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1 नवंबर से बदल जाएगी श्रीरामलला की दिनचर्या: जानें मंगला आरती से शयन आरती तक का पूरा टाइम-टेबल

जानें मंगला आरती से शयन आरती तक का पूरा टाइम-टेबल ( Photo Credit: ETV Bharat )

अयोध्या: ऋतु परिवर्तन के साथ श्रीरामजन्मभूमि मंदिर में विराजमान श्रीरामलला की दैनिक पूजा, आरती, भोग, विश्राम एवं दर्शन की समय-सारणी में बदलाव किया गया है. नयी व्यवस्था 1 नवंबर से लागू होगी. वर्तमान में मन्दिर के पट प्रातः 3:45 बजे खुलते हैं और रात्रि 10:30 बजे बंद होते हैं. नयी दिनचर्या में यह समय क्रमशः प्रातः 4 बजे और रात्रि 10 बजे होगा.

समय-सारणी जान लें: अर्चक प्रमुख आचार्य केशव ने बताया कि प्रातः 4 बजे पट खुलने के बाद 4:30 से 4:40 बजे तक मंगला आरती होगी. इसके उपरान्त प्रातः 4:40 से 6:30 बजे तक अभिषेक, श्रृंगार, धूप-दीप एवं नैवेद्य के लिये पट बन्द रहेंगे. प्रातः 6:30 बजे श्रृंगार आरती होगी तथा 7 बजे से श्रद्धालुओं के दर्शन प्रारम्भ होंगे. प्रातः 8:00 से 8:10 बजे तक बालभोग के लिये पट बंद रहेंगे.

1 नवंबर से बदल जाएगी श्रीरामलला की दिनचर्या (Photo Credit: ETV Bharat)