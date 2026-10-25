1 नवंबर से बदल जाएगी श्रीरामलला की दिनचर्या: जानें मंगला आरती से शयन आरती तक का पूरा टाइम-टेबल
अब सुबह 4 बजे खुलेंगे और रात 10 बजे बंद होंगे पट.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 25, 2026 at 8:28 PM IST
अयोध्या: ऋतु परिवर्तन के साथ श्रीरामजन्मभूमि मंदिर में विराजमान श्रीरामलला की दैनिक पूजा, आरती, भोग, विश्राम एवं दर्शन की समय-सारणी में बदलाव किया गया है. नयी व्यवस्था 1 नवंबर से लागू होगी. वर्तमान में मन्दिर के पट प्रातः 3:45 बजे खुलते हैं और रात्रि 10:30 बजे बंद होते हैं. नयी दिनचर्या में यह समय क्रमशः प्रातः 4 बजे और रात्रि 10 बजे होगा.
समय-सारणी जान लें: अर्चक प्रमुख आचार्य केशव ने बताया कि प्रातः 4 बजे पट खुलने के बाद 4:30 से 4:40 बजे तक मंगला आरती होगी. इसके उपरान्त प्रातः 4:40 से 6:30 बजे तक अभिषेक, श्रृंगार, धूप-दीप एवं नैवेद्य के लिये पट बन्द रहेंगे. प्रातः 6:30 बजे श्रृंगार आरती होगी तथा 7 बजे से श्रद्धालुओं के दर्शन प्रारम्भ होंगे. प्रातः 8:00 से 8:10 बजे तक बालभोग के लिये पट बंद रहेंगे.
इसके बाद दर्शन 11:30 बजे तक जारी रहेंगे. 11:30 से दोपहर 12 बजे तक राजभोग तथा 12 बजे राजभोग आरती होगी. दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक श्रीरामलला का विश्राम रहेगा. इसके बाद पुजारी प्रवेश एवं अल्पभोग की प्रक्रिया होगी और 1:35 बजे से दर्शन पुनः प्रारम्भ होंगे. बताया कि सायं 4:00 से 4:10 बजे तक बालभोग के लिये पट बन्द रहेंगे. इसके बाद दर्शन सायं 6:45 बजे तक होंगे. 6:45 से 7 बजे तक धूप-दीप एवं नैवेद्य के उपरान्त सायं 7 बजे संध्या आरती होगी. रात्रि 8:00 से 8:30 बजे तक तथा 9:15 से 9:30 बजे तक धूप-दीप एवं नैवेद्य के लिये पट बन्द रहेंगे. शेष निर्धारित अवधि में दर्शन जारी रहेंगे. रात्रि 9:30 बजे शयन आरती होगी तथा 10 बजे मन्दिर के पट बन्द कर दिए जाएंगे.
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