत है, जो सोच को गहरा और दृष्टिकोण को व्यापक बनाती है.फाइटर पायलट के रूप में कई कठिन परिस्थितियों का सामना करने वाले शुभांशु शुक्ला मानते हैं कि,

डिजिटल जेनरेशन और पढ़ने की नई राह

आज की जेन-Z को लेकर शुभांशु शुक्ला का नजरिया काफी व्यावहारिक है. उन्होंने बताया कि टेक्नोलॉजी के इस दौर में बच्चों और युवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म से दूर रखना संभव नहीं है. इसलिए जरूरत इस बात की है कि किताबों को भी उसी माध्यम से उन तक पहुंचाया जाए. ई-बुक्स, डिजिटल कंटेंट और इंटरैक्टिव किताबें जेन-Z के लिए पढ़ने को रोचक बना सकती हैं.

पढ़ना आदत नहीं, ताकत बनाएं-शुभांशु शुक्ला (ETV Bharat)

एयरफोर्स की जिंदगी को शुभांशु शुक्ला ने बेहद अनुशासित बताया. उन्होंने कहा कि जब से एयरफोर्स ज्वाइन किया है, तब से पढ़ाई और सीखने की प्रक्रिया लगातार जारी है. तकनीकी ज्ञान से लेकर रणनीति तक, हर चीज किताबों के जरिए ही सीखी जाती है. गुरु के बाद अगर कोई सबसे बड़ा शिक्षक है, तो वह किताबें ही हैं.



युवाओं के लिए संदेश, पढ़ना आदत नहीं, ताकत बनाएं

अपनी बातचीत के अंत में शुभांशु शुक्ला ने युवाओं को संदेश दिया कि किताबों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए. चाहे वह कागज की किताब हो या डिजिटल स्क्रीन पर पढ़ी जाने वाली ई-बुक, ज्ञान पाने का हर माध्यम आपको मजबूत बनाता है.



ये भी पढ़ें :